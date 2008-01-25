Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїЯк правильно користуватися зубною ниткою?

Як правильно користуватися зубною ниткою?

Опубліковано  02.10.2023

Використання зубної нитки та інших засобів видалення токсичного зубного нальоту з поверхні зубів під лінією ясен може допомогти запобігти довгостроковим стоматологічним захворюванням. Водночас, використання зубної нитки — це здорова звичка, яку більшість з нас ненавидить.

У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими зі Школи стоматологічної медицини Університету Тафтса (Tufts University School of Dental Medicine), виявлено, що в осіб, які навчалися та регулярно використовували правильну техніку чищення зубною ниткою, відзначали менше ознак потенційно серйозного стоматологічного захворювання, ніж у осіб. які її не використовували.

Пародонтолог Девід Базалі (David Basali), провідний автор дослідження, зазначив, що користування зубною ниткою — це не просто засування шматочка нитки між зубами, щоб витягнути залишки їжі.

Як правильно використовувати зубну нитку?

  • Оберніть кожен кінець нитки довжиною 15–18 дюймів (38–45 см) навколо підмізинного або середнього пальця обох рук; нитка, що залишилася між пальцями, повинна мати довжину 5–6 дюймів (12–15 см).
  • Тримайте нитку вказівним та/або великим пальцем кожної руки. Використовуйте лише 3/4 дюйма нитки між пальцями кожної руки. Ці пальці контролюватимуть нитку і не дозволятимуть їй врізатися в ясна.
  • Почніть з одного кінця верхнього або нижнього ряду зубів і прикладіть нитку до вигнутої поверхні зуба, ніби вигинаючи буквою «С» навколо зуба.
  • Переміщуйте нитку короткими рухами вперед-назад, а також вгору і вниз, ніби витираючи спину рушником.
  • Перейдіть до наступного зуба, використовуючи нитку для чищення обох країв зубів.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Journal of Dental Hygiene».

Раніше у дослідженнях встановили, що більшість людей насправді неправильно користуються зубною ниткою.

Для визначення ефективності використання зубної нитки дослідники оцінили кровоточивість ясен в учасників дослідження.

Половину пацієнтів навчили користуватися зубною ниткою за допомогою так званої «адаптованої техніки горизонтального та вертикального чищення» зубною ниткою. Інші учасники продовжили користуватися зубною ниткою без навчання правильній техніці.

Виявлено, що через 8 тиж у групі, яка отримала інструкції з техніки використання зубної нитки та дотримувалася щоденного режиму, рівень кровоточивості ясен знизився на 70% порівняно з 30% зниження у контрольній групі.

Зубний наліт є біоплівкою, що формується з бактерій і продуктів їх життєдіяльності. Наявність зубного нальоту підвищує ризик розвитку гінгівіту та карієсу, а надалі — розвитку захворювань пародонту.

Правильне використання зубної нитки сприяє підтримці здоров’я зубів та порожнини рота. Правильний стиль використання зубної нитки також допоможе уникнути ненавмисного ушкодження ясен. Травмування ясен при неправильному використанні зубної нитки може призвести до утворення ущелин через розрізання ясен та їх рецесії.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  02.10.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини