Біль у горлі — це одна з найчастіших скарг пацієнтів під час звернення до лікаря першого контакту (лікаря загальної практики; лікаря — терапевта дільничного; лікаря — терапевта дільничного цехової ділянки; лікаря — педіатра дільничного).

Біль у горлі викликають різні захворювання глотки (назофарингіт/фарингіт) та інших анатомічних структур глотки та навкологлоткового простору — гострий тонзиліт (інша назва цієї патології — ангіна), рецидиви хронічного тонзиліту, паратонзилярний абсцес та інші хвороби.

Як правильно вибрати спрей при болю в горлі?

Спрей або аерозоль для горла необхідно вибирати, враховуючи загальний стан хворого, першопричину появи болю в горлі, можливого збудника захворювання, ступінь ураження анатомічних структур глотки та навкологлоткового простору, вік пацієнта, наявність або відсутність алергічних реакцій до того чи іншого фармакотерапевтичного засобу або біологічно активної речовини.

Спрей при болю в горлі у дітей

Спрей для горла дитячий з прополісом може бути застосований для усунення болю в горлі у дітей віком від 2 років.

Прополіс є складною сумішшю, що складається з продуктів життєдіяльності бджіл та різних сполук рослинного походження.

Прополіс складається приблизно із 50% смол, 30% бджолиного воску, 10% ефірних олій, 5% пилку та 5% різних органічних сполук. Більше 300 хімічних сполук, багато з яких мають фармакотерапевтичну дію, було ідентифіковано в різних зразках прополісу. Пропорції біоактивних речовин у прополісі залежать від місця та часу його збирання.

Механізм протимікробної активності є складним та його можна пояснити синергізмом фенольних сполук та інших речовин, що містяться у прополісі, головним чином флавоноїдів — піноцебрину, галангіну та пінобаксину.

Прополіс має сильнішу антибактеріальну активність щодо грампозитивних бактерій.

Антибактеріальна дія прополісу спрямована проти Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, інших грампозитивних та грамнегативних видів бактерій, грибів роду Candida.

Протизапальна активність прополісу забезпечується різними флавоноїдами та похідними коричної кислоти.

До цих флавоноїдів прополісу належать: акацетин, кверцетин та нарингенін, до похідних коричної кислоти — кавова кислота та її ефіри.

Зазначені компоненти пригнічують in vivo (у живому організмі) процеси метаболізму арахідонової кислоти, таким чином значно знижуючи рівень запалення (Wagh V.D., 2013).

Спрей для горла дитячий, що містить повідон-йод. Спрей від ангіни, що містить повідон-йод, застосовують для лікування дітей віком 6–12 років з належним рівнем контролю фармакотерапії лікарем або батьками, а також у дітей віком від 12 років та дорослих.

Повідон-йод є йодофором. Це комплекс йоду з поверхнево-активним агентом полівінілпіролідоном.

Повідон-йод зберігає активність йоду. Він проявляє активність щодо вегетативних форм бактерій, вірусів та грибів.

Також повідон-йод має спороцидну активність при тривалій експозиції.

У місці нанесення кількість вільного йоду є незначною, але він поступово вивільняється в міру того, як відбувається розведення нанесеного розчину.

Повідон-йод має меншу подразнювальну дію, ніж настоянка йоду (Beauduy C.E., Winston L.G., 2018).

Спрей для дорослих

Спреї, які застосовують при болю в горлі у дорослих, можуть містити протимікробні засоби (наприклад сульфаніламіди), антисептики, місцеві анестетики, а також нестероїдні протизапальні засоби.

Спрей з антибактеріальним засобом: коли застосовувати?

Спреї з антибіотиком, які призначають при болю в горлі, в Україні на цей час не зареєстровані. Разом з тим слід зазначити, що при захворюваннях горла, викликаних бактеріальними інфекціями, можна застосовувати спреї, які містять сульфаніламіди.

Сульфаніламіди (стрептоцид або сульфатіазол натрію) — антибактеріальні засоби, які застосовуються для лікування пацієнтів з різними інфекційними захворюваннями, включаючи бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів (наприклад азофарингіт/фарингіт, ангіна).

Механізм дії сульфаніламідів полягає у порушенні синтезу фолієвої кислоти у бактеріальній клітині, яка є необхідним компонентом синтезу нуклеїнових кислот (ДНК та РНК) з параамінобензойної кислоти. Будучи структурним аналогом параамінобензойної кислоти, сульфаніламіди блокують синтез фолієвої кислоти, тим самим порушуючи процеси поділу бактерій та пригнічуючи розвиток інфекції у глотці та верхніх дихальних шляхах.

Сульфаніламіди пригнічують як грампозитивні бактерії, такі як Staphylococcus spр., так й грамнегативні бактерії, такі як Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Salmonella spp., та деякі види найпростіших (Martindale. The Complete Drug Reference, 2014).

Антисептичні спреї для горла

Спрей для горла із хлоргексидином застосовують для лікування дорослих та дітей віком 12 років та старше.

Хлоргексидин є катіонним бігуанідом, водний розчин якого є антисептиком, що має бактеріостатичну та бактерицидну дію щодо широкого спектра грампозитивних та грамнегативних бактерій. Активність проти грампозитивних коків є сильнішою.

Проростання спор також пригнічується хлоргексидином. Зазначений антисептик має мінливу активність щодо грибів та вірусів.

Антисептична активність хлоргексидину є максимальною в слабокислому середовищі (pH 5,5–7,0).

Хлоргексидин у вигляді біглюконату стійкий до інгібування кров’ю та іншими біоматеріалами.

Слід зазначити, що хлоргексидин, або хлоргексидину диглюконат іноді включають до складу комбінованого знеболювального спрею для горла, до складу якого, окрім антисептика, входить місцевий анестетик (наприклад лідокаїн), який за рахунок блокади натрієвих каналів знеболює, тим самим значно полегшуючи ковтання твердої та рідкої їжі, і прискорює процес одужання пацієнта.

Поверхнево-активні речовини (наприклад мило та миючі засоби) здатні нейтралізувати дію хлоргексидину.

Перевага хлоргексидину у формі спрею для горла також обумовлена низькою токсичністю при прийомі всередину внаслідок незначної абсорбції у шлунково-кишковому тракті (Beauduy C.E., Winston L.G., 2018).

Що являють собою спреї, які застосовуються при болю в горлі, що містять нестероїдні протизапальні препарати?

Вказані спреї, що застосовуються при болю в горлі, містять нестероїдні протизапальні препарати, основний механізм дії яких полягає в інгібуванні каскаду арахідонової кислоти — одного з основних механізмів розвитку запалення в організмі людини.

У систематичному огляді 2011 р. було описано ефективність терапії нестероїдними протизапальними препаратами при болю в горлі протягом перших 24 год від моменту його виникнення (у 12 рандомізованих клінічних дослідженнях значне поліпшення спостерігалося у 25–75% пацієнтів), а також через 2–5 діб (у 6 рандомізованих клінічних дослідженнях відзначали значне поліпшення у 33–93% пацієнтів) (Kenealy T., 2011).

Вибір оптимального спрею при болю в горлі: роль медичних працівників

Оскільки вибір конкретного спрею для горла залежить від багатьох факторів, вибір найефективнішого засобу в такому разі в Україні та інших країнах світу є досить нетривіальним завданням, вирішити яке здатний грамотний провізор чи лікар, до яких може звернутися пацієнт з болем у горлі.