Як стрес на роботі впливає на вагітних?

Вагітні зазвичай обізнані про різні чинники ризику, впливу яких слід уникати. У той самий час далеко не завжди є можливість контролювати рівень стресу на роботі.

У нещодавньому дослідженні група вчених із Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School) та Канзаського університету (University of Kansas) проаналізували вплив робочих навантажень на ризик негативних наслідків вагітності.

Так, у дослідження залучено представниць двох професій — медичних працівників та юристів.

Дослідники проаналізували, чи спричиняє додатковий стрес на роботі негативні наслідки пологів, зокрема передчасні пологи, меншу масу тіла дитини при народженні та проблеми зі здоров’ям новонароджених.

Анупам Б. Єна (Anupam B. Jena), професор політики охорони здоров’я в Медичній школі імені Джозефа П. Ньюхауса (Joseph P. Newhouse Professor of Health Care Policy at the Medical School) та доцент Массачусетської лікарні загального профілю (Massachusetts General Hospital) і один з авторів дослідження розповів, що згідно з нещодавно опублікованим робочим документом Національного бюро економічних досліджень (National Bureau of Economic Research — NBER), стрес на роботі негативно впливає на перебіг та результат вагітності. Водночас його наслідки не настільки виражені. Співавтором статті є Девід Сласкі (David Slusky), професор економіки Канзаського університету.

Взаємозв’язок між стресом та ускладненнями вагітності добре задокументований.

Так, в одному дослідженні встановлено, що через 6 міс після терактів 11 вересня у жінок з арабськими іменами ризик народження дитини з низькою масою тіла при народженні зріс на 34%. Автори пов’язують це зростання зі сплеском антиарабських настроїв, який підвищив рівень стресу у жінок.

В іншому дослідженні зафіксовано, що навіть надмірна позитивна емоція може призвести до підвищення ризику низької маси тіла у дитини при народженні.

Ліллі Спрінгер (Lilly Springer), аспірантка програми Медісон та Ліла Селф, випускників Канзаського університету (Madison & Lila Self graduate fellow the University of Kansas), і автор статті, пояснила, що все, що мати переживає в період вагітності, може мати довгостроковий вплив не лише на безпосередній результат пологів, а й на подальше життя дитини.

У дослідженні встановлено, що у дітей жінок-лікарів маса тіла при народженні на близько 2,3% менша, а тривалість вагітності на 0,3% коротша, ніж у юристів. При цьому у хірургів тривалість вагітності ще менша (на 0,9%) та ризик передчасних пологів у них приблизно на 32% вищий, ніж у лікарів-нехірургів.

Лікар А.Б. Єна додав, що за значимістю ці показники можна порівняти із впливом забруднення повітря на здоров’я немовлят.

Однак у деяких випадках навіть зменшення маси тіла при народженні на 2% може спричинити занепокоєння.

Дослідники наголосили, що отримані в ході аналізу результати не означають, що майбутні матері повинні уникати роботи з підвищеним рівнем стресу або звільнятися, коли вони завагітніють. Результати також не повинні бути підставою для дискримінації жінок, перешкоджати їм займатися кар’єрою, пов’язаною з підвищеним рівнем стресу.

Дослідники поінформували, що необхідні подальші дослідження для аналізу впливу конкретного лікарняного середовища — зокрема гендерного співвідношення, політики щодо відпустки для догляду за дитиною, необхідних годин роботи і навіть поширеності сексизму на вагітних співробітників.

Так, багато жінок-хірургів повідомляють про підвищений рівень сексизму на робочому місці, що може підвищити рівень їхнього загального стресу. А деякі лікарні не пропонують умови, що могли б допомогти майбутній матері, яка продовжує працювати, знизити рівень стресу.

Але оскільки вагітні не завжди можуть контролювати своє робоче середовище, Л. Спрінгер вважає дуже важливим, щоб матері хоча б розуміли потенційний ризик, який їхня робота може представляти для їхньої вагітності.

А.Б. Єна підкреслив, що також необхідно розробити заходи щодо зниження впливу стресу на робочому місці на перебіг та результати вагітності, а також заходи щодо зниження рівня стресу на робочому місці.

За матеріалами www.medicalxpress.com