Як виявити ранні ознаки деменції?

Доктор Дуглас Шарр (Dr. Douglas Scharre), директор відділення когнітивної неврології в Медичному центрі Векснера, штат Огайо (Division of Cognitive Neurology в Ohio State Wexner Medical Center), і група дослідників з Медичного коледжу Медичного центру Векснера (The Ohio State University College of Medicine) і Коледжу громадської охорони здоров’я Державного університету Огайо (The Ohio State University College of Public Health) розробили новий тест для оцінки когнітивних функцій. Вони назвали його SAGE (Self-Administered Gerocognitive Examination) — тест для самостійного герокогнітивного дослідження.

Багато осіб похилого віку відзначають зниження пам’яті як оперативної, так і довгострокової. При цьому часто складно визначити — зниження пам’яті є ознакою процесу старіння чи початковим симптомом розвитку деменції.

У результаті нового дослідження було встановлено, що SAGE-тест може виявити більш ранні малопомітні ознаки деменції порівняно зі стандартними тестами для оцінки когнітивних функцій, які проводяться на прийомі у лікаря (найчастіше застосовується тест короткої оцінки психічного стану (Mini-Mental State Examination — MMSE). Важливо, що SAGE-тест простий для виконання та самостійної оцінки отриманих результатів.

Доктор Д. Шарр розповів, що рання діагностика деменцій, у тому числі хвороби Альцгеймера, має вирішальне значення для ефективного лікування.

Сьогодні доступні нові методи терапії деменції, що дозволяють загальмувати прогресування захворювання. Ведуться клінічні дослідження, у яких оцінюється ефективність нових препаратів, але вже сьогодні ясно, що ефект від терапії тим кращий, чим раніше виявлено захворювання та розпочато лікування.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Alzheimer’s Research & Therapy».

SAGE-тест не дозволяє однозначно діагностувати хворобу Альцгеймера, але він допомагає оцінити когнітивні функції пацієнтів, а при повторному тестуванні відстежити динаміку зміни таких функцій з часом. Доктор Д. Шарр пояснив, що це дозволяє виявити навіть незначний когнітивний дефіцит.

Дослідження включило 665 пацієнтів Центру когнітивних розладів та порушень пам’яті штату Огайо (Ohio State’s Center for Cognitive and Memory Disorders). Період спостереження становив 8 років. Дослідники встановили, що тест SAGE дозволяє виявити когнітивні порушення легкого ступеня вираженості. Так, у дослідженні когнітивні порушення у пацієнтів, у яких згодом було діагностовано деменцію, за допомогою SAGE-тесту було виявлено на 6 міс раніше, ніж при застосуванні тесту короткої оцінки психічного стану MMSE для оцінки когнітивних функцій. Когнітивні порушення легкого ступеня вираженості були виявлені у 164 пацієнтів, у 70% з них протягом наступних 8 років спостереження розвинулася деменція. Із них у 70% діагностували хворобу Альцгеймера, у 7% — деменцію з тільцями Леві та у 9% — судинну деменцію.

Проходження тесту SAGE займає 10–15 хв. Розроблено чотири взаємозамінні форми тесту, що дозволяє нівелювати ефект навчання при повторному тестуванні. Тест SAGE дозволяє оцінити когнітивні функції, включаючи просторову орієнтацію, мовлення, здатність до арифметичних дій, пам’ять, абстрактне мислення, виконавчі функції (сукупність когнітивних здібностей, необхідних для контролю та саморегуляції поведінки) та конструктивні здібності. MMSE не оцінює абстрактне мислення та виконавчі функції.

Д. Шарр вважає, що необхідно проходити цей тест щоразу, коли пацієнт помічає зміну когнітивних функцій. Лікар зможе на підставі результатів тестування в динаміці рекомендувати додаткові обстеження, щоб швидко визначити причини зниження когнітивних функцій та рекомендувати терапію.

Д. Шарр тісно співпрацював з компанією, що розробляє програмне забезпечення, BrainTest Inc SEZC з метою розробки цифрової версії тесту SAGE під назвою BrainTest, який можна проходити на планшеті або комп’ютері із сенсорним екраном. Ця цифрова версія також буде інтегрована з системою електронних медичних записів Медичного центру Векснера штату Огайо, щоб полегшити самотестування, зберігання та аналіз результатів для пацієнтів та їхніх лікарів. Крім того, залежно від ступеня зниження когнітивних функцій можуть бути надані рекомендації щодо догляду за пацієнтом, контролю за прийомом ліків, обмеження керування транспортними засобами, оформлення довгострокових довіреностей та інших юридичних документів, зміни умов життя.

Хвороба Альцгеймера діагностована у понад 6 млн жителів США. За прогнозами експертів, до 2050 р. ця кількість зросте до більш ніж 13 млн. За даними Асоціації Альцгеймера (Alzheimer’s Association), під час пандемії COVID-19 кількість смертей внаслідок хвороби Альцгеймера та інших деменцій зросла на 16%.

За матеріалами www.medicalxpress.com