Інсульт — це серйозне захворювання, яке докорінно змінює повсякденне життя людини. Після критичного періоду в перші дні хвороби організм переходить у фазу активного відновлення, що потребує значних ресурсів. У цей час важливо створити умови, за яких процеси регенерації тканин, відновлення функцій нервової системи та загального стану організму будуть максимально ефективними. Одним із ключових компонентів успішної реабілітації є забезпечення організму повноцінним, високобілковим харчуванням після інсульту, яке сприяє формуванню нових клітин, підтримці імунної системи, відновленню м’язової маси, як-от Nutrison від Nutricia.

Які зміни відбуваються в організмі під час інсульту?

Інсульт — це локальне порушення кровопостачання головного мозку, яке спричиняє загибель нервових клітин. У ранній період після інсульту пацієнти часто перебувають у катаболічному стані з підвищеною потребою в енергії та білку, високим ризиком втрати м’язової маси й ускладнень (інфекцій, пролежнів).

Під час інсульту та в період після нього в організмі відбуваються значні зміни:

метаболічні порушення — організм переходить у стресовий режим, при якому витрати енергії зростають. Це супроводжується швидкою втратою м’язової маси та загальним виснаженням;

запальні процеси — в результаті пошкодження нервової тканини розвивається запальний процес. Його контроль потребує значних енергетичних та поживних ресурсів;

порушення ковтання — багато пацієнтів стикаються з дисфагією — порушенням здатності ковтати. Це означає, що звичайне харчування стає неможливим або небезпечним;

дисбіоз кишечнику — стрес, ліки та обмежена фізична активність (або її повна відсутність) негативно впливають на мікрофлору кишечнику, а це, своєю чергою, знижує всмоктування поживних речовин;

інсулінова резистентність — тканини стають менш чутливими до інсуліну, що затримує загоєння ран та сповільнює регенераторні процеси;

дефіцит білка та інших нутрієнтів — багато пацієнтів після інсульту просто не можуть з’їсти достатню кількість звичайної їжі через фізичні обмеження, що призводить до критичного дефіциту білків, вітамінів та мінералів.

Адекватна нутритивна підтримка — важлива складова реабілітації, особливо при дисфагії, коли потрібне зондове (ентеральне) харчування. Саме тут на допомогу приходить спеціалізоване харчування для пацієнтів після інсульту.

Роль харчування у відновленні й одужанні

Для головного мозку, який перебуває у критичному стані, правильно підібране дієтичне харчування для спеціальної медичної потреби після інсульту — це не просто їжа, а додатковий інструмент для відновлення, який може:

знизити вірогідність ускладнень — пацієнти на тлі адекватного харчування мають нижчий ризик розвитку інфекцій, пролежнів;

прискорити неврологічне відновлення — головний мозок, який одержує необхідні амінокислоти, вітаміни та мінерали, активніше відновлює пошкоджені нейрони та встановлює нові синаптичні зв’язки;

підвищити стійкість до інфекцій — підтримка імунітету неможлива без адекватного надходження мікронутрієнтів — вітамінів A, C, E та селену, які посилюють імунну систему;

впливати на психологічний стан — позитивні результати в період реабілітації дають пацієнту надію та силу продовжувати боротьбу з наслідками хвороби.

Але яке саме харчування буде оптимальним? Відповідь залежить від конкретної ситуації: якщо пацієнт здатний нормально ковтати, то йому потрібно забезпечити збалансоване меню з достатньою кількістю білків та мікронутрієнтів, але якщо він має проблеми з ковтанням або знаходиться на зондовому харчуванні, то потрібен інший підхід.

Як забезпечити повноцінне харчування після інсульту?

На спосіб харчування безпосередньо впливає поточний стан пацієнта. Лікар визначає, чи може хворий безпечно ковтати звичайну їжу, чи йому потрібна модифікована дієта, або він потребує харчування через зондову систему при труднощах з ковтанням після інсульту.

Для забезпечення адекватного харчування варто враховувати:

кількість білка — після інсульту потреба в білку зростає до 1,2–1,5 г/кг маси тіла, при вираженому катаболізмі — до 2,0 г/кг маси тіла. Така кількість необхідна для відновлення мозкової тканини та запобігання атрофії м’язів. Готове до вживання харчування для спеціальної медичної потреби для пацієнтів після інсульту Nutrison від Nutricia містить оптимальну кількість білків, які легко засвоюються організмом;

вуглеводи — якщо у пацієнта розвинулася гіперглікемія на тлі інсульту (що трапляється часто), то необхідна дієта з низьким глікемічним індексом. Велика кількість глюкози в плазмі крові підвищує тяжкість перебігу інсульту та затримує відновлення;

мікронутрієнти — вітаміни групи B, вітамін C, E, цинк, селен беруть участь у процесах відновлення та посилюють імунітет;

об’єм та консистенцію — дуже важливо, щоб дієтична суміш для пацієнтів після інсульту з дисфагією мала рідку консистенцію з максимальною кількістю калорій та нутрієнтів у порції (такі особи часто не можуть вживати більш ніж 100–150 мл за 1 раз);

імовірність закрепів — лежачі пацієнти дуже часто відмічають закрепи. Додавання харчових волокон у раціон допомагає нормалізувати роботу кишечнику, підтримує корисну мікрофлору та попереджає дисбіоз.

Оптимальне харчування для підтримки імунітету та сил після інсульту має містити:

білки — 1,2–2 г/кг маси тіла на добу;

калорійність — залежить від ступеня активності, але в середньому становить 25–35 ккал/кг маси тіла;

вітаміни B 1 , B 6 , B 12 — критично важливі для функціонування нервової системи, аскорбінова кислота та вітамін E — потужні антиоксиданти для захисту мозкової тканини;

, B , B — критично важливі для функціонування нервової системи, аскорбінова кислота та вітамін E — потужні антиоксиданти для захисту мозкової тканини; цинк та селен — посилюють імунітет та скорочують період запалення;

омега-3 жирні кислоти — сприяють регенерації нейронів;

харчові волокна — для профілактики закрепів та дисбіозу.

Готові для вживання суміші Nutrison Nutricia

Інсульт порушує не тільки мозкову функцію — він ускладнює звичайну здатність пацієнта до самостійного харчування. Саме в таких ситуаціях лінійка Nutrison від Nutricia підтримає організм у критичні періоди реабілітації:

висока енергетична цінність у маленькому об’ємі — дисфагія після інсульту часто унеможливлює прийом великих порцій їжі. Nutrison забезпечує від 1 ккал на кожен мл рідини (залежно від виду) — це означає, що навіть 150 мл суміші дають організму 150 ккал. Для пацієнта, який може приймати їжу лише невеликими порціями, це критично важливо, щоб зберегти калорійність і запобігти зменшенню маси тіла під час лікування;

оптимальний білковий баланс для мозкового відновлення — головний мозок потребує достатню кількість білка для відновлення пошкоджених клітин після інсульту. Nutrison містить збалансований склад білків, які легко засвоюються;

зручність введення — готові рідкі суміші можна безпосередньо вводити через назогастральний зонд — найчастіший метод годування в гострій фазі після інсульту. Суміш у вигляді порошку підходить для комбінованого харчування;

оптимальний мікронутрієнтний склад — містить повний спектр вітамінів та мінералів, включно з антиоксидантами, необхідними для нормальної роботи нервової системи. Це особливо важливо для пацієнтів після інсульту, оскільки окиснювальний стрес відіграє роль у вторинному пошкодженні мозкової тканини.

