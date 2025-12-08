Коли дитина хворіє на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ), у батьків природно постає питання: як забезпечити повноцінне харчування під час хвороби? Біль у горлі, кашель, підвищена температура тіла та загальна слабкість часто призводять до того, що дитині важко ковтати звичайну їжу, а апетит суттєво знижується. Проте саме в цей період організм потребує більше енергії, білків, вітамінів і рідини, адже збалансоване харчування при ГРВІ у дітей віком від 1 року є необхідною умовою для швидкого та повноцінного одужання. Від достатнього надходження поживних речовин безпосередньо залежить здатність імунної системи ефективно боротися з інфекцією та відновлювати сили після хвороби.

Що відбувається в організмі дитини під час ГРВІ?

Під час вірусної хвороби в організмі дитини активуються складні захисні процеси, що потребують значних енергетичних і нутритивних ресурсів:

підвищується температура тіла, створюючи несприятливі умови для розмноження вірусу;

імунна система активно працює, виробляючи антитіла, цитокіни та імунні клітини, спрямовані на знищення патогенних мікроорганізмів;

посилюється робота серцево-судинної системи, щоб забезпечити органи киснем та поживними речовинами;

печінка та селезінка активніше нейтралізують токсини та продукти розпаду клітин;

зростає втрата рідини через потовиділення, дихання;

відбувається відновлення пошкоджених клітин слизових оболонок і тканин, для чого потрібні білки, вітаміни A, C, E та цинк;

нервова система перебуває у стані напруження, що також потребує енергії й мікроелементів для підтримання адаптаційних механізмів.

Якщо малюк не отримує достатньо калорій, білків та необхідних нутрієнтів, період одужання затягується, а ризик ускладнень підвищується. Саме тому для підтримки імунітету та організму загалом під час хвороби у дітей правильне харчування має принципове значення.

Чому дитина відмовляється від їжі під час ГРВІ?

Відмова дитини від їжі під час ГРВІ — це цілком природна реакція організму:

запалене горло робить процес ковтання болісним, тому малюк інстинктивно намагається уникати цього дискомфорту;

підвищена температура тіла пригнічує центр апетиту в головному мозку — це еволюційний механізм, спрямований на скорочення робочого навантаження на травну систему, щоб організм міг зосередитися на боротьбі з інфекцією;

інтоксикація, спричинена вірусною інфекцією, часто викликає нудоту та відчуття гіркоти в роті.

Тривала відмова від харчування може знизити опір організму інфекції та уповільнити одужання. Саме тому фахівці рекомендують використовувати додаткове харчування для дітей під час ГРВІ — спеціалізовані суміші, такі як лінійка Fortini від Nutricia. Вони розроблені таким чином, щоб забезпечувати весь необхідний спектр поживних речовин.

Як недостатнє харчування впливає на перебіг хвороби та відновлення?

У результаті дефіциту поживних речовин, вітамінів та мінералів розвиваються серйозні наслідки:

білки — сповільнюється синтез антитіл та імунних клітин, що призводить до ослаблення імунної відповіді. Якщо дитина не отримує достатньо білків під час хвороби, їй буде набагато важче подолати інфекцію, а період одужання може затягнутися на тижні або навіть місяці. Крім того, дефіцит білків призводить до атрофії м’язів та загальної фізичної слабкості;

вітамін C — критично важливий для імунітету та загоєння ран. Його дефіцит робить дитину більш вразливою до інфекцій: після одужання від однієї вірусної хвороби дитина відразу може захворіти на іншу вірусну або бактеріальну інфекцію. Вітамін C також бере участь у синтезі колагену, тому його дефіцит уповільнює загоєння пошкоджених тканин в дихальних шляхах;

вітаміни групи B — діти скаржаться на головний біль, запаморочення, швидке стомлювання, погіршення настрою;

залізо — розвивається анемія, яка клінічно проявляється хронічною втомою, зниженим апетитом. Діти з анемією відновлюються від хвороб значно довше, оскільки органи та тканини не отримують достатньої кількості кисню для одужання;

цинк — дефіцит негативно впливає на роботу імунної системи та уповільнює загоєння запалених тканин;

рідина та електроліти — виникає зневоднення, яке особливо небезпечне при високій температурі тіла. Дитина швидше втомлюється, має гіршу терморегуляцію та вищий ризик судом;

дефіцит калорій — організм починає розщеплювати власні м’язи для отримання енергії. Дитина втрачає м’язову масу, що негативно впливає на фізичний розвиток та здоров’я загалом.

