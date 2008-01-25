Депресія значно порушує повсякденну діяльність, призводить до зниження працездатності, труднощів у спілкуванні, розвитку розладів сну та апетиту.

Клінічний психолог з Університету Джорджа Мейсона (George Mason University) Джеймс Меддакс (James Maddux) поділився деякими рекомендаціями для пацієнтів з депресією та їхніх близьких.

Що таке депресія?

За даними Національного альянсу з психічних захворювань (National Alliance on Mental Illness — NAMI), депресія є основною причиною стійкої втрати працездатності в США. За оцінками експертів, її виявляють у близько 21 млн американців віком від 18 років.

Причини розвитку депресії різноманітні та можуть включати:

проблеми у стосунках;

зловживання наркотиками та алкоголем;

раптові зміни у житті;

застосування деяких лікарських засобів;

зміни активності лобових часток головного мозку;

гормональні порушення;

синдром дефіциту уваги/гіперактивності, гіпотиреоз, хронічний біль.

Симптоми депресії є індивідуальними. Зазвичай для неї характерні:

зміни в режимі сну та харчування;

відчуття безнадійності;

відсутність мотивації та інтересу до повсякденної діяльності;

суїцидальні думки;

проблеми з концентрацією уваги;

зниження рівня активності;

підвищена збудливість;

астенізація;

фізичний біль.

Якщо у вас спостерігаються якісь із цих симптомів, важливо звернутися за медичною допомогою. На сьогодні є ефективні методи лікування пацієнтів з депресією.

Як упоратися з депресією?

Особам з депресією Дж. Меддакс рекомендує кілька стратегій самодопомоги, які є частиною когнітивно-поведінкової терапії. Дж. Меддакс пояснив, що когнітивно-поведінкова терапія дуже структурована. Самоконтроль думок та почуттів є однією з важливих її частин. Передбачається, що в міру кращого усвідомлення своїх думок та почуттів ми можемо досягти контролю над власними емоціями. З іншого боку, серед основних рекомендацій можна назвати такі:

цілепокладання. Важливо поставити собі конкретну мету та досягти її, це принесе відчуття виконаного обов’язку, задоволення та сприятиме покращенню самопочуття. Такою метою може бути, наприклад, 10-хвилинна прогулянка чотири дні на тиждень або будь-яка інша досяжна мета;

сон. Поліпшення якості сну є основною частиною терапії при депресії. Дж. Меддакс рекомендує особам з депресією суворо дотримуватися режиму сну та неспання;

книги із самодопомоги: одна з книг, яку Дж. Меддакс рекомендує людям, які звертаються до нього з депресією, це «Когнітивно-поведінковий робочий зошит при депресії»;

фізичні вправи. Найчастіше в осіб з депресією значно знижується активність. На думку Дж. Меддакса, фізичні вправи — один з найкращих антидепресивних заходів.

Згідно з рекомендаціями Національного альянсу з психічних захворювань міжособистісна терапія для покращення стосунків та психодинамічна терапія для усунення негативних моделей поведінки можуть застосовуватися спільно з когнітивно-поведінковою терапією для лікування осіб з депресією. Крім того, лікар може рекомендувати лікарські засоби, наприклад, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну та інгібітори зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну.

Як допомогти близькій людині з депресією?

За словами Дж. Меддакса, пацієнти з депресією часто не прислухаються до порад близьких. Він зазначив, що оточенню таких осіб необхідно навчитися бути добрими слухачами, виявляти співчуття та давати поради, лише якщо людина про це просить.

За матеріалами www.medicalxpress.com