Як пов'язані подагра та метаболічний синдром?

У нещодавньому дослідженні було показано, що метаболічний синдром підвищує ризик розвитку подагри.

Що таке метаболічний синдром? Діагноз метаболічного синдрому встановлюють у разі наявності у пацієнта 3 з 5 симптомів, наведених нижче:

абдомінальне ожиріння;

рівень глюкози в крові натщесерце не нижче 100 мг/дл/інсулінорезистентність;

підвищений артеріальний тиск (130/85 мм/рт. ст. та вище);

рівень тригліцеридів у крові 150 мг/дл та вище;

зниження рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності нижче 40 мг/дл у чоловіків та 50 мг/дл у жінок.

Дослідження було проведено вченими з Медичної школи Університету Сунгюнкван (Sungkyunkwan University School of Medicine) у Південній Кореї.

Результати опубліковані в журналі «Arthritis & Rheumatology».

У дослідженні взяли участь майже 1,3 млн чоловіків віком 20–39 років.

Виявлено, що у чоловіків, у яких було діагностовано метаболічний синдром, частіше відзначали подагру. Так, за оцінками експертів, ризик розвитку подагри був вищим у 4 рази в учасників з метаболічним синдромом, ніж у осіб без цього стану.

Водночас ризик розвитку подагри був найбільше підвищеним у чоловіків з гіпертригліцеридемією та абдомінальним ожирінням.

Також було показано, що сильніший зв’язок між розвитком метаболічного синдрому та ризиком виникнення подагри спостерігався у чоловіків віком 20 років, ніж у віці 30 років, а також у учасників з недостатньою або нормальною масою тіла.

При цьому корекція симптомів метаболічного синдрому сприяє зниженню ризику розвитку подагри.

У дослідженні також наголошується на важливості модифікації способу життя для корекції симптомів метаболічного синдрому. Так, пацієнтам з цією патологією рекомендуються регулярні фізичні вправи, раціональне харчування та контроль маси тіла для зниження ризику розвитку подагри.

Отримані у дослідженні дані потенційно можуть сприяти розробці ефективних програм профілактики подагри в осіб з метаболічним синдромом.

Медичні працівники також повинні розглянути можливість моніторингу симптомів подагри та рівня сечової кислоти в плазмі крові у осіб з метаболічним синдромом та за необхідності забезпечити відповідне лікування.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com