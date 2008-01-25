У нещодавньому дослідженні показано, що ризик розвитку деменції, у тому числі хвороби Альцгеймера, підвищений в осіб похилого віку з рівнем холестерину і тригліцеридів, що коливається, порівняно з особами з постійним рівнем цих біохімічних показників.

Результати дослідження опубліковані в онлайн-виданні «Neurology».

У той же час у дослідженні виявлено зв’язок між коливаннями рівня тригліцеридів та холестерину та підвищеним ризиком розвитку деменції, а не прямі докази того, що зміни рівня цих показників з часом викликають розвиток деменції.

Автор дослідження доктор філософії Сюзетт Дж. Белінскі (Suzette J. Bielinski), співробітник клініки Майо (Mayo Clinic) у Рочестері, штат Міннесота, США, повідомила, що скринінги рівня холестерину та тригліцеридів широко проводяться особам похилого віку. Виявлення коливання рівня цих показників з часом потенційно може допомогти визначити, хто має підвищений ризик розвитку деменції. Крім того, аналіз зв’язку коливань цих біохімічних показників та ризику розвитку деменції потенційно може сприяти вивченню механізмів розвитку цього захворювання та розробці профілактичних стратегій.

У дослідженні проаналізовано дані 11 571 учасника віком 60 років і старше, у яких раніше не діагностували хвороби Альцгеймера чи деменції. Дослідники проаналізували показники загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ). Учасників поділили на 5 груп залежно від вираженості коливань рівня цих показників. Період спостережень становив 13 років. За цей час у 2473 осіб розвинулася хвороба Альцгеймера чи інша форма деменції.

Результати були скориговані з урахуванням статі, раси, рівня освіти, прийому гіполіпідемічних препаратів.

Обмеженням дослідження було те, що у ньому не були диференційовані різні типи деменції.

Виявлено, що ризик розвитку деменції в учасників із найбільшими коливаннями рівня холестерину в плазмі крові був на 19% вищим, ніж у учасників із найнижчими коливаннями. При цьому ризик розвитку деменції у учасників групи найбільш виражених коливань рівня тригліцеридів у плазмі крові був на 23% вищим, ніж у учасників групи з найменшими коливаннями. Дослідники не виявили зв’язку між змінами рівня ЛПНЩ та ЛПВЩ у плазмі крові та підвищеним ризиком розвитку деменції.

С. Дж. Бєлінскі пояснила, що на сьогодні залишається нез’ясованим, як коливання рівня холестерину та тригліцеридів у плазмі крові пов’язані з ризиком розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм деменції. Необхідні подальші дослідження у цій сфері.

За матеріалами www.medicalxpress.com