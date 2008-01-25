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Новини медицини та фармаціїЯк захистити себе та близьких у епідсезон?

Як захистити себе та близьких у епідсезон?

Опубліковано  29.12.2023

Настав період сезонного зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання (ГРЗ).

Які рекомендуються профілактичні заходи? Як визначити, викликані симптоми вірусним захворюванням чи сезонною алергією?

Еллісон Бартлетт (Allison Bartlett), професор медицини університету Чикаго (University of Chicago) і заступник медичного директора відділу педіатричного інфекційного контролю, США, відповіла на запитання, що часто ставлять.

— COVID-19 чи грип становлять вищий ризик цього сезону?

— Будь-який вірус може викликати серйозне захворювання або призвести до летального наслідку.

Бартлетт рекомендує вакцинуватися, а також уникати тісного контакту з особами з ознаками респіраторної інфекції. Деякі групи населення більш схильні до ризику розвитку серйозних ускладнень кожної інфекції. Так, особи похилого віку та з хронічними захворюваннями мають більш високий ризик тяжкого перебігу COVID-19. Ризик тяжкого перебігу грипу вищий у дітей віком до 1 року та вагітних.

Важливо, що до респіраторних вірусів немає перехресного імунітету: наявність одного вірусу не захищає від іншого.

— Як визначити, чи у вас грип, COVID-19, сезонна алергія або інший вірус?

— Найкращий спосіб дізнатися, який у вас респіраторний вірус, — це пройти тестування. Симптоми практично неможливо відрізнити один від одного. Існують симптоми, характерні для певного вірусного захворювання, наприклад, деякі особи з COVID-19 втрачають відчуття смаку та нюху. У той самий час гострі респіраторні вірусні захворювання можуть мати майже безсимптомний перебіг.

Встановлення конкретного діагнозу дасть змогу обрати найкращу тактику лікування та визначити, як довго вам слід залишатися вдома та не ходити на роботу чи до школи.

Існує безліч інших вірусів, які можуть викликати респіраторні симптоми, тому навіть якщо у вас негативний результат тесту на COVID-19 і грип, вам слід дотримуватися правил респіраторної гігієни:

  • прикривати рота при кашлю;
  • викидати серветки після використання;
  • часто мити руки.

— Які заходи профілактики зараження COVID-19 та грипом?

— Вакцинація. Вам слід зробити щеплення від грипу, навіть якщо ви вже перехворіли на це захворювання в поточному сезоні. Вакцина знижує ймовірність зараження 4 різними штамами вірусу.

Крім того, рекомендуються певні зміни способу життя:

  • якщо ви почуваєтеся погано, у вас є симптоми респіраторного захворювання, уникайте тісного контакту з іншими;
  • частіше мийте руки;
  • прикривайте рота при чханні і не тріть очі, рот і ніс.

— Чи захищає щеплення від грипу від коронавірусу?

— Щеплення від грипу не забезпечить специфічного захисту від COVID-19. Як і вакцина від COVID-19 не захистить від грипу.

— Чи застосовують осельтамівір при COVID-19?

— Ні, осельтамівір не застосовують при COVID-19. Цей препарат призначають при грипі.

Варіанти лікування COVID-19 відрізняються залежно від тяжкості симптомів та історії хвороби. Противірусне лікування може сприяти запобіганню поширенню вірусу та знизити ризик тяжкого перебігу захворювання.

— Що робити, якщо у вас розвинулися симптоми грипу чи COVID-19?

— Якщо у вас є якісь симптоми, залишайтеся вдома, уникайте контакту з іншими людьми і намагайтеся ізолювати себе, щоб запобігти поширенню інфекції. Намагайтеся пройти тестування для виявлення грипу або COVID-19 протягом 48 год після початку розвитку симптомів. Залежно від отриманих результатів ваш лікар порекомендує вам терапію.

— Як зміцнити імунну систему для захисту від грипу чи COVID-19?

— Для підтримки здоров’я імунної системи експерти радять різноманітне раціональне харчування. Крім того, важливо подбати про достатню кількість сну та лікувати наявні хронічні захворювання.

— Як знизити ризик тяжкого перебігу захворювання у разі зараження?

— Противірусні препарати сприяють зниженню тяжкості перебігу грипу. Занамівір, осельтамівір, перемівір слід починати приймати протягом 48 год після зараження грипом.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  29.12.2023

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