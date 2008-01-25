Як знизити ризик розвитку раку легені?

За даними Американського онкологічного товариства (American Cancer Society), рак легені є основною причиною випадків смерті у США. Так, за оцінками експертів, частка раку легені становить 20% усіх летальних наслідків від раку. Рак легені — причина більшої кількості летальних наслідків, ніж рак товстої кишки, молочної залози і передміхурової залози разом узяті.

За оцінками експертів, у 2023 р. рак легені буде діагностовано у понад 238 000 осіб у США, а також спричинить понад 127 000 випадків летального наслідку тільки в США.

На ранніх стадіях рак легені зазвичай має безсимптомний перебіг. Симптоми при раку легені розвиваються при прогресуванні захворювання та можуть включати:

тривалий кашель;

домішки крові в мокротинні, відкашлювання крові;

задишку;

біль у грудях;

охриплість голосу;

зменшення маси тіла;

біль у кістках;

головний біль.

Ряд факторів може підвищити ризик розвитку раку легені. При цьому деякі з них можна контролювати.

До факторів ризику раку легені належать:

куріння. Захворювання може розвинутися в осіб, які ніколи не курили. У той же час ризик розвитку раку легені найвищий у курців та осіб, які раніше курили. При цьому ризик розвитку цієї патології зростає пропорційно до кількості пачко-років (стажу куріння та кількості викурених сигарет). Відмова від куріння у будь-якому віці сприяє зниженню ризику розвитку раку легені;

вплив пасивного куріння. Навіть якщо ви не курите, ризик розвитку раку легені підвищується, якщо ви піддаєтеся пасивному курінню;

попередня променева терапія. Променева терапія грудної клітки щодо іншого типу раку зумовлює підвищення ризику розвитку раку легені;

вплив газу радону. Радон утворюється в результаті природного розпаду урану в ґрунті, гірських породах та воді. Небезпечні рівні радону можуть накопичуватись у будь-якій будівлі, включаючи житлові будинки;

вплив азбесту та інших канцерогенів. Вплив на робочому місці азбесту та інших речовин, таких як миш’як, хром та нікель, зумовлюють підвищення ризику розвитку раку легені, особливо у курців;

сімейна історія раку легені. Ризик розвитку раку легені підвищений у осіб, у найближчих родичів яких (батьків, братів, сестер, дітей) діагностовано рак легені.

Профілактика раку легені

Ризик розвитку раку легені можна знизити, дотримуючись ряду рекомендацій:

не курити. Якщо ви ніколи не курили, не починайте. Поговоріть зі своїми дітьми про шкоду куріння. Почніть розмови про шкоду куріння зі своїми дітьми якомога раніше, щоб вони знали, як реагувати на тиск однолітків. Якщо ви курите — киньте курити зараз. Відмова від куріння знижує ризик розвитку раку легені, навіть якщо ви курили багато років. Поговоріть зі своїм лікарем про стратегії та засоби для полегшення відмови від куріння. Обговоріть з лікарем можливість застосування нікотинзамісних продуктів, лікарських препаратів або відвідування груп підтримки;

уникайте пасивного куріння. Якщо ви живете або працюєте з курцем, переконайте його кинути палити. Як мінімум, попросіть курити на вулиці. Уникайте місць, де люди курять, таких як бари та ресторани, і шукайте місця для некурців;

перевірте рівень радону у себе вдома. Для отримання інформації про тестування на радон зверніться до місцевого відділу охорони здоров’я. Рівень радону у житловому приміщенні можна знизити;

уникайте канцерогенів на роботі. Вживайте запобіжних заходів, щоб захистити себе від впливу токсичних хімічних речовин на роботі. Дотримуйтеся запобіжних заходів, рекомендованих вашим роботодавцем (респіраторні маски, респіратори). Проконсультуйтеся з лікарем щодо заходів профілактики на робочому місці. Ризик пошкодження легень канцерогенами на робочому місці підвищується, якщо ви курите;

дотримуйтеся дієти, багатої фруктами та овочами. Надавайте перевагу натуральним джерелам вітамінів, а не дієтичним добавкам. Наприклад, результати деяких досліджень продемонстрували, що дієтичні добавки, що містять високі дози бета-каротину, спричиняють підвищення ризику розвитку раку легені у курців;

ведіть фізично активний спосіб життя. Виконуйте фізичні тренування більшу частину днів на тиждень.

Скринінг раку легені рекомендується особам похилого віку, які давно курять та у яких не фіксуються ознаки або симптоми раку легені. Скринінг раку легені спрямований на виявлення цієї патології на ранній стадії, коли ймовірність його лікування вище.

За матеріалами www.medicalxpress.com