Легені — орган, від якого залежить наше життя. У легенях відбувається газообмін — кисень з повітря зв’язується з гемоглобіном крові для забезпечення кожної клітини організму, а вуглекислий газ видихається у навколишнє середовище.

Пандемія COVID-19 сприяла тому, що багато хто з нас зосередився на своєму респіраторному здоров’ї. Впливають на здоров’я легень і такі чинники, як лісові пожежі, гострі респіраторні захворювання, куріння, забруднення довкілля. У той же час не всі знають, що ожиріння та стрес також можуть завдати шкоди здоров’ю легень.

Стівен Балдассаррі (Stephen Baldassarri), доктор медичних наук, магістр охорони здоров’я Єльського університету (Yale Medicine) в галузі легеневої медицини, інтенсивної терапії та медицини залежності, США, зазначив, що здоров’я легень впливає на здоров’я інших наших органів та систем органів, особливо головного мозку, кровообігу, кишечнику, імунної функції та опорно-рухового апарату.

Яким чином якість повітря впливає на легені?

Різні фактори забруднення можуть викликати або зумовлювати розвиток тяжкого перебігу легеневих інфекцій, раку та інших захворювань, включаючи бронхіальну астму.

Вдома та на робочому місці хімічні речовини, радон, азбест, будівельні та лакофарбові матеріали, чадний газ, наявність килимів (які можуть затримувати у ворсі забруднювальні речовини та алергени, такі як пилові кліщі, лупа домашніх тварин та пліснява), свинець та пара — ось деякі приклади факторів, що потенційно згубно впливають на здоров’я легень. Вплив факторів забруднення атмосферного повітря — від автомобільних вихлопів до електростанцій та лісових пожеж — може бути важче контролювати, але важливо знати, що такий вплив може спровокувати напади бронхіальної астми, розвиток інших захворювань та негативно вплинути на розвиток легень у дітей.

За допомогою відкритих онлайн-ресурсів можна перевірити свій місцевий індекс якості повітря. Цей показник, що враховує рівень озону, смогу та забруднення повітря частинками (попелом, вихлопними газами автомобілів, димом фабрик та електростанцій, ґрунтовим пилом та пилком) та іншими значно поширеними забруднювачами), проінформує, коли слід уникати тривалого перебування на вулиці. Індекс має колірне кодування і варіює від зеленої — «хорошої» якості повітря до темно-бордової — «небезпечної». Особливо важливо уникати занять спортом на свіжому повітрі при його забрудненні, оскільки в такому разі негативний вплив на організм посилюється.

Джейсон Ква (Jason Kwah), доктор медичних наук, алерголог та імунолог з Єльського університету, повідомив, що особи з бронхіальною астмою особливо чутливі до якості повітря. На сьогодні відомо, що бронхіальна астма найчастіше відзначається у осіб, які живуть у великих містах та поблизу великих доріг.

Як же ожиріння впливає на легені?

Чому особи з надмірною масою тіла та ожирінням відчувають задишку при фізичних навантаженнях?

Хорхе Морено (Jorge Moreno), доктор медичних наук, фахівець із лікування ожиріння Єльського університету, зазначив, що ожиріння зумовлює зменшення обсягів легень. Так, абдомінальний жир перешкоджає здатності діафрагми (м’язової стінки між грудною кліткою та абдомінальною порожниною) забезпечувати екскурсію легень.

Окрім того, жирові клітини виділяють гормони та прозапальні медіатори. Ожиріння призводить до збільшення вираженості запальних реакцій та розвитку хронічного запалення. Так, саме ожиріння є провідним фактором ризику розвитку тяжкого перебігу COVID-19.

Х. Морено підкреслив, що ожиріння є «прозапальним станом».

Х. Морено рекомендує дотримуватися раціонального харчування з включенням цільних продуктів, овочів, фруктів, продуктів з високим вмістом клітковини та рослинного білка та обмеженням алкоголю. Також він наголосив, що необхідна регулярна фізична активність. Х. Морено рекомендує не менше 20 хв щодня займатися фізичними вправами від помірної до високої інтенсивності. При цьому він підкреслив, що будь-яка кількість вправ, навіть кілька хвилин на день, краще, ніж нічого.

Як же стрес впливає на легені?

У стресових ситуаціях виділяються гормони адреналін та кортизол, що викликають почастішання дихання. Якщо ваші легені здорові, це не є небезпечним. Однак в осіб із хронічними захворюваннями легень, такими як хронічна обструктивна хвороба легень або бронхіальна астма, це призводить до розвитку/посилення задишки та може зумовлювати відчуття паніки.

Крім того, підвищене утворення кортизолу сприяє підвищенню апетиту. У курців стрес викликає підвищення потягу до куріння.

Важливим фактором, що впливає на здоров’я легень, є респіраторні інфекції, наприклад, грип, COVID-19, пневмонія, кашлюк, респіраторно-синцитіальний вірус та гострі респіраторні захворювання. До найвищого ризику тяжкого перебігу респіраторних інфекцій схильні немовлята, особи похилого віку та особи з імунодефіцитом. Щоб уникнути тяжкого перебігу захворювання, проводять вакцинацію від багатьох респіраторних інфекцій.

За матеріалами www.yalemedicine.org