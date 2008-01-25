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Новини медицини та фармаціїЯк впливає рівень кофеїну у плазмі крові на наше здоров'я?

Як впливає рівень кофеїну у плазмі крові на наше здоров'я?

Опубліковано  22.03.2023

У недавньому дослідженні було показано, що потенційно високий рівень кофеїну в плазмі крові сприяє зниженню ризику розвитку ожиріння, ряду серцево-судинних захворювань та цукрового діабету II типу.

Раніше в дослідженнях було продемонстровано, що в осіб, які вживають 3–5 чашок кави на день, ризик розвитку цукрового діабету II типу та серцево-судинних захворювань був нижчим, ніж у середньому в популяції. Водночас більша частина проведених на сьогодні випробувань є обсерваційними. Крім того, важко визначити, які біологічні ефекти проявляє кофеїн, а які інші сполуки, що містяться в кофеїнвмісних напоях.

Дослідники підкреслили, що необхідно провести дослідження потенційного зв’язку вживання напоїв, що містять кофеїн, і зниження ризику розвитку ожиріння і цукрового діабету II типу. У згаданому дослідженні для визначення впливу високого рівня кофеїну в крові на жирові клітини, ризик розвитку цукрового діабету та таких серцево-судинних захворювань, як ішемічна хвороба серця, інсульт, серцева недостатність, миготлива аритмія, було застосовано метод менделівської рандомізації.

Дослідники проаналізували вплив варіантів генів CYP1A2 та AHR у майже 10 000 осіб. Більшість учасників дослідження були представниками європеоїдної раси. Гени CYP1A2 та AHR пов’язані зі швидкістю метаболізму кофеїну в організмі. У носіїв генетичних варіантів, пов’язаних з повільнішим метаболізмом кофеїну, виявляють більш високий рівень кофеїну в плазмі крові при вживанні невеликої кількості кофеїнвмісних напоїв.

У дослідженні показано, що у носіїв генетичних варіантів, пов’язаних з повільним метаболізмом кофеїну, маса тіла та кількість жирової тканини в організмі є меншими, ніж в осіб з високим метаболізмом кофеїну. Також у носіїв генетичних варіантів, пов’язаних із повільним метаболізмом кофеїну, відзначають нижчий ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу. При цьому не було виявлено зв’язку між носійством певних варіантів генів CYP1A2 та AHR та величиною ризику розвитку вищезгаданих захворювань серцево-судинної системи.

Дослідження мало низку обмежень. Так, було проаналізовано лише два генетичні варіанти і всі учасники дослідження були європейцями.

Водночас відомо, що кофеїн знижує апетит і сприяє збільшенню витрати енергії в організмі (вживання близько 100 мг кофеїну на день сприяє додатковій витраті 100 калорій). Ймовірно, це один з механізмів зниження ризику розвитку ожиріння. Чашка кави середнього об’єму містить близько 70–150 мг кофеїну.

Учені наголосили на необхідності проведення подальших рандомізованих клінічних досліджень для визначення ролі вживання кофеїнвмісних напоїв у профілактиці розвитку ожиріння та цукрового діабету II типу.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «BMJ Medicine».

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  22.03.2023

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