Як пов