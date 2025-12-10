Пролежні — одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються люди, змушені тривалий час перебувати в лежачому положенні через хвороби, похилий вік або обмежену рухливість. Шкіра та глибші м’які тканини зазнають значних патологічних змін, для усунення яких організм потребує багато сил та ресурсів. Саме тому лікування пролежнів не може обмежуватися лише зовнішнім доглядом. Важливу роль у процесі відновлення відіграє збалансоване харчування, яке забезпечує тканини енергією та необхідними будівельними компонентами.

Чому виникають пролежні?

Пролежні розвиваються внаслідок постійного тиску на певні ділянки м’яких тканин тіла, через що в них порушується кровообіг. Дефіцит кисню та поживних речовин призводить до загибелі клітин у місцях здавлення.

Типова локалізація пролежнів — ділянки тіла, де шар м’якої тканини тонкий, а кістка знаходиться близько до поверхні шкіри (п’ятки, лікті, спина, крижі, стегна). Спершу на шкірі виникає почервоніння, яке супроводжується дискомфортом та болем, а з часом виникає необоротне глибоке пошкодження м’яких тканин та формування виразок.

Пролежні мають декілька стадій розвитку:

I — при огляді шкіра візуально непошкоджена, але наявне стійке необоротне почервоніння на певній ділянці тіла, яка піддавалася постійному тиску (найчастіше над кістковим виступом). Ця ділянка може бути болісною при пальпації, відмічається зміна чутливості;

II — відбувається втрата поверхневого шару дерми. На шкірі наявна вада у вигляді пухиря, наповненого рідиною, або неглибокої відкритої виразки з рожево-червоним дном;

III — пошкодження поширюється на всі шари дерми та за її межі (на підшкірну жирову клітковину). Кістки, сухожилля та м’язи ще не залучені до патологічного процесу;

IV — обширна виразкова вада. Повна втрата товщини тканин з оголенням кісток, сухожиль або м’язів. Часто наявний детрит або струп. Відмічаються норицеві ходи та/або підриті краї. Це найглибша та найбільш тяжка стадія.

Пролежні — це не лише косметична проблема. Вони можуть мати серйозні наслідки для здоров’я. Відкриті рани підвищують ризик розвитку бактеріальної інфекції, а якщо інфекція поширюється глибше, вона може призвести до сепсису — стану, який становить загрозу життю. Пролежні часто супроводжуються болем, що негативно впливає на якість життя пацієнта та сповільнює його одужання. Без належного догляду та дієтичного харчування для пацієнтів із пролежнями рани можуть заживати місяцями чи навіть роками, залишаючи видимі рубці.

Як уникнути розвитку пролежнів?

Профілактика пролежнів передбачає комплексний підхід:

спеціальний догляд за пацієнтом — пацієнта слід перевертати кожні 2–3 год, щоб розподілити тиск на різні ділянки тіла та забезпечити нормальний кровообіг. Важливим є підтримання гігієни шкіри — вона повинна бути чистою і сухою, оскільки вологість розм’якшує епідерміс і робить його більш уразливим до пошкоджень. Використання спеціальних подушок, матраців та інших засобів, які розподіляють тиск, допомагає запобігти утиску окремих ділянок;

застосування медикаментозних засобів — місцеве нанесення мазі з оксидом цинку, використання пластирів та гідрогелевих пов’язок значно знижує ризик утворення пролежнів;

харчування для спеціальних медичних цілей для загоєння ран та профілактики пролежнів, наприклад, Нутрідрінк Скін Репеар (Nutridrink Skin Repair) — додаткове харчування для швидкого загоєння шкіри, збагачене білком, вітамінами та мінералами, необхідне для підтримки міцності шкіри та забезпечення її здатності протистояти зовнішнім факторам.

Регулярна перевірка шкіри на наявність червоних ділянок дозволяє виявити проблему на ранньому етапі, а отже — швидше запобігти утворенню пролежнів. Проте одного лише огляду недостатньо, адже без належного харчування навіть найретельніші профілактичні заходи можуть виявитися неефективними. Організм постійно потребує достатньої кількості поживних речовин, щоб підтримувати нормальну роботу всіх систем. Якщо цих речовин бракує, імунітет знижується, циркуляція крові погіршується, а природні процеси загоєння сповільнюються. У результаті навіть за умови правильного положення тіла та належної гігієни неправильне чи недостатнє харчування здатне звести нанівець усі зусилля, спрямовані на профілактику пролежнів.

Практичні рекомендації щодо харчування для загоєння шкіри

Часто основну увагу приділяють медичним процедурам, гігієні та превентивним заходам, не враховуючи важливість харчування. Але саме дієта для пацієнтів з пролежнями може стати переломним моментом у боротьбі з цим ускладненням:

першочергово харчування для відновлення шкіри має містити адекватну кількість білків. Це будівельний матеріал для організму, необхідний для синтезу колагену, еластину та інших структурних компонентів шкіри. При пролежнях рекомендується споживати від 1,2 до 1,5 г білка на кг маси тіла на добу. Це більше, ніж потреби здорової людини, оскільки організм переживає інтенсивний процес регенерації та потребує додаткових ресурсів. Якісні джерела білка включають м’ясо птиці, рибу та морепродукти, яйця, молочні продукти та бобові культури. Ці продукти містять не лише білок, але й супутні мікронутрієнти, які сприяють загоєнню. Наприклад, риба містить омега-3 жирні кислоти, які чинять протизапальну дію, яйця багаті на холін, необхідний для синтезу клітинних мембран, а бобові забезпечують організм волокнами та додатковими мікронутрієнтами. Для підтримки процесу загоєння важливо не лише отримувати білок зі звичайних продуктів, а й за потреби додавати в раціон харчування для спеціальних медичних цілей, наприклад, Нутрідрінк Скін Репеар.

