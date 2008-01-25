Як залишатися в безпеці у сильну спеку?

Захворювання, спричинені впливом тепла (пов’язані з підвищенням температури навколишнього середовища), є причиною близько 700 летальних наслідків у США щорічно.

Девід Делла-Джустіна (David Della-Giustina), доктор медичних наук, фахівець з невідкладної медицини Єльського університету (Yale University), США, фахівець у галузі медицини дикої природи, зазначив, що для запобігання тепловим захворюванням у спеку необхідно дотримуватися низки рекомендацій.

Д. Делла-Джустіна підкреслив, що найбільш несприятливий вплив на організм відзначається при поєднаному впливі високої температури повітря та високої вологості.

Доктор Д. Джустіна пояснив, що при підвищенні температури до 30–32 0С знижується здатність організму компенсувати тепловий вплив. При високій вологості порушення тепловіддачі відзначають вже за 29 0С.

Що таке термічна хвороба? У спеку знижується здатність організму до самоохолодження (тепловіддачі) і підвищується ризик швидкого розвитку (іноді протягом 30 хв) зневоднення. Теплова хвороба — загальний термін для низки станів, включаючи пітницю, теплові судоми, теплове виснаження та тепловий удар. У тяжких випадках при тепловій хворобі може розвиватися ушкодження головного мозку та інших органів.

Пітниця (тепловий висип): внаслідок закупорювання потових залоз розвиваються скупчення дрібних пухирів, гіперемія шкіри, що супроводжується печінням або поколюванням.

Теплові судоми: болючі, мимовільні м’язові спазми.

Теплове виснаження: тяжча форма теплового захворювання, реакція організму на втрату води та електролітів (солей) внаслідок підвищеного потовиділення. Характеризується рясним потовиділенням: відзначаються холодна, бліда та липка шкіра, швидкий та слабкий пульс, нудота та запаморочення. Теплове виснаження за відсутності медичної допомоги може призвести до розвитку теплового удару.

Тепловий удар: цей небезпечний для життя стан розвивається при підвищенні температури тіла до 40 °C, оскільки при цьому порушуються процеси тепловіддачі за рахунок потовиділення.

Які симптоми свідчать про перегрівання?

Головний біль;

пітливість;

втома;

запаморочення;

нудота.

Симптоми теплового удару:

сплутаність свідомості (змінений психічний стан та безладна мова);

гаряча, суха чи, навпаки, волога шкіра;

блювання;

рясне потовиділення;

судоми;

втрата свідомості;

підвищення температури тіла до 40 °C і вище;

гіперемована (почервоніла) шкіра;

прискорений пульс.

Тепловий удар може призвести до летального наслідку.

Тривалий період спеки (понад 2–3 дні) впливає на організм більш несприятливо, ніж короткі підвищення температури навколишнього середовища. Тривала спека підвищує ризик розвитку електролітних порушень внаслідок втрати електролітів під час потовиділення.

Ризик розвитку теплової хвороби вищий у осіб, які працюють на відкритому повітрі, наприклад, фермерів, працівників комунальних служб або будівельників. Також підвищений ризик розвитку теплової хвороби в осіб похилого віку, оскільки у них знижена функція терморегуляції, крім того, з віком знижується функція потових залоз. До групи ризику також належать особи з хронічними захворюваннями (серцево-судинної системи, цукровим діабетом, психічними розладами), особи з ожирінням, які вживають наркотики та алкоголь, діти віком до 2 років. Підвищення ризику розвитку теплового захворювання зумовлює прийом лікарських препаратів з групи діуретиків.

Яких запобіжних заходів найкраще вжити в сильну спеку?

Вода. Необхідно вживати більше питної води та інших рідин, ніж у холодну погоду. Враховуйте свій рівень фізичної активності — спортсмену, наприклад, потрібно більше рідини, ніж людині, яка веде малорухливий спосіб життя. Доктор Д. Делла-Джустіна зазначив, що свій статус гідратації можна визначити за кольором сечі. Якщо ваша сеча жовта, вам необхідно пити на добу на 1–2 л більше.

Натрій. Чиста питна вода не поповнює втрату натрію при потовиділенні. Зниження рівня натрію в плазмі крові може призвести до серцево-судинного колапсу, порушень психічного стану. Для відновлення рівня натрію можна використовувати спеціалізовані спортивні напої.

Слід уникати перебування на сонці, особливо в період з 10:30 до 14:00. Якщо вам необхідно бути на відкритому повітрі вдень, робіть часті перерви: за можливості заходьте в приміщення, що кондиціонується. Спортсменам слід тренуватися рано-вранці або ввечері.

Сонцезахисні креми: їх слід застосовувати перед виходом на вулицю.

Якщо у вас немає кондиціонера/відключили електрику, ви можете піти до торгового центру, бібліотеки або ресторану, в яких встановлені кондиціонери.

Електричні вентилятори є неефективними при підвищенні температури повітря вище 30 °C.

Одяг. Фахівці рекомендують носити просторий одяг із натуральних тканин, який не перешкоджає циркуляції повітря під нею, вентильовані головні убори. Надавайте перевагу одягу білого кольору.

Категорично не можна залишати дітей у припаркованій машині.

Ви можете підготувати свій будинок до спеки: задрапірувати щільними шторами вікна або повісити жалюзі, герметизувати двері та вікна.

Що робити, якщо у вас чи ваших близьких з’явилися ознаки та симптоми теплового удару?

Якщо у вас чи ваших близьких відзначаються подібні симптоми, необхідно терміново викликати швидку допомогу. Відведіть людину в затінене або прохолодне місце. Використовуйте підручні засоби, щоб допомогти їй охолонути, включаючи енергійне обмахування віялом. Рекомендується покласти прохолодні вологі серветки на пахви, пах, голову та шию або обприскувати шкіру водою із садового шланга. Не залишайте людину одну.

Необхідно контролювати температуру тіла та продовжувати зусилля з охолодження до досягнення температури тіла не вище 38 °C.

За матеріалами www.yalemedicine.org