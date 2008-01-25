Як знизити ризик розвитку фібриляції передсердь та інсульту?

У нещодавньому дослідженні показано, що ризик розвитку порушень ритму, включаючи миготливу аритмію та серцево-судинні події (інсульт, інфаркт міокарда), нижчий у осіб з високим рівнем фізичної активності. Низька фізична підготовка підвищує ризик розвитку фібриляції передсердь.

Фібриляція передсердь пов’язана з підвищеним ризиком розвитку інсульту, серцевої недостатності, когнітивної дисфункції (деменції) та летального наслідку.

Ряд факторів підвищує ризик розвитку миготливої аритмії: літній вік, спадкові фактори, вживання великої кількості алкоголю, куріння та високий рівень стресу. У нещодавньому дослідженні проведено аналіз впливу рівня фізичної активності та фізичної підготовки на ризик розвитку миготливої аритмії.

Результати дослідження були представлені на Конгресі Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology — ESC) 2023 р.

Дослідження було ретроспективним одноцентровим. У дослідження включили дорослих, у яких раніше не діагностували фібриляцію передсердь. У той же час усім учасникам з урахуванням клінічного стану рекомендований тест з фізичним навантаженням (тредміл-тест).

Дослідники проаналізували рівень фізичної підготовки учасників, визначивши, наскільки інтенсивно вони можуть тренуватися під час тесту на біговій доріжці, використовуючи показник, який називають метаболічними еквівалентами (МЕТ). Вищий бал MET зазвичай вказує на більш високий рівень фізичної підготовки та кращі фізичні здібності. Виявлено, що в учасників, які змогли тренуватися з найвищою інтенсивністю та досягли найвищих показників MET під час тестування на біговій доріжці, ризик розвитку фібриляції передсердь був нижчим на 8%, ризик розвитку ішемічного інсульту — нижчим на 12%, а ризик розвитку серцево-судинних подій — на 14% нижче.

У дослідженні взяли участь близько 15 450 учасників, період спостереження становив 11,5 року. За період дослідження зареєстровано 515 нових випадків миготливої аритмії.

Результати дослідження скориговані з урахуванням віку учасників, діагностованої у них артеріальної гіпертензії та того, чи учасники приймали певні лікарські засоби.

За оцінками дослідників, «найкраща фізична працездатність пов’язана з найкращими результатами для здоров’я серця». Так, дослідники підкреслили, що фізична активність сприяє зниженню ризику розвитку фібриляції передсердь, ішемічного інсульту та серцево-судинних подій загалом.

Доктор Аніл К. Гехі (Anil K. Gehi) з відділення кардіології Медичного факультету Університету Північної Кароліни (UNC School of Medicine) та заслужений професор медицини Сьюелл Фемілі Макаллістер (Sewell Family-McAllister), директор служби клінічної електрофізіології серця (Clinical Cardia ), США, які не брали участі у дослідженні, зазначили, що дослідження наголошує на важливості регулярних фізичних навантажень.

Доктор Аніл К. Гехі підкреслила, що у пацієнтів з низькою фізичною підготовкою та низькою фізичною активністю ризик розвитку фібриляції передсердь та прогресування серцево-судинного захворювання, як правило, вищий. Причина цього, ймовірно, пов’язана зі структурними, гормональними та запальними змінами, які розвиваються в осіб із гіподинамією.

Так, раніше у дослідженнях показано, що регулярна фізична активність сприяє зниженню ризику розвитку ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії.

Дослідження мало низку обмежень, тому на сьогодні необхідні подальші проспективні багатоцентрові дослідження впливу фізичної активності на ризик розвитку фібриляції передсердь та серцево-судинних подій.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com