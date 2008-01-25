Як правильно користуватися зубною ниткою?

Використання зубної нитки та інших засобів видалення токсичного зубного нальоту з поверхні зубів під лінією ясен може допомогти запобігти довгостроковим стоматологічним захворюванням. Водночас, використання зубної нитки — це здорова звичка, яку більшість з нас ненавидить.

У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими зі Школи стоматологічної медицини Університету Тафтса (Tufts University School of Dental Medicine), виявлено, що в осіб, які навчалися та регулярно використовували правильну техніку чищення зубною ниткою, відзначали менше ознак потенційно серйозного стоматологічного захворювання, ніж у осіб. які її не використовували.

Пародонтолог Девід Базалі (David Basali), провідний автор дослідження, зазначив, що користування зубною ниткою — це не просто засування шматочка нитки між зубами, щоб витягнути залишки їжі.

Як правильно використовувати зубну нитку?

Оберніть кожен кінець нитки довжиною 15–18 дюймів (38–45 см) навколо підмізинного або середнього пальця обох рук; нитка, що залишилася між пальцями, повинна мати довжину 5–6 дюймів (12–15 см).

Тримайте нитку вказівним та/або великим пальцем кожної руки. Використовуйте лише 3 /4 дюйма нитки між пальцями кожної руки. Ці пальці контролюватимуть нитку і не дозволятимуть їй врізатися в ясна.

дюйма нитки між пальцями кожної руки. Ці пальці контролюватимуть нитку і не дозволятимуть їй врізатися в ясна. Почніть з одного кінця верхнього або нижнього ряду зубів і прикладіть нитку до вигнутої поверхні зуба, ніби вигинаючи буквою «С» навколо зуба.

Переміщуйте нитку короткими рухами вперед-назад, а також вгору і вниз, ніби витираючи спину рушником.

Перейдіть до наступного зуба, використовуючи нитку для чищення обох країв зубів.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Journal of Dental Hygiene».

Раніше у дослідженнях встановили, що більшість людей насправді неправильно користуються зубною ниткою.

Для визначення ефективності використання зубної нитки дослідники оцінили кровоточивість ясен в учасників дослідження.

Половину пацієнтів навчили користуватися зубною ниткою за допомогою так званої «адаптованої техніки горизонтального та вертикального чищення» зубною ниткою. Інші учасники продовжили користуватися зубною ниткою без навчання правильній техніці.

Виявлено, що через 8 тиж у групі, яка отримала інструкції з техніки використання зубної нитки та дотримувалася щоденного режиму, рівень кровоточивості ясен знизився на 70% порівняно з 30% зниження у контрольній групі.

Зубний наліт є біоплівкою, що формується з бактерій і продуктів їх життєдіяльності. Наявність зубного нальоту підвищує ризик розвитку гінгівіту та карієсу, а надалі — розвитку захворювань пародонту.

Правильне використання зубної нитки сприяє підтримці здоров’я зубів та порожнини рота. Правильний стиль використання зубної нитки також допоможе уникнути ненавмисного ушкодження ясен. Травмування ясен при неправильному використанні зубної нитки може призвести до утворення ущелин через розрізання ясен та їх рецесії.

За матеріалами www.medicalxpress.com