вітаміни та мінерали допомагають синтезу колагену та еластану, прискорюють регенеративні процеси в шкірі та покращують стан імунної системи: вітамін C бере участь у синтезі колагену та посилює імунну систему. Цей вітамін легко отримати з цитрусових фруктів, ківі та свіжих овочів; вітамін A регулює процеси регенерації шкіри (він міститься у солодкій картоплі, моркві та печінці); вітамін E діє як потужний антиоксидант і захищає клітини від пошкоджень, його можна отримати з рослинних олій, горіхів та насіння; вітаміни групи B необхідні для енергетичного обміну та синтезу білків — їх джерелами є м’ясо, риба, яйця та молочні продукти; цинк прискорює загоєння ран, міститься в м’ясі та гарбузі; залізо забезпечує доставку кисню до тканин, необхідне для загоєння ран, його джерелами є червоне м’ясо, спаржа та чорнослив; мідь сприяє синтезу колагену та еластину, тому її дефіцит може суттєво уповільнити процес загоєння; знаходиться в шоколаді, горіхах та молюсках;

вуглеводи — при пролежнях організм витрачає більше енергії на регенерацію тканин, ніж зазвичай. Складні вуглеводи з невисоким глікемічним індексом (цільнозернові крупи, хліб) допомагають підтримувати стабільний рівень глюкози в плазмі крові та дають організму довготривале джерело енергії для процесу загоєння. Також складні вуглеводи містять волокна, необхідні для роботи кишечнику. Простих цукрів слід уникати, оскільки вони спричиняють запалення. Рекомендована кількість вуглеводів становить близько 45–50% від загальної калорійності дієти.

При пролежнях організм витрачає більше енергії на регенерацію тканин. При недостатній поживності їжі процес загоєння значно сповільнюється, оскільки організм просто не має ресурсів для активного синтезу нових тканин. Це означає, що разовий калорійний прийом їжі повинен бути достатнім, але при цьому їжа має бути легкою для засвоєння, щоб організм фактично отримав необхідні калорії.

Харчування для спеціальних медичних цілей при пролежнях

Коли організм не отримує достатньої кількості білка та поживних речовин, процес загоєння сповільнюється навіть за наявності інших позитивних факторів. Дефіцит може виникнути через проблеми з жуванням або ковтанням, зниженням апетиту або порушенням травлення, що пов’язані з основним захворюванням. Харчування при недостатності білка для пацієнтів з пролежнями має свої особливості, саме тому спеціалізовані продукти для харчування пацієнтів часто містять більшу концентрацію необхідних мікронутрієнтів, ніж звичайна їжа.

Підтримка білкового балансу при пролежнях спрямована не лише на отримання достатньої кількості білків, але й забезпечення організму усіма супутніми речовинами, які допомагають цим білкам правильно використовуватися. Нутрідрінк Скін Репеар зі смаком полуниці від компанії Nutricia був розроблений саме для того, щоб надати організму пацієнта ці критично важливі елементи у легкозасвоюваній формі. Це рідкий, готовий до вживання, високоенергетичний та високобілковий напій, що діє на клітинному рівні:

Білок для будівництва — високий вміст білка є фундаментом для формування нової тканини. Білок сприяє не лише усуненню дефекту, але й відновленню м’язової маси, що часто втрачається при тривалій хворобі. Аргінін — продукт містить високу концентрацію L-аргініну. Ця амінокислота є незамінною для загоєння ран. Аргінін регулює імунні функції та, що найважливіше, покращує кровопостачання до пошкоджених тканин, забезпечуючи їх киснем та поживними речовинами, що є критично важливим для регенерації. Насичений комплекс антиоксидантів та мікроелементів — вітамін С, вітамін Е, цинк та каротиноїди спільно захищають клітини від окисного стресу та активно беруть участь у синтезі колагену, а також регенерації епітелію.

Використання рідкої дієтичної суміші для підтримки шкіри Нутрідрінк Скін Репеар як частини комплексного лікування пролежнів забезпечує пацієнтам не просто калорії, а цілеспрямовану дієтотерапію. Продукт не потребує готування, легко засвоюється, має приємний полуничний смак та низький глікемічний індекс, що дозволяє легко додати напій в щоденний раціон, навіть при незадовільному апетиті.

Чим небезпечні пролежні?

Постійний процес загоєння хронічної рани потребує великої кількості білка, вітамінів та мікроелементів. Це призводить до виснаження організму, втрати м’язової маси, зниження імунітету та створює порочне коло: виснаження ускладнює загоєння, а незагоєна рана збільшує вираженість виснаження.

Біль стає постійним супутником пролежнів, особливо глибоких, що впливає на сон, апетит та психологічний стан пацієнта.

Пролежні — це не тільки поверхневе ураження шкірних покривів, а й глибоке необоротне пошкодження тканин, яке може призвести до серйозних і життєзагрозливих ускладнень, як-от: