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Новини медицини та фармаціїЯк захистити дитину від літньої спеки?

Як захистити дитину від літньої спеки?

Опубліковано  03.08.2023

Ризик теплового удару у немовлят та дітей дошкільного віку вищий, ніж у дорослих та дітей шкільного віку. Важливо знати про ризик розвитку теплового удару у дитини, щоб забезпечити її безпеку у літню спеку.

Доктор Чандані Де Зуре (Chandani DeZure), представник Американської академії педіатрії (American Academy of Pediatrics) та педіатр у Пало-Альто (Palo Alto), зазначила, що у дітей віком до 6 міс процеси теплообміну ще не досконалі.

Експерти рекомендують регулярно контролювати стан дітей молодшого віку у спеку.

Так, слід звернути увагу на такі симптоми, які можуть виникати при перегріванні:

  • дитина незвичайно неспокійна або, навпаки, втомлена;
  • м’язові спазми; нудота чи блювання;
  • зниження апетиту;
  • суха гаряча шкіра;
  • прискорене дихання;
  • прискорене серцебиття.

Як знизити ризик розвитку теплового удару у дитини?

Лікар Ч. Де Зуре рекомендує обмежувати активність дитини в спеку. Так, дитині важливо робити перерви у грі. Крім того, вона рекомендує дітям грати в тіні або в приміщенні в пікові сонячні часи — зазвичай з 10:00 до 16:00, і не планувати значної активності на свіжому повітрі в спекотні дні. Навіть у ранкові та вечірні години доктор Де Зуре рекомендує не перебувати на відкритому повітрі більше 2 год поспіль, а також рекомендує часто пити чисту воду.

Особливо важливо захищати дітей від прямого сонячного проміння.

Не залишайте дітей у машині, навіть якщо вікна відчинені. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, температура всередині автомобіля може підвищуватися досить швидко — майже на 20 °С протягом перших 10 хв перебування на сонці.

Якщо у вас немає кондиціонера, можна використовувати вентилятор та розмістити перед ним відро з льодом.

Не рекомендується купати дітей у холодній воді. Вода для купання чи душу має бути теплою. Можна застосовувати вологе обтирання теплою водою або побризкати на дитину водою з пульверизатора.

Одяг дитини повинен бути вільним, з натуральних тканин (оптимально — бавовна, льон), але має максимально прикривати шкіру. Експерти рекомендують надавати перевагу одягу світлих кольорів. Також рекомендується вдягнути дитині капелюх із полями, щоб захистити обличчя від прямих сонячних променів.

Сонцезахисний крем слід наносити кожні 2 год. Сонцезахисний крем не рекомендується наносити на шкіру дітей віком до 6 міс. Ч. Де Зуре наголосила, що при нанесенні сонцезахисного крему важливо не наносити його на ті частини тіла (зазвичай кисті рук), які дитина бере до рота і може облизати. Переконайтеся, що сонцезахисний крем захищає як від UVA, так і від UVB-променів та має мінеральну основу.

Вночі слід вкривати дитину простирадлом, а не ковдрою, та одягати на дитину мінімум одягу.

Вода, фрукти мають бути у дитини у вільному доступі.

Пийте більше води самі та заохочуйте пити дитину.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  03.08.2023

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