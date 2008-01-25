Як знизити ризик розвитку цукрового діабету у дітей?

У багатьох батьків, у яких діагностовано цукровий діабет II типу, виникає питання, як знизити ризик розвитку цієї патології у дітей?

Дотримуватися раціонального харчування.

Дотримуватися суворої дієти може бути непросто незалежно від причини. У той самий час вживання великої кількості цукру (простих вуглеводів) не призведе безпосередньо до розвитку цукрового діабету. Цукровий діабет II типу виникає через порушення в організмі регулювання та утилізації глюкози.

Насамперед необхідно поговорити з дитиною про важливість раціонального харчування. Якщо у вас діагностований цукровий діабет II типу, розкажіть дитині про це захворювання, так їй буде зрозуміло, чим викликані зміни у харчуванні сім’ї.

Також слід поговорити про фактори ризику цього захворювання.

Основний ризик розвитку цукрового діабету II типу — надмірна маса тіла.

Низька фізична активність (гіподинамія) та сімейний анамнез цукрового діабету (цукровий діабет у близьких родичів) також є факторами ризику його розвитку.

Як мотивувати дитину дотримуватися здорового харчування?

Якщо дитина вживає в їжу багато цукру, необхідно допомогти їй позбавитися цієї харчової звички. Для цього заохочуйте дитину у виборі продуктів, складанні меню та приготуванні їжі. Разом визначте більш здорові альтернативи, щоб задовольнити потяг дитини до солодкого.

Замініть солодкі закуски на свіжі фрукти, йогурт чи горіхи. Ви можете змішувати та поєднувати продукти — наприклад, миску свіжих ягід зі шматочком темного шоколаду або чашку простого йогурту з невеликою кількістю меду можна посипати корицею. Поступово зменшуйте кількість цукру в рецептах при випіканні чи приготуванні їжі. Поекспериментуйте з альтернативами цукру, такими як мед або кленовий сироп. Замініть солодкі напої, такі як газовані напої, фруктові соки та енергетичні напої на чай, воду або воду з натуральними ароматизаторами.

Читайте склад, вказаний на етикетках продуктів.

Обмежте кількість оброблених харчових продуктів, що купуються. Вони часто містять надмірну кількість цукру. Також дуже важливо приділяти час фізичній активності. Фізична активність сприяє підтримці нормальної маси тіла, оскільки м’язові клітини використовують як енергетичний субстрат глюкозу. Також фізична активність сприяє підвищенню чутливості клітин до інсуліну (і відповідно зниженню рівня глюкози в крові). Ви можете влаштовувати прогулянки, походи, кататися на велосипеді.

Пам’ятайте, як батьки ви є важливим прикладом для наслідування для своїх дітей. Показуйте своїм дітям приклад здорового способу життя.

Важливо проконсультуватися з педіатром, а також визначити рівень глюкози та холестерину в плазмі крові та масу тіла дитини. З урахуванням цих показників педіатр може надати індивідуальні рекомендації для вашої дитини.

За матеріалами www.medicalxpress.com