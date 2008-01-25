Яка температура тіла вважається нормальною?

У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими зі Стенфордського медичного університету (Stanford Medicine), США, виявлено, що нормальна температура тіла — індивідуальний показник.

Крім того, у дослідженні встановлено, що температура тіла залежить від віку, статі, росту та маси тіла та змінюється протягом дня.

Доктор Джулі Парсоннет (Julie Parsonnet), професор медицини, зазначила, що нормальна температура тіла високого 80-річного чоловіка з недостатньою масою тіла вранці може бути на градус нижче, ніж денна температура у 20-річної жінки з діагностованим ожирінням.

У попередніх дослідженнях, проведених у Стенфордському університеті, виявлено, що середня температура тіла американців знижувалася з 37 °C (98,6 F) приблизно на 0,03 °C (0,05 F) кожне десятиріччя, починаючи з XIX ст. Імовірно, це пов’язано з покращенням загального стану здоров’я та умов життя населення.

Дослідники наголосили, що сьогодні так звана нормальна температура тіла наближається до 36,6 °C (97,9 F).

У німецькому дослідженні, опублікованому у 1860-х роках, зафіксовано, що нормальна температура тіла становить 37 °C (98,6 F). Уже в цьому дослідженні було зазначено, що у чоловіків та осіб похилого віку температура тіла нижча, ніж у жінок та осіб молодого віку. Крім того, дослідники підкреслили, що температура тіла вища у другій половині доби.

Головний автор дослідження Кетрін Лей (Catherine Ley) пояснила, що ми зазвичай застосовуємо граничні значення для визначення норми.

У дослідженні проаналізовано дані понад 618 000 вимірювань температури тіла в ротовій порожнині у дорослих амбулаторних пацієнтів, які спостерігалися в Стенфордському медичному університеті в період 2008–2017 рр. Проаналізовано зв’язок між температурою тіла та різними факторами, зокрема, часом доби, а також віком, статтю, масою тіла, ростом, лікарськими засобами та станом здоров’я кожного пацієнта.

З дослідження виключено пацієнтів з інфекційними захворюваннями (як правило з підвищеною температурою тіла ) та пацієнтів з цукровим діабетом II типу (виявлено, що цукровий діабет пов’язаний з низькою температурою тіла).

Дослідники дійшли висновку, що у дорослих нормальна температура тіла варіює від 36,2 °C (97,3 F) до 36,78 °C (98,2 F), за середнього значення 36,61 °C (97,9 F). Температура тіла у чоловіків, як правило, нижча, ніж у жінок. Також виявлено тенденцію до зниження температури тіла з віком та підвищення температури зі збільшенням маси тіла.

Найбільший вплив на температуру тіла має час доби: найнижча температура тіла спостерігається рано вранці й найвища — близько 16:00 год.

Крім того, на температуру тіла впливають такі фактори, як фізична активність, фаза менструального циклу, погода, одяг та вживання гарячих чи холодних напоїв.

Д. Парсонетт повідомила, що знання про індивідуальну норму температури тіла сприятимуть кращій оцінці змін температури тіла як показника життєво важливих функцій, наприклад, оцінки тяжкості інфекційного процесу.

Вона наголосила, що необхідна організація подальших досліджень для оцінки зв′язку рівня температури тіла та тривалості життя.

Результати дослідження опубліковано в журналі «JAMA Internal Medicine».

За матеріалами www.medicalxpress.com