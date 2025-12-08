Променева терапія є одним із найефективніших методів боротьби з онкологічними захворюваннями. Вона здатна знищувати пухлинні клітини, зменшувати розмір пухлин і покращувати прогноз, але разом із цим істотно впливає на організм. Серед ускладнень:

ураження слизових оболонок травного тракту;

порушення апетиту та травлення;

втрата маси тіла та м’язової маси;

значно виражена втома та виснаження.

Саме тому збагачене нутрієнтами повноцінне харчування при променевій терапії — невід’ємна частина комплексного лікування, яка допомагає організму витримати навантаження, прискорити процес одужання та мінімізувати побічні ефекти.

Як впливає променева терапія на організм?

Променева терапія є одним із ключових методів лікування злоякісних пухлин. Вона ґрунтується на здатності іонізуючого випромінювання руйнувати ДНК клітин, що активно діляться. Пухлинні клітини, які мають високий рівень проліферації та порушені механізми відновлення, значно більш чутливі до радіаційного впливу. Проте анатомічно неможливо ізолювати зону опромінення так, щоб уникнути впливу на здорові тканини, які опиняються поряд із пухлиною або на її шляху. У результаті виникають негативні наслідки, серед яких:

ураження слизової оболонки рота, горла та стравоходу ускладнює прийом твердої їжі. Пацієнти часто скаржаться на відчуття печіння та труднощі з ковтанням;

пошкодження клітин шлунково-кишкового тракту — слизова оболонка кишечнику дуже чутлива до радіації. Унаслідок опромінення виникають нудота, блювання, діарея або запори, здуття та абдомінальний біль. Це значно знижує здатність до нормального харчування й призводить до втрати рідини та електролітів;

прискорена втрата м’язової маси та маси тіла — через недостатність харчування, зумовлену наслідками променевої терапії (біль, зниження апетиту й погіршення засвоєння поживних речовин) організм недоотримує білок і калорії. Виникає негативний енергетичний баланс, який запускає розпад м’язових тканин. Такий стан знижує переносимість лікування та підвищує ризик ускладнень;

пригнічення кровотворення — опромінення негативно впливає на кістковий мозок. Це може знизити рівень: еритроцитів, що призводить до анемії, слабкості й задишки; лейкоцитів, що знижує здатність організму боротися з інфекціями; тромбоцитів, що підвищує ризик кровотеч;

порушення роботи органів у зоні опромінення;

зміни метаболізму та енергетичний дефіцит — променеве ураження спричиняє підвищений рівень оксидативного стресу та системного запалення. Організм починає витрачати більше енергії навіть у стані спокою, а недостатнє харчування поглиблює дефіцит.

Саме тому пацієнтам під час лікування рекомендують спеціальне харчування при променевих ураженнях слизової оболонки шлунково-кишкового тракту та інших органів.

Високобілкове харчування під час лікування: чому необхідно зберегти м’язову масу

Білки — найважливіший нутрієнт для організму. Вони виконують критично важливу роль у відновленні пошкоджених тканин, формуванні імунних клітин та підтримці метаболічних процесів. Згідно з практичними настановами Європейської асоціації клінічного харчування та метаболізму (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ― ESPEN) щодо харчування пацієнтів онкологічного профілю, то добове споживання білка має бути не нижчим за 1,5–2 г/кг маси тіла під час активної променевої терапії та при ризику недоїдання або виснаження. Для пацієнта масою тіла 70 кг це означає необхідність споживання 105–140 г білків щодня.

Чому високобілкове харчування при променевій терапії є настільки важливим:

забезпечує швидке заживлення пошкоджених тканин слизової оболонки та внутрішніх органів;

підтримує м’язову масу, яка швидко втрачається через порушення апетиту, процесів травлення та зниження активності пацієнта;

сприяє синтезу антитіл і клітин імунної системи, що піддаються найбільшому негативному впливу радіації;

допомагає відновити енергетичний баланс та компенсувати енергозатрати організму на боротьбу із хворобою та її наслідками;

зменшує тривалість періоду реабілітації після завершення курсу лікування.

Варто відзначити, що втрата м’язової маси погіршує фізичні можливості хворого і пригнічує його психологічний стан. Людина почувається слабкою, залежною, що впливає на мотивацію боротися з патологією. Тому дієтичне харчування при онкологічному захворюванні має бути спрямоване не лише на компенсацію калорійності, але й на насичення раціону якісними білками. Досягти рекомендованого споживання білка за допомогою звичайної їжі часто неможливо, особливо при болі в роті чи відсутності апетиту. Саме для таких випадків створені білкові суміші для пацієнтів онкологічного профілю.

Готові лікувальні високобілкові суміші

Ефективним рішенням у період активної радіотерапії стає готове до вживання харчування під час хвороби. Такі продукти розроблені з урахуванням специфічних потреб людей, які проходять інтенсивну протиракову терапію.

