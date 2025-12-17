Якісне харчування після онкологічної операції є не просто доповненням до лікувального процесу, а його невід’ємною та функціонально значущою частиною. Від того, як організм буде забезпечений необхідними поживними речовинами, залежать швидкість загоєння ран, відновлення сил і якість життя пацієнта.

Вплив онкологічного захворювання на організм

На фоні онкологічного захворювання кардинально змінюється метаболізм. Злоякісною пухлиною виробляються цитокіни та інші біоактивні речовини, які підвищують енергетичні витрати навіть у стані спокою. Таке явище називають раковою кахексією — патологічним зменшенням маси тіла, при якому організм втрачає м’язову масу незалежно від обсягу спожитої їжі.

Крім того:

пацієнти онкологічного профілю зазвичай страждають від синдрому анорексії — втрати апетиту. Це викликано як самим захворюванням, так і побічними ефектами попередніх процедур лікування;

психологічний стрес негативно впливає на функціонування травної системи;

при онкологічному захворюванні порушується засвоєння поживних речовин. Навіть якщо пацієнт намагається нормально харчуватися, його організм може не накопичувати необхідні вітаміни, мікроелементи та білки.

Таким чином, за допомогою звичайного харчування часто не забезпечуються потреби організму. У цьому випадку доцільно використовувати спеціалізовані суміші для ентерального харчування, наприклад Nutridrink Protein від компанії Nutricia.

Що відбувається після оперативного лікування в організмі?

Хірургічна операція — це значний стрес для організму, який запускає ланцюг метаболічних змін:

відразу ж після втручання організм входить у так звану катаболічну фазу, коли прискорено розпадаються власні тканини для отримання енергії;

на ранніх етапах ранового процесу активується запальна фаза, під час якої імунні клітини (нейтрофіли, макрофаги) інфільтрують ділянку ушкодження. Вони відповідають за очищення рани від мікроорганізмів, некротичних мас і клітинних уламків, а також за запуск регенерації. Ці процеси потребують значних енергетичних ресурсів, оскільки: запальні клітини споживають багато енергії для фагоцитозу; активується синтез численних цитокінів, факторів росту та білків гострої фази;

паралельно запускається проліферативна фаза, що передбачає активний синтез нових білків — колагену, ферментів, структурних компонентів клітин, необхідних для закриття рани, формування грануляційної тканини та відновлення архітектури ушкоджених тканин.

Тому потреба організму в білку після операції різко зростає. Його нестача може уповільнити загоєння, знизити якість рубця та підвищити ризик інфекційних ускладнень. Крім білків, організму потрібна додаткова енергія. Потреба в енергії залежить від типу операції та запальної відповіді (потрібно близько 25–30 ккал/кг/добу). Її коригують індивідуально залежно від клінічної ситуації та ступеня метаболічного стресу.

Важливим аспектом є функціонування травної системи. Після операції часто відмічають незначні порушення перистальтики кишечнику, чутливість слизових оболонок, нудоту. Тому харчування має бути не тільки поживним, але й м’яким для травної системи, наприклад лінійка високобілкового медичного харчування Nutridrink Protein від компанії Nutricia.

Харчування для швидкого відновлення після онкологічної операції

Принципи харчування для швидкого відновлення після онкологічної операції розроблені спеціалістами Європейського товариства клінічного харчування та метаболізму (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism — ESPEN):

максимальна концентрація поживних речовин при мінімальному обсязі — пацієнт після операції не здатний з’їсти більше 200–300 г їжі за один прийом. У цьому обмеженому обсязі повинна бути максимальна кількість необхідних речовин. Білкові суміші для післяопераційного періоду розв’язують цю проблему — в невеликій порції міститься значна кількість білка та енергії;

принцип легкого засвоєння — травна система пацієнта після анестезії та хірургічного втручання потребує часу на відновлення. Продукти мають бути такими, щоб організму було легко їх переробити, не витрачаючи надмірної енергії на процес травлення;

оптимальний баланс макронутрієнтів — рекомендована тактика — забезпечити достатню кількість білка (1,2–1,5 г/кг маси тіла за фактичною масою, в окремих випадках цільові значення можуть досягати 2 г/кг маси тіла), енергії (близько 25–30 ккал/кг/добу).

Практично це виглядає так: якщо маса тіла пацієнта становить 70 кг, йому потрібно 84–105 г білка/добу. Якщо звичайна їжа забезпечує лише 50% цієї кількості, то решту має компенсувати дієтичне харчування після хірургічного втручання. Дехто вважає, що в такому випадку достатньо просто збільшити обсяг звичайної їжі. Однак це часто виявляється неефективним з кількох причин:

обсяг спожитої їжі — пацієнт не в змозі вжити 1,5–2 л їжі на добу через відсутність апетиту та дискомфорт. Навіть якщо намагається, велика її кількість може викликати нудоту;

вибірковість апетиту — при кахексії пацієнти часто відчувають відразу до деяких продуктів. М’ясо може здаватися надто важким, молочні продукти — викликати розлади травлення. У результаті вибір продуктів звужується, і поживні речовини надходять недостатньо;

особливості травлення — перетравлювання великої кількості твердої їжі потребує значних енергетичних витрат. При дефіциті енергії це може парадоксально посилити витрату жиру і втрату м’язів;

складності харчування — порушення роботи травної системи (діарея, закрепи тощо) часто гальмують засвоєння. Наявність назогастрального зонда також порушує нормальне харчування через рот.

Роль ентерального харчування для одужання

Коли звичайного харчування недостатньо або воно викликає труднощі, на допомогу приходить ентеральне харчування після хірургічних втручань. Це форма медичного харчування, яка забезпечує організм необхідними поживними речовинами природним шляхом (через травний тракт).

Серед переваг ентерального харчування варто звернути увагу на такі:

сприяє роботі власної травної системи;

підтримує колонізацію товстої кишки корисною мікрофлорою;

знижує ризик бактеріальної транслокації;

більш фізіологічне для організму;

економніше та безпечніше.

Готове до вживання харчування — це оптимальне рішення для пацієнтів у післяопераційний період. Воно не потребує приготування, має точно розрахований склад і зберігає свої властивості під час транспортування та зберігання.

Рідкі дієтичні суміші після операцій особливо часто використовують у перші дні, коли апетит ще не відновлений, а організм особливо чутливий. Рідка консистенція забезпечує легкість засвоєння та мінімізує навантаження на травну систему. Призначення спеціалізованого медичного харчування після операцій впродовж перших 24–48 год суттєво поліпшує результати одужання. У таких пацієнтів:

менше ускладнень інфекційного характеру, в тому числі пневмоній;

швидше загоєння хірургічних ран;

коротший період госпіталізації.

Один з оптимальних варіантів готових спеціалізованих сумішей — Nutridrink Protein від компанії Nutricia. Лінійка продуктів розроблена у співпраці з медичними фахівцями та клінічно протестована. Nutridrink Protein містить 18 г повноцінного білка на 125 мл (1 порція), що робить суттєвий внесок у добову потребу. Nutridrink Protein збалансований за багатьма важливими компонентами:

високий вміст білка — підтримує протизапальний баланс, сприяє збереженню м’язової маси та допомагає організму відновлюватися під час лікування;

повний комплекс вітамінів — Nutridrink Protein закриває щоденну потребу у ключових мікронутрієнтах — вітамінах A, C, E, B, які підтримують імунітет та енергетичний обмін;

Nutridrink Protein закриває щоденну потребу у ключових мікронутрієнтах — вітамінах A, C, E, B, які підтримують імунітет та енергетичний обмін; мінерали для відновлення — магній, калій, цинк та селен сприяють нормальній роботі м’язів, нервової системи та імунного захисту.

Серед особливостей Nutridrink Protein можна виділити:

легке засвоєння та мінімальне навантаження на травну систему — формула створена так, щоб навіть за зниженого апетиту чи нудоти пацієнт міг отримати максимум калорій та поживних речовин у малому обсязі;

підтримка енергії протягом дня — завдяки високій енергетичній щільності (306 ккал у 125 мл) Nutridrink Protein допомагає уникнути слабкості та виснаження.

Доступні смакові варіанти роблять Nutridrink Protein більш прийнятним для пацієнтів і допомагають уникнути монотонності в харчуванні:

Нутрідрінк Протеїн з нейтральним смаком — рекомендують для перших днів після операції, коли смакові рецептори залишаються чутливими. Може бути змішаний з іншими напоями без змін їхніх властивостей;

Нутрідрінк Протеїн зі смаком лісових плодів — смак обирають пацієнти, яким подобається природний ягідний смак;

Нутрідрінк Протеїн зі смаком полуниці — добре переноситься більшістю пацієнтів;

Нутрідрінк протеїн зі смаком ванілі — класичний смак для тих, хто надає перевагу нейтральним варіантам.

Особливості харчування при виснаженні після операції та кахексії

Однією із суттєвих проблем у пацієнтів онкологічного профілю є післяопераційне виснаження, яке часто поєднується з раковою кахексією. Харчування при післяопераційній кахексії потребує індивідуального підходу та не обмежується звичайним збільшенням порцій.

Важливо розуміти, що пацієнт з онкопатологією, який йде на операцію, вже має певний рівень метаболічного розладу через саме захворювання і попереднє лікування (хіміє- та радіотерапія). Саме у пацієнтів цієї категорії кахексія розвивається набагато швидше і буває тяжчою, ніж у пацієнтів після операцій з іншого приводу. Харчування має бути спрямоване на максимальне накопичення білка та енергії при мінімальному обтяженні організму, адже звичайне збільшення кількості їжі часто зустрічає опір з боку організму — апетит залишається зниженим, виникає швидке насичення.

Саме в такій ситуації рекомендують перейти на додаткове харчування після хірургічного лікування у формі спеціалізованих напоїв. На відміну від твердої їжі, рідкі продукти легше переносяться, не викликають відчуття переповнення, але забезпечують організм необхідною енергією та білком.

Рекомендації для пацієнтів із кахексією:

слід вживати поживні напої малими порціями (150–200 мл) кожні 2–3 год;

чергувати типи харчування;

приймати їжу за розкладом, а не за апетитом — апетит часто приходить під час їжі;

уникати об’ємних однократних прийомів їжі на користь частого харчування;

кожен прийом їжі має містити достатню кількість білка — мінімум 10–15 г.

Відновлення від кахексії може тривати кілька місяців, тому терпіння та послідовність є ключовими факторами успіху.

Комплексний підхід до одужання

Важливо розуміти, що високобілкове харчування після хірургічного втручання — це лише один компонент комплексної реабілітації. Його треба поєднувати з: