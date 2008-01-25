У нещодавньому обсерваційному дослідженні було показано зв’язок між вживанням жінками алкоголю в період вагітності та змінами рис обличчя їхніх дітей.

Досі недостатньо даних про вплив вживання низьких доз алкоголю під час вагітності та преконцепційної підготовки на розвиток обличчя дітей та їх здоров’я. Це також перше дослідження, у якому було проаналізовано зв’язок між виникненням змін форми обличчя у дітей різного етнічного походження та вживанням алкоголю їхніми матерями.

Так, було виявлено асоціацію між вживанням спиртних напоїв на різних термінах вагітності та розвитком надалі у дітей специфічних змін форми обличчя. Також встановлено зв’язок між регулярним вживанням алкоголю протягом 3 міс до настання вагітності жінками, які не вживали його у період виношування дитини, та виникненням певних змін форми обличчя у дітей.

Крім того, було відзначено, що зв’язок з розвитком певних змін форми обличчя у дітей існував, навіть якщо матері протягом усієї вагітності випивали менше 12 г алкоголю на тиждень (відповідає 175 мл вина або 330 мл пива).

Найчастіше у дослідженні виявляли такі зміни форми обличчя, як кирпатий кінчик носа, укорочений ніс, викривлення підборіддя та вивернуту нижню повіку.

Дослідники підкреслили, що форма обличчя дітей пов’язана з певними відхиленнями у їхньому фізичному та психічному розвитку, а також виникненням деяких захворювань.

Для аналізу форми обличчя застосовували 3D-візуалізацію з вимірюванням 200 параметрів. У дослідженні було проаналізовано тривимірні зображення дітей, зроблені у віці 9 років (n=3149) та 13 років (n=2477). Інформація про вживання алкоголю матерями була отримана з анкет, заповнених жінками на ранніх, середніх та пізніх термінах вагітності.

Геннадій Рощупкін (Gennady Roshchupkin), доцент та керівник групи обчислювальної популяційної біології в Медичному центрі Ерасмус у Роттердамі (Erasmus Medical Centre, Rotterdam), Нідерланди, був керівником дослідження. Він пояснив, що, на його думку, обличчя відображає загальний стан здоров’я дитини. Вплив алкоголю на дитину до народження може мати серйозні несприятливі наслідки для її здоров’я та розвитку. Учений розповів, що при регулярному вживанні вагітною алкоголю у великих кількостях у дитини розвивається розлад фетального алкогольного спектру, для якого характерні специфічні характеристики форми обличчя у дітей. Симптоми розладу фетального алкогольного спектру включають когнітивні порушення, затримку росту, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, труднощі у навчанні, проблеми з пам’яттю та поведінкою, а також затримку мовного розвитку та інші неврологічні порушення.

Обмеженнями дослідження була відсутність даних про вживання алкоголю жінками більш ніж за 3 міс до вагітності, а також те, що матері могли неправильно заповнити опитувальник про свої звички у вживанні алкоголю, можливо, недооцінюючи його рівень.

Це дослідження доповнює наявні дані про негативний вплив алкоголю на розвиток плода.

Його результати було опубліковано в журналі «Human Reproduction».

Учені наголошують на необхідності подальших досліджень як для визначення залежності між вживанням алкоголю жінками та виникненням порушень розвитку у дітей, так і для виявлення патогенетичних механізмів формування виявлених розладів.

За матеріалами www.medicalxpress.com