Відновлення після захворювання — це складний процес, адже організм витрачає величезну кількість енергії на боротьбу з інфекцією, регенерацію тканин та нормалізацію функцій внутрішніх органів. Саме тому харчування під час відновлення після хвороби відіграє ключову роль у швидкості одужання та поверненні до звичного ритму життя. Без належної нутритивної підтримки процес реабілітації значно затягується, а ризик ускладнень та рецидивів зростає.

Чому організм потребує особливого харчування під час хвороби?

Під час хвороби організм переходить у режим інтенсивної боротьби:

імунна система активізується;

температура тіла підвищується;

запускаються процеси відновлення ушкоджених клітин.

Усе це потребує додаткових ресурсів — насамперед білків, вітамінів та мікроелементів. Під час інфекційних захворювань, особливо тривалих, людина часто втрачає апетит, що призводить до недостатнього надходження поживних речовин. Водночас потреба в енергії та нутрієнтах зростає в 1,5–2 раза порівняно зі звичайним станом. Це створює своєрідний парадокс: коли організм найбільше потребує підтримки, він отримує її найменше. Харчування при виснаженні після хвороби має бути спрямоване на подолання цього дисбалансу. У таких випадках допомагає спеціалізоване медичне харчування, таке як Нутрідрінк Протеїн, яке легко засвоюється і компенсує дефіцит поживних речовин.

Основні принципи харчування

Дієтичне лікувальне харчування для людей, що одужують, базується на кількох важливих принципах, які необхідно враховувати протягом усього періоду реабілітації:

їжа має бути легкозасвоюваною, щоб не перевантажувати травну систему;

раціон повинен бути збалансованим і містити всі необхідні макро- та мікроелементи;

замість трьох об’ємних прийомів їжі доцільніше вживати 5–6 невеликих порцій протягом дня;

навіть якщо апетит знижений, важливо забезпечити організм достатньою кількістю калорій. Енергетичний дефіцит уповільнює процес одужання і може призвести до ще більшого виснаження. Додаткове харчування для швидшого відновлення стає особливо актуальним, коли звичайні продукти не забезпечують потреб організму або коли фізично важко з’їсти достатню кількість їжі через слабкість або втрату апетиту.

Роль білка у процесі одужання

Білок — це будівельний матеріал для всіх клітин нашого тіла. Під час захворювання організм активно використовує білкові резерви для виробництва антитіл, відновлення ушкоджених тканин та підтримки роботи імунної системи. Імуноглобуліни, які є основою нашого імунного захисту, складаються саме з білкових молекул. Якщо організм не отримує достатньо білка з їжею, він починає розщеплювати власні м’язи, щоб отримати необхідні амінокислоти.

Підтримка білкового балансу під час та після хвороби є критично важливою для успішного відновлення. Звичайна добова норма білка для дорослої людини становить близько 0,8–1 г/кг маси тіла. Однак під час хвороби та у період реабілітації ця потреба зростає до 1,2–1,5 г/кг маси тіла, а в деяких випадках — навіть до 2 г. Тобто для людини з масою тіла 70 кг треба споживати 84–140 г білка щодня, що значно перевищує звичайні норми.

Високобілкове харчування для підтримки організму після хвороби допомагає:

прискорити загоєння тканин та відновлення м’язової маси, яка часто втрачається під час тривалого ліжкового режиму;

підтримувати синтез імуноглобулінів та інших захисних білків;

забезпечувати енергією для повсякденної активності;

підтримувати нормальний обмін речовин.

Ключові нутрієнти для імунітету та відновлення

Харчування для підтримки імунітету під час відновлення повинно включати:

білки та амінокислоти, про які вже йшлося вище;

вітамін С — потужний антиоксидант, який підтримує імунітет та бере участь у синтезі колагену, необхідного для загоєння тканин;

вітамін D — регулює роботу імунної системи. Його дефіцит пов’язаний з підвищеним ризиком інфекційних захворювань;

цинк — необхідний для синтезу білків і функціонування імунних клітин;

селен — має антиоксидантні властивості та захищає клітини від пошкоджень;

залізо — важливе для транспортування кисню до тканин та підтримки енергетичного обміну;

омега-3 жирні кислоти — знижують активність запального процесу в організмі, підтримують роботу серцево-судинної системи та сприяють відновленню клітинних мембран.

Готові рішення для медичного харчування

Коли організм ослаблений після тривалої хвороби, забезпечувати повноцінний раціон допомагає готове до вживання лікувальне харчування для осіб, які одужують. Лінійка продуктів Nutridrink розроблена спеціально для людей, які потребують додаткової нутритивної підтримки, і враховує всі особливості організму в період відновлення:

Нутрідрінк Протеїн містить:

білки;

жири;

вуглеводи;

вітаміни (A, В 6 , В 12 , C, D, E, K, тіамін, пантотенова кислота, рибофлавін, ніацин, холін, фолієва кислота, біотин);

, В , C, D, E, K, тіамін, пантотенова кислота, рибофлавін, ніацин, холін, фолієва кислота, біотин); мінеральні речовини (натрій, калій, хлориди, кальцій, мідь, фосфор, магній, цинк, залізо, марганець, фториди, молібден, селен, хром, йод).

