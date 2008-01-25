Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїЯк пов'язані подагра та метаболічний синдром?

Як пов'язані подагра та метаболічний синдром?

Опубліковано  09.03.2023

У нещодавньому дослідженні було показано, що метаболічний синдром підвищує ризик розвитку подагри.

Що таке метаболічний синдром? Діагноз метаболічного синдрому встановлюють у разі наявності у пацієнта 3 з 5 симптомів, наведених нижче:

  • абдомінальне ожиріння;
  • рівень глюкози в крові натщесерце не нижче 100 мг/дл/інсулінорезистентність;
  • підвищений артеріальний тиск (130/85 мм/рт. ст. та вище);
  • рівень тригліцеридів у крові 150 мг/дл та вище;
  • зниження рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності нижче 40 мг/дл у чоловіків та 50 мг/дл у жінок.

Дослідження було проведено вченими з Медичної школи Університету Сунгюнкван (Sungkyunkwan University School of Medicine) у Південній Кореї.

Результати опубліковані в журналі «Arthritis & Rheumatology».

У дослідженні взяли участь майже 1,3 млн чоловіків віком 20–39 років.

Виявлено, що у чоловіків, у яких було діагностовано метаболічний синдром, частіше відзначали подагру. Так, за оцінками експертів, ризик розвитку подагри був вищим у 4 рази в учасників з метаболічним синдромом, ніж у осіб без цього стану.

Водночас ризик розвитку подагри був найбільше підвищеним у чоловіків з гіпертригліцеридемією та абдомінальним ожирінням.

Також було показано, що сильніший зв’язок між розвитком метаболічного синдрому та ризиком виникнення подагри спостерігався у чоловіків віком 20 років, ніж у віці 30 років, а також у учасників з недостатньою або нормальною масою тіла.

При цьому корекція симптомів метаболічного синдрому сприяє зниженню ризику розвитку подагри.

У дослідженні також наголошується на важливості модифікації способу життя для корекції симптомів метаболічного синдрому. Так, пацієнтам з цією патологією рекомендуються регулярні фізичні вправи, раціональне харчування та контроль маси тіла для зниження ризику розвитку подагри.

Отримані у дослідженні дані потенційно можуть сприяти розробці ефективних програм профілактики подагри в осіб з метаболічним синдромом.

Медичні працівники також повинні розглянути можливість моніторингу симптомів подагри та рівня сечової кислоти в плазмі крові у осіб з метаболічним синдромом та за необхідності забезпечити відповідне лікування.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  09.03.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини