Дослідники продемонстрували докази того, що фізичні вправи під час вагітності необхідні не тільки для майбутніх матерів, а й для їхніх дітей.

Під час «віртуального» Міжнародного конгресу Європейського респіраторного товариства (European Respiratory Society International Congress) доктор Хрефна Катрін Гудмундсдоттір (Hrefna Katrin Gudmundsdottir) заявила, що в дослідженні за участю 814 немовлят вперше продемонстровано зв’язок між функцією легенів у дітей і фізичною активністю матерів під час вагітності.

Доктор Х.К. Гудмундсдоттір, педіатр, докторант Університету Осло, Норвегія (University of Oslo, Norway), розповіла, що раніше в дослідженнях вже було продемонстровано, що ризик розвитку бронхіальної астми та інших обструктивних захворювань легенів, а також зниження функції дихання в зрілому віці є вищим у осіб, у яких в дитинстві була виявлена знижена функція зовнішнього дихання. Саме тому вона зацікавилася тим, які ж фактори впливають на функцію зовнішнього дихання в дитинстві. Х.К. Гудмундсдоттір вважає, що фізична активність вагітної може знизити ризик порушення функції легенів у немовлят і це простий і недорогий метод, який потенційно сприяє поліпшенню стану здоров’я дітей.

Так, у результаті дослідження було встановлено, що у дітей, народжених фізично малоактивними матерями, відзначали більш високий ризик низької функції зовнішнього дихання в порівнянні з дітьми, народженими фізично активними матерями. Так, з 814 обстежених немовлят зниження функції зовнішнього дихання було відзначено у 47 (5,8%). З них 290 немовлят були народжені фізично малоактивними матерями і 524 — фізично активними. Встановлено, що у 8,6% (25) немовлят фізично малоактивних матерів і тільки 4,2% (22) немовлят, народжених фізично активними матерями, відзначали знижену функцію зовнішнього дихання. Середній показник функції зовнішнього дихання був трохи вищим у дітей фізично активних матерів у порівнянні з малоактивними.

З огляду на зазначену тенденцію, важливо інформувати жінок дітородного віку і вагітних про користь фізичної активності. У той же час доктор Х.Г. Гудмундсдоттір вважає, що необхідні додаткові дослідження, оскільки, можливо, в проведеному спостереженні не було враховано всі фактори, які потенційно могли впливати на функцію легенів у дітей.

Дослідники оцінили дані про 814 здорових немовлят, що народилися в Осло і Стокгольмі, які були учасниками більшого дослідження «Запобігання атопічному дерматиту і алергії у дітей» (PreventADALL) у період грудень 2014 р. — жовтень 2016 р., проведеного в Університетській лікарні Осло ( Oslo University Hospital), Госпітальному фонді Естфолд, Норвегія (Østfold Hospital Trust, Norway), і в лікарні Каролінського університету, Стокгольм, Швеція (Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden).

Дослідники попросили жінок заповнити анкети на 18- і 34-му тижнях вагітності. Анкети включали питання про їх стан здоров’я, спосіб життя, соціально-економічні фактори, харчування, інтенсивність і тривалість фізичних тренувань. На підставі цих даних жінок класифікували як фізично малоактивних, фізично активних та високоактивних. Вимірювання функції легенів проводилися у немовлят віком 3 міс і оцінювалися шляхом вимірювання зовнішнього дихання під час спокійного неспання. Для цього на рот і ніс дитини розміщували лицьову маску, з’єднану з вимірювальним приладом і проводили запис потоку і об’єму повітря, що вдихається та видихається.

Найважливішим показником, який оцінювали в дослідженні, було співвідношення між часом пікового дихального потоку видиху і часом видиху (tPTEF/tE). Низький tPTEF/tE свідчить про обмеження потоку повітря, що видихається. Середнє значення tPTEF/tE для всіх 814 немовлят становило 0,391; у 290 дітей фізично малоактивних матерів був низький середній показник (0,387), а у 299 дітей дуже активних матерів — найвищий (0,394), у той же час різниця між цими значеннями не була статистично значущою. При аналізі даних дослідники коригували результати, враховуючи вік матері, освіту, індекс маси тіла до вагітності, вживання нікотину під час вагітності і те, чи це перші пологи у жінки, а також чи діагностовано бронхіальну астму та алергічні захворювання у одного з батьків дитини.

Дослідники не виявили лінійного підвищення показника tPTEF/tE у дітей залежно від рівня фізичної активності матерів. Однак вони встановили, що у дітей малорухливих матерів у порівнянні з дітьми активних матерів ризик зниження функції зовнішнього дихання (tPTEF/tE менш 0,25) був статистично значущим.

Доктор Х.К. Гудмундсдоттір підкреслила, що немає чіткого визначення низької функції легень у немовлят. Однак у більш ранніх дослідженнях встановлено, що у дітей, у яких в дитинстві відзначали tPTEF/tE менше 0,20, до 10 років відмічають підвищений ризик розвитку бронхіальної астми.

Учені планують продовжити дослідження і спостерігати за немовлятами в подальшому, для того щоб оцінити зміни функції зовнішнього дихання і зв’язок змін цього показника з ризиком розвитку захворювань дихальної системи, таких як бронхіальна астма.

Доктор Х.К. Гудмундсдоттір розповіла, що її дослідницька група сподівається вивчити зв’язок між фізичною активністю матері і ризиком розвитку бронхіальної астми, алергічних та інших неконтагіозних захворювань у дітей.

Джонатан Грігг (Jonathan Grigg), професор дитячої респіраторної і екологічної медицини Лондонського університету королеви Марії, Великобританія (Queen Mary University of London, UK), і голова Комітету з боротьби проти тютюну Європейського респіраторного товариства (European Respiratory Society Tobacco Control Committee), не брав участі в дослідженні. Однак він прокоментував, що сьогодні доведено важливість збереження фізичної форми і активності для майбутніх матерів, але набагато менше відомо про вплив цього на їхніх дітей. Результати даного дослідження продемонстрували, що підвищена фізична активність матерів асоціюється з поліпшенням функції зовнішнього дихання у їхніх немовлят і, отже, можливо, може впливати на стан дихальної системи в більш пізньому віці. Необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити цей зв’язок. При цьому важливо, щоб медпрацівники рекомендували вагітним вести активний спосіб життя.

Він нагадав, що куріння до, під час і після вагітності негативно впливає на здоров’я і функцію легенів немовлят. І, найважливіше, що матері можуть зробити для свого здоров’я і здоров’я своєї дитини, — це не палити.

За матеріалами medicalxpress.com/news