Найнебезпечніший наслідок довготривалого недоїдання під час та після інфекційних хвороб — це розвиток синдрому перевтоми організму, коли дитина навіть після клінічного одужання залишається слабкою, млявою протягом тижнів або навіть місяців. Попередити цей синдром при ГРВІ можна за допомогою готового до вживання лікувального харчування Фортіні.

Нутритивна підтримка дітей при гарячці та болі в горлі особливо важлива на 3–5-й день хвороби, адже в цей період витрачається найбільше ресурсів на відновлення пошкоджених клітин організму.

Як треба харчуватися дитині під час ГРВІ?

Харчування при ослабленому апетиті під час ГРВІ потребує особливого підходу:

кількість прийомів їжі варто збільшити до 5–6 разів на добу, але порції зробити менше;

частину раціону замінити рідкими та напіврідкими продуктами, які не потребують інтенсивного ковтання (теплі супи-пюре, каші на молоці, йогурти, кисломолочні продукти та фруктові пюре);

температура страв має бути комфортною — не гарячою і не холодною, оптимально близько 40–45 °C.

Основні правила харчування дітей під час ГРВІ:

у період болю в горлі та труднощів з ковтанням дитина легше ковтає рідку за консистенцією їжу, тому оптимально пропонувати м’які, пюреподібні або рідкі страви. Вживання рідкої дієтичної суміші при болі в горлі — альтернатива звичайній їжі при значному дискомфорті при ковтанні;

споживання достатньої кількості білка — високобілкове харчування для дітей під час хвороби забезпечує адекватну роботу імунної системи (формування нових імунних клітин та виробництво антитіл). Білки отримують з молоком, молочними продуктами, яйцями (м’яко звареними чи омлетом) та спеціалізованими медичними сумішами;

достатня кількість рідини — в період гарячки організм втрачає багато вологи. Важливо регулярно пропонувати дитині теплу воду, слабкий чай, компот або готове медичне харчування, яке також поповнює запаси рідини.

Харчування для швидкого відновлення після ГРВІ має бути легким, але поживним, багатим на білки, вітаміни та антиоксиданти. У раціон включають овочі, фрукти, нежирне м’ясо, рибу, кисломолочні продукти та достатню кількість рідини — воду, трав’яні чаї або бульйони.

Готове лікувальне харчування для відновлення організму

Готове до вживання лікувальне харчування при ГРВІ надає всі необхідні макро- та мікронутрієнти у формі, легкій для засвоєння ослабленим організмом. Дієтичні суміші виробляють з урахуванням потреб дітей різних вікових груп. Вони містять оптимально підібрану кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів. Однією з переваг такого харчування є те, що воно не потребує приготування.

Спеціалізоване медичне харчування при труднощах з ковтанням — це рідкі та напіврідкі суміші, які можна застосовувати навіть при значно вираженому болю в горлі. Вони не подразнюють запалену слизову оболонку, тому процес споживання не супроводжується збільшенням вираженості дискомфорту.

Серед найпопулярніших та найбільш рекомендованих фахівцями варіантів готового лікувального харчування — продукти лінійки Fortini від Nutricia. Вони спеціально розроблені для забезпечення дітей необхідними нутрієнтами під час хвороби та в період відновлення.

Лінійка продуктів Fortini включає:

Коли треба звернутися до спеціаліста?

Хоча більшість випадків ГРВІ у дітей успішно лікуються в домашніх умовах, є низка симптомів та ситуацій, за яких необхідна консультація лікаря або навіть екстрена медична допомога: