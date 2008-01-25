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Новини медицини та фармаціїЯк забезпечити безпечний сон немовляті?

Як забезпечити безпечний сон немовляті?

Опубліковано  16.11.2023

Ризик синдрому раптової дитячої смерті (СРДС) найбільш високий у 1-й рік життя. СРДС часто розвивається під час сну, тому важливо знати правила і практикувати безпечний сон.

Доктор Анджела Маттке (Angela Mattke), педіатр Дитячого центру клініки Мейо (Mayo Clinic’s Children’s Center), США, розповіла про рекомендації щодо безпечного сну для немовлят.

Сон може стати великою проблемою для батьків із немовлятами. Лікарка пояснила, що ми, батьки, всі відчайдушно намагаємося змусити наших дітей спати ночами, і попередила батьків, що вони повинні знати про продукти, які небезпечні для сну.

Так, А. Маттке повідомила, що у продажу існує безліч різних продуктів, які позиціонуються як такі, що гарантують поліпшення сну немовлят. Але доведено, що більшість цих продуктів є небезпечними для сну немовлят.

Так, наприклад, шезлонги та обтяжені ковдри небезпечні для сну.

Як зробити спальне місце немовляти безпечним?

Лікарка підкреслила, що найважливіше переконатися, що дитина спить на спині, а навколо неї немає пухнастих речей. Дитина повинна спати на рівній поверхні без будь-яких предметів навколо, які могли б порушити її дихання.

Спільне проживання з дитиною в одній спальні, особливо протягом перших 6 міс її життя, може знизити ризик СРДС на 50%. Але головне — розділяти з дитиною спальню, а не ліжко.

Рекомендації Американської академії педіатрії (American Academy of Pediatrics recommendations) щодо створення безпечного середовища сну включають наступне:

  • укладайте немовлят спати на спину в їх власному спальному місці, де немає інших людей;
  • використовуйте ліжечко, люльку або переносний майданчик з твердим плоским матрацом і простирадлом. Не укладайте дитину спати на дивані, в кріслі або в пристосуваннях для сидіння, наприклад на гойдалках або автомобільному сидінні (за винятком їзди в автомобілі);
  • не допускайте потрапляння ковдр, подушок, м’яких іграшок, бортиків та інших м’яких предметів у спальне місце;
  • за можливості надайте перевагу грудному вигодовуванню та уникайте куріння.

Експерти також дають інші рекомендації:

  • пропонуйте немовляті соску перед і під час сну;
  • не використовуйте домашні монітори або комерційні пристрої, у тому числі клини або позиціонери, призначені для зниження ризику СРДС;
  • немовлята мають отримати всі рекомендовані щеплення;
  • рекомендується щодня забезпечувати немовляті проведення часу на животі під наглядом дорослих.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org 

Опубліковано  16.11.2023

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