Nutridrink Protein від Nutricia — це спеціалізоване медичне харчування, створене спеціально для осіб, які потребують інтенсивної підтримки під час лікування. Воно має оптимально збалансований склад, розроблений відповідно до найновіших стандартів клінічного харчування.

Переваги спеціалізованого харчування під час опромінення від Nutridrink Protein:

високий вміст білків (18 г на 125 мл) забезпечує більш швидку регенерацію пошкоджених тканин та відновлення м’язової маси;

висока енергетична цінність — 306 ккал на 125 мл;

формула Nutridrink Protein розроблена для легкого засвоєння у пацієнтів з чутливим травленням;

готова рідка форма, яка не передбачає приготування та легко ковтається навіть при болісних відчуттях в ротовій порожнині.

Лінійка готового високобілкового харчування Nutridrink Protein від Nutricia рекомендована при променевому лікуванні пухлин, воно складається з таких продуктів, як:

Усі види харчування під час хвороби Nutridrink Protein належать до категорії ентерального харчування під час променевої терапії — засобів нутрієнтної підтримки, які надають необхідні організму компоненти природним шляхом.

Як харчуватися при променевому ураженні слизових оболонок?

Один із найбільш складних побічних ефектів променевої терапії — це мукозит — запалення та ураження слизової оболонки ротової порожнини, горла, стравоходу та інших відділів шлунково-кишкового тракту. Це ускладнення супроводжується гострим болем при ковтанні, що робить прийом їжі майже неможливим.

Принципи харчування при променевих ураженнях слизової оболонки у осіб з мукозитом:

вживання прохолодних або ледь теплих напоїв та страв — гарячі продукти збільшують вираженість болю та запалення;

відмова від гострих, солених та кислих продуктів, які подразнюють уражену слизову оболонку;

рідка та напіврідка консистенція страв (легко ковтаються без додаткових зусиль);

невеликі та часті прийоми їжі — це знижує навантаження на уражену слизову оболонку травного тракту;

використання соломинки під час пиття, яка дозволяє обійти найбільш уражені ділянки ротової порожнини;

полоскання рота нейтральними розчинами перед та після їди для зменшення вираженості болю.

Готові рідкі дієтичні суміші після опромінення, як-от Nutridrink Protein, не створюють механічного навантаження на органи травлення та засвоюються набагато легше за звичайні продукти. Їх можна приймати холодними, а рідка однорідна консистенція зменшує дискомфорт. При цьому організм отримує всі необхідні нутрієнти за один раз.

Харчування для підтримки імунітету при променевій терапії

Після променевої терапії може знижуватися рівень лейкоцитів, особливо якщо зона опромінення включає ділянки з високою концентрацією кісткового мозку. Це означає, що імунітет пацієнта з онкопатологією перебуває в критичному стані, підвищується ризик інфекційних ускладнень, які не лише підвищують тяжкість перебігу хвороби, але й становлять загрозу для життя.

Спеціальне харчування забезпечує необхідну калорійність і цілеспрямовану нутрієнтну підтримку. Білки, цинк, селен, вітаміни А, С та Е — все це критично важливо для формування нових імунних клітин. Nutridrink Protein розроблено з урахуванням цих потреб. Кожна порція не лише забезпечує необхідну кількість білків, але й містить комплекс мікронутрієнтів, спеціально підібраних для підтримки імунної функції.

Харчування при виснаженні після опромінення

Завершення курсу променевої терапії означає закінчення найскладнішого періоду в житті хворого. Проте деколи вже після останнього сеансу опромінення розвивається синдром рак-асоційованої втоми — стан, при якому людина залишає ліжко усього кілька годин на добу, усі фізіологічні та розумові процеси уповільнюються, а емоційний фон стає нестабільним, пригніченим.

Тому етап реабілітації потребує інтенсивної та цілеспрямованої нутрієнтної підтримки, оскільки організм поступово переходить із режиму постійної адаптації до радіаційного стресу в режим активної репарації. Харчування для відновлення після променевої терапії має бути багатим на білки, вітаміни та мінерали.

Принципи харчування на етапі одужання:

поступове повернення до традиційної їжі, але із збереженням акценту на легкозасвоюваних продуктах;

збільшення кількості овочів та фруктів, які багаті на антиоксиданти та фітонутрієнти;

регулярне включення додаткового харчування для пацієнтів з онкопатологією у вигляді спеціалізованих сумішей;

забезпечення адекватного питного режиму;

поступове відновлення фізичної активності поєднано з правильним харчуванням.

Повноцінне харчування разом з Nutridrink Protein створює найбільш сприятливі умови для відновлення організму після тяжкої хвороби.