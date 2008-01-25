Псоріаз діагностується у понад 8 млн осіб у США.

У нещодавньому дослідженні показано зв’язок між тяжкістю перебігу псоріазу та рівнем вітаміну D у плазмі крові.

У дослідженні проаналізовано дані 491 хворого на псоріаз із Національного обстеження здоров’я та харчування (National Health and Nutrition Examination Survey — NHANES). Так, встановлена лінійна залежність між збільшенням вираженості симптомів псоріазу та зниженням рівня вітаміну D у плазмі крові.

Рейчел К. Лім (Rachel K. Lim), кандидат медичних наук у Медичній школі Уоррена Альперта Університету Брауна (Warren Alpert Medical School of Brown University), США, зазначила, що сьогодні препарати у формі крему для місцевого застосування, що містять синтетичний вітамін D, застосовують як нові методи лікування псоріазу. У цьому ж дослідженні показано, що дієта з високим вмістом вітаміну D може сприяти зменшенню вираженості симптомів псоріазу.

Результати дослідження представлені на NUTRITION 2023, щорічних зборах Американського товариства харчування (American Society for Nutrition), які проходили 22–25 липня у Бостоні.

Дослідницьку групу очолювала Чо Юненг (Eunyoung Cho), доктор медичних наук, доцент кафедри дерматології медичної школи Уоррена Альперта Університету Брауна.

За оцінками експертів, вітамін D впливає на імунну відповідь організму і безпосередньо на клітини, що беруть участь у відновленні шкіри.

У учасників дослідження оцінювали рівень вітаміну D у плазмі крові, площу поверхні тіла, ураженої псоріазом, вік, стать, расу, індекс маси тіла та статус куріння. Після поправки на фактори способу життя, такі як куріння, аналіз показав, що низький рівень вітаміну D та дефіцит вітаміну D значною мірою пов’язані з більш тяжким перебігом псоріазу.

Дослідники також виявили, що у пацієнтів із найменшою площею поверхні тіла, ураженої псоріазом, був найвищий середній рівень вітаміну D у плазмі крові. При цьому у пацієнтів з найбільшою ураженою площею відзначено найнижчий середній рівень вітаміну D.

Раніше лише в одному дослідженні вивчали зв’язок між тяжкістю перебігу псоріазу та рівнем вітаміну D у плазмі крові. У цьому ж дослідженні проаналізовано дані більшої кількості учасників. Таким чином, отримані результати є більш актуальними та статистично достовірними, ніж доступні дані.

Незважаючи на те що харчова токсичність вітаміну D відзначається рідко, дослідники рекомендують особам з псоріазом проконсультуватися з лікарем і дерматологом, перш ніж вживати дієтичні добавки, що містять вітамін D.

За матеріалами www.medicalxpress.com