Практичні рекомендації щодо харчування під час одужання

Хворобу можна умовно поділити на кілька фаз, кожна з яких має свої особливості щодо харчування:

у гостру стадію, коли симптоми найбільш виражені, апетит часто різко знижений, можливі нудота або порушення травлення. Головне завдання цього періоду — підтримувати надходження рідини та базових нутрієнтів, уникаючи зневоднення та критичного енергетичного дефіциту. Харчування має бути максимально легким і не потребувати значних зусиль для жування та перетравлювання. Поживні напої та суміші стають оптимальним рішенням, коли навіть думка про тверду їжу викликає дискомфорт;

коли гострі симптоми зникають і починається фаза активного відновлення, організм потребує значно більше ресурсів для регенерації. Раціон поступово розширюють, додаючи відварне м’ясо птиці або рибу (забезпечують повноцінним білком без надмірного навантаження на травну систему), яйця в різних варіантах приготування, каші на молоці, запечені овочі, молочні та кисломолочні продукти. Спеціалізоване медичне харчування допомагає досягти необхідної калорійності та збалансованості раціону навіть тоді, коли повноцінно харчуватися звичайною їжею ще важко;

у фазі повноцінної реабілітації важливо не лише повернутися до звичайного харчування, але й компенсувати втрати, яких організм зазнав під час хвороби, тому раціон має бути збагаченим та різноманітним. Сніданок може включати білковий омлет або кашу з додаванням горіхів та фруктів, а також напій Нутрідрінк для додаткового постачання нутрієнтів. Другий сніданок у вигляді йогурту з ягодами або поживного смузі на основі білкових сумішей допоможе підтримати енергію до обіду. Обід має бути повноцінним прийомом їжі з м’ясом або рибою, гарніром та овочами. Полудень може складатися з фруктів, горіхів або порції Нутрідрінк Протеїн, щоб підтримати стабільний рівень енергії у другій половині дня. Вечеря має бути легшою, щоб не перевантажувати травну систему перед сном.

Помилки в харчуванні під час відновлення

Найбільш поширені помилки, які можуть виникнути в період реабілітації:

надмірне споживання важкої, жирної їжі — перевантажує травну систему і може стати причиною дискомфорту, нудоти або порушень травлення;

повне виключення вуглеводів з раціону під час відновлення є помилковою стратегією, адже вони необхідні для забезпечення організму енергією;

занадто швидкий перехід до звичайного раціону без урахування потреб ослабленого організму;

відмова від спеціалізованих харчових продуктів, якщо звичайна їжа не покриває потреби в нутрієнтах;

недостатнє споживання рідини сповільнює виведення токсинів та метаболітів, порушує терморегуляцію та може викликати зневоднення.

Роль питного режиму у відновленні

Достатнє споживання рідини — критично важливий компонент відновлення після будь-якого захворювання. Вода бере участь у всіх обмінних процесах організму, допомагає виводити токсини та продукти розпаду, підтримує нормальну температуру тіла та забезпечує транспортування поживних речовин у клітини. Під час хвороби, особливо при підвищенні температури тіла, підвищеного потовиділення або діареї, втрати рідини значно зростають і потребують додаткової компенсації.

Оптимальна кількість рідини становить близько 30–35 мл/кг маси тіла на добу. Це можуть бути чиста вода, трав’яні чаї без кофеїну, компоти без надмірної кількості цукру, поживні напої, такі як Нутрідрінк Протеїн, які одночасно забезпечують і рідиною, і нутрієнтами, а також легкі бульйони. Важливо розподіляти споживання рідини рівномірно протягом дня, не допускати як зневоднення, так і надмірного навантаження на нирки.

Психологічний аспект харчування під час одужання

Хвороба впливає не лише на фізичний стан людини, але й на її психологічне самопочуття та емоційний фон. Втрата апетиту може бути пов’язана не лише з фізіологічними причинами, такими як порушення травлення або нудота, але й з депресивним настроєм, тривогою, страхом або відчуттям безпорадності, які часто супроводжують захворювання. Тому харчування має бути не лише корисним з точки зору нутрієнтів, але й привабливим, смачним та естетично приємним.

Важливо привабливо сервірувати навіть невеликі порції, адже естетика їжі впливає на апетит та загальне сприйняття процесу харчування. Варто обирати продукти з приємним смаком — саме тому Нутрідрінк представлений у різних смакових варіантах, що дозволяє кожному знайти свій улюблений варіант та уникнути одноманітності.

Коли потрібна консультація спеціаліста

Важливо пам’ятати про необхідність професійної медичної консультації в таких ситуаціях: