Як впоратися з болем у суглобах, м’язах та спині?

Біль у суглобах, м’язах та спині — симптоми, знайомі багатьом. Їх поширеність постійно досліджується. Так, нещодавнє велике опитування більше ніж 50 тис. осіб у 14 країнах свідчить, що близько половини респондентів коли-небудь відчували біль, пов’язаний з ураженням опорно-рухового апарату [1].

Особливу увагу привертає біль у суглобах, м’язах та спині нетравматичного характеру. Він здатен суттєво вплинути на якість життя людини. Тож, як літні, так і молоді люди із цими симптомами досить часто звертаються до лікаря або в аптеку [1, 2].

Крім того, біль такого характеру може застати зненацька на кожному кроці. Наприклад, коли зранку шия зовсім не повертається, після активного робочого дня починає турбувати біль у м’язах ніг, а під час пересування меблів виникає різкий простріл у спині.

Зважаючи на це, у домашній аптечці доцільно мати доступний засіб, який може використовуватися при суглобовому та м’язовому болю. Зокрема, варто звернути увагу на препарати локальної дії, які мають слабко виражену системну активність і, як наслідок, значно меншу вираженість побічних ефектів. Насамперед щодо шлунково-кишкового тракту [3].

Серед ліків для локальної терапії особливий механізм дії мають місцево-подразнювальні засоби. Іноді їх називають зігрівальними. Хорошим прикладом такого засобу є Фіналгон®.

Як реалізується зігрівальний ефект Фіналгон®?

Фіналгон® містить дві судинорозширювальні діючі речовини. Їх активність супроводжується збільшенням місцевого кровообігу та аналгетичною дією. Як результат, на шкірі виникає інтенсивне та тривале відчуття тепла, яке утримується протягом кількох годин [4].

У 1 г мазі Фіналгон® міститься [4]:

4,0 мг ноніваміду. Нонівамід — це синтетичний аналог капсаїцину з аналгетичними властивостями. Ці властивості можна пояснити вивільненням субстанції Р у периферичних ноцицептивних С-волокнах та А-дельта нервових волокнах після повторного нанесення препарату на шкіру. Стимулюючи відповідні нервові закінчення у шкірі, ноніл ваніламід спричиняє вазодилатацію навколишніх кровоносних судин, що супроводжується інтенсивним довготривалим відчуттям тепла;

25,0 мг нікобоксилу (бета-бутоксіетиловий ефір нікотинової кислоти). Нікотинова кислота — вітамін групи В, що має судинорозширювальні властивості, опосередковані простагландинами. Бета-бутоксіетиловий ефір кислоти нікотинової спричиняє швидкий ефект гіперемії, який є більш інтенсивним порівняно з ефектом ноніл ваніламіду.

Розглядати дію цих компонентів важливо саме в комбінації, адже вони мають взаємодоповнювальні судинорозширювальні властивості, що зменшує час від нанесення препарату до настання гіперемії шкіри. При цьому посилюється місцевий кровообіг. Завдяки цьому Фіналгон® обумовлює тривале відчуття тепла [4].

Реакція на Фіналгон® (еритема та підвищення температури шкіри) виникає вже через кілька хвилин після застосування, що свідчить про швидке проникнення діючих речовин через шкіру [4].

Як Фіналгон® впливає на м’язи?

У цьому контексті важливими є результати дослідження, отримані після оброблення шкіри препаратом Фіналгон®. Встановлено, що препарат ноніваміду/нікобоксилу для місцевого застосування підвищував як концентрації окисненого гемоглобіну, так і насичення киснем шкіри. Концентрації окисненого гемоглобіну також підвищувалися у прилеглому м’язі [4].

Ці ефекти спостерігалися протягом 15 хв після застосування препарату. На шкірі вони виникали швидше та були більш інтенсивними, ніж у м’язі. Місцеве застосування ноніваміду/нікобоксилу збільшувало кровообіг у кровоносних судинах шкіри та м’язів [4].