Основні продукти Nutrison для пацієнтів після інсульту:

Нутрізон Паудер — універсальна порошкова форма спеціалізованого медичного харчування. Ідеально підходить як для зондового використання, так і перорального вживання. Можна розводити до потрібної консистенції, адаптуючи до можливостей конкретного пацієнта. Це особливо важливо при труднощах з ковтанням;

Нутрізон стандартний — це повноцінне лікувальне харчування, необхідне для пацієнтів після інсульту, оскільки воно забезпечує всі поживні речовини для прискорення відновлення та запобігання виснаженню;

Нутрізон Енергія — концентрована формула з 1,5 ккал/мл. Цей продукт розроблений спеціально для осіб з підвищеними енергетичними потребами, великими ранами або серйозною кахексією (виснаженням). Менший об’єм для того ж калорійного вмісту означає нижче навантаження на шлунок та краще засвоєння. Для пацієнта, який може вжити лише 150 мл за 1 раз, це критично важливо;

Нутрізон з харчовими волокнами — це зондове харчування, що містить суміш 6 типів харчових волокон. Варто пам’ятати, що закреп — це не просто дискомфорт, а серйозне ускладнення, яке може призвести до інтоксикації організму. Харчові волокна в цій суміші стимулюють роботу кишечнику, підтримують корисну мікрофлору та запобігають дисбіозу;

Нутрізон Діазон ВП Енергія — спеціалізована формула для пацієнтів, у яких на тлі інсульту розвинулася гіперглікемія або діагностовано цукровий діабет. Суміш є висококалорійною та високопротеїновою, але при цьому має низький глікемічний індекс, що не спричиняє різких «стрибків» глюкози в плазмі крові;

Нутрізон Протеїн Інтенс — високобілкове харчування для підтримки відновлення, яке розроблене для тяжкохворих та лежачих пацієнтів. Це саме той продукт, коли основна задача — максимально швидко запустити процеси регенерації;

Нутрізон Едванст Кубізон — для цільового забезпечення підвищених потреб у білку у пацієнтів з інтенсивними метаболічними навантаженнями. Інсульт часто супроводжується розвитком пролежнів, діабетичних виразок та інших хронічних ран. Додаткове харчування для швидшого одужання з підвищеним вмістом білків робить можливим прискорене відновлення пошкоджених тканин;

Нутрізон Едванст Діазон — має низький глікемічний індекс. Формула розроблена для пацієнтів із цукровим діабетом II типу або тих, у яких розвинулася стресорна гіперглікемія на фоні інсульту. При цьому суміш містить звичайні потреби в білку та енергії;

Нутрізон на рослинній основі ВП з харчовими волокнами — унікальна формула з високим вмістом білка та енергії для пацієнтів з непереносимістю молочних білків (алергія або лактозна непереносимість). Містить рослинні білки та комплекс клітковини.

Практичні поради для близьких

Харчування після інсульту повинно бути регулярним, корисним та безпечним. Разом з дієтологом варто розробити графік прийому їжі та дотримуватися його. Зазвичай це 5–6 невеликих порцій на добу, що дозволяє постійно забезпечувати організм енергією та нутрієнтами.

З часом здатність пацієнта ковтати може поліпшитися, він може почати приймати більш густу їжу або більші об’єми. Важливо регулярно переглядати план харчування, адже те, що було оптимальним тиждень тому, сьогодні вже може не приносити користі.

Для багатьох пацієнтів після інсульту прийом їжі — це один з небагатьох моментів, коли вони відчувають себе близькими із сім’єю. Зробіть ці моменти приємними, розмовляйте з хворим, створюйте позитивну атмосферу. Нутритивна підтримка пацієнтів після інсульту та їхніх сімей — це не лише медичне питання, але й питання якості життя.

Будьте пильними до попереджувальних сигналів, серед яких:

відмова від їжі протягом кількох днів;

нудота або блювання після вживання суміші;

задуха під час ковтання або виникнення кашлю після їжи;

різке зменшення маси тіла або відставання у відновленні;

розвиток виразок у роті;

проблеми з травленням;

погіршення психічного стану, депресія.

При розвитку будь-яких із цих ознак негайно зверніться до лікаря.