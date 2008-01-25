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Новини медицини та фармаціїЯк розпізнати симптоми пневмонії?

Як розпізнати симптоми пневмонії?

Опубліковано  15.11.2023

За даними Американської асоціації легень (American Lung Association — ALA), пневмонія є причиною понад 1 млн госпіталізацій та 50 000 летальних випадків на рік у США.

Пневмонія — це інфекційне запалення альвеол (повітряних мішків) в одній або обох легенях. У пацієнтів виникають кашель з мокротинням, лихоманка, озноб та утруднення дихання.

Ступінь тяжкості пневмонії може варіювати від легкої до небезпечної для життя. Ризик розвитку тяжкої пневмонії найбільш високий у маленьких дітей та осіб віком від 65 років, а також осіб із супутніми захворюваннями (особливо з серцевою недостатністю або хронічними захворюваннями легень) або імунодефіцитом.

Вираженість симптомів залежить від таких факторів, як тип патогенного мікроорганізму, що викликає інфекцію, вік хворого та загальний стан здоров’я. При легкому перебігу пневмонії симптоми подібні до таких при застуді або грипі, але захворювання триває довше.

Ознаки та симптоми пневмонії можуть включати:

  • біль у грудях при диханні чи кашлі;
  • сплутаність свідомості чи зміни психічного стану в осіб віком 65 років і більше;
  • кашель, який може супроводжуватися виділенням мокротиння, у тому числі гнійного;
  • втому, швидку стомлюваність;
  • лихоманку, пітливість та озноб;
  • зниження температури тіла нижче норми у осіб віком від 65 років та осіб з імунодефіцитом;
  • нудоту, блювання або діарею;
  • задишку.

У новонароджених та немовлят симптоми пневмонії можуть бути відсутніми або можна відзначати блювання, жар і кашель, діти можуть виглядати неспокійними, втомленими та позбавленими енергії, можливі утруднення дихання та порушення апетиту.

Зверніться за медичною допомогою, якщо у вас:

  • утруднене дихання;
  • біль у грудях;
  • стала температура тіла 39 °C або вище;
  • постійний кашель, особливо з відходженням гнійного мокротиння.

Особливу настороженість слід проявити особам із груп ризику та звернутися до лікаря з появою будь-якого з перерахованих вище симптомів. До групи ризику тяжкого перебігу пневмонії належать:

  • особи віком від 65 років;
  • діти віком до 2 років;
  • особи з тяжкими супутніми захворюваннями;
  • особи з імунодефіцитом;
  • особи, які отримують хіміотерапію або приймають лікарські засоби, що пригнічують імунну систему.

Які можливі заходи щодо профілактики пневмонії?

  • Доступна вакцинація від грипу та деяких видів пневмонії (наприклад від пневмококової інфекції) — проконсультуйтеся з цього приводу з лікарем.
  • Дотримуйтеся правил гігієни. Щоб захистити себе від респіраторних інфекцій, які іноді призводять до пневмонії, регулярно мийте руки або використовуйте засіб для рук на спиртовій основі.
  • Не паліть. Куріння призводить до порушення природного захисту легень від респіраторних інфекцій.
  • Підтримуйте свою імунну систему. Для здоров’я імунної системи висипайтеся, регулярно займайтеся спортом та раціонально харчуйтеся.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  15.11.2023

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