Чи може Фіналгон® застосовуватися при болю у спині?

Так, Фіналгон® можна застосовувати у разі болю в спині. Важливо, що знеболювальний ефект цього препарату підтверджений у ході клінічного дослідження.

Пацієнти із гострим болем у спині, які застосовували мазь Фіналгон® (по смужці мазі довжиною 2 см до 3 разів на добу із тривалістю застосування препарату не більше 4 днів), відмічали клінічно значуще зменшення вираженості болю в спині через 4 год після першого нанесення препарату і значне — в останній день лікування. Зменшення вираженості болю відмічали через 1–2 год після першого нанесення [4].

Спосіб застосування та дози

Лікування слід розпочинати з нанесення дуже малої кількості мазі та на незначну ділянку шкіри для перевірки індивідуальної реакції. Реакції на препарат Фіналгон® можуть бути різними. У деяких осіб навіть мала кількість препарату може спричинити відчуття тепла, тоді як інші пацієнти можуть відчувати незначний ефект або взагалі не відчувати його [4].

На початку лікування препаратом Фіналгон® мазь слід наносити в кількості, яка не перевищує приблизного розміру горошини (смужка ½ см), на ділянку шкіри розміром з долоню. Навіть невелика кількість мазі зумовлює помітний зігрівальний ефект, який починається через кілька хвилин після втирання мазі і досягає максимуму протягом 20–30 хв [4].

При наступних застосуваннях можна підвищувати дозу з урахуванням переносимості препарату. Максимальна рекомендована разова доза — одна смужка мазі довжиною 1 см на ділянку шкіри розміром з долоню. Мазь Фіналгон® можна застосовувати за потреби до 2–3 разів на добу. Максимальна добова кількість застосування не має перевищувати 3 нанесення [4].

Особливості застосування Фіналгон®

Внаслідок місцевої гіперемії шкіри, спричиненої препаратом Фіналгон®, можна очікувати виникнення почервоніння, відчуття тепла, свербіння та печіння в місці застосування. Ці симптоми можуть бути особливо вираженими, якщо застосовується надмірна кількість препарату Фіналгон® або якщо його інтенсивно втирають у шкіру. Надмірне застосування або надмірне втирання препарату Фіналгон® може спричинити утворення пухирів на шкірі [4].

Пацієнтам слід пам’ятати, що:

після кожного нанесення препарату Фіналгон ® слід негайно вимити руки водою з милом, щоб уникнути потрапляння мазі на інші ділянки шкіри або передавання препарату іншим людям;

слід негайно вимити руки водою з милом, щоб уникнути потрапляння мазі на інші ділянки шкіри або передавання препарату іншим людям; за жодних умов не можна допускати потрапляння препарату Фіналгон ® на шкіру обличчя, в очі та на слизову оболонку ротової порожнини, оскільки це може призвести до набряку обличчя, болю в обличчі, подразнення кон’юнктиви, гіперемії очей, печіння очей, зорових порушень та порушень у ротовій порожнині, таких як стоматит;

на шкіру обличчя, в очі та на слизову оболонку ротової порожнини, оскільки це може призвести до набряку обличчя, болю в обличчі, подразнення кон’юнктиви, гіперемії очей, печіння очей, зорових порушень та порушень у ротовій порожнині, таких як стоматит; на чутливих ділянках шкіри, таких як шия, нижня частина живота або внутрішня поверхня стегон, не слід втирати препарат;

шкіра людей зі світлим волоссям та осіб з підвищеною чутливістю, як правило, реагує на препарат сильніше, і зігрівальний ефект може бути досягнутий навіть при застосуванні дуже малих кількостей мазі Фіналгон ® ;

; пацієнтам не слід приймати гарячу ванну або душ перед застосуванням препарату Фіналгон® або після цього, оскільки навіть протягом кількох годин після нанесення препарату потовиділення або зігрівання шкіри можуть обумовити почервоніння шкіри та інтенсивне відчуття тепла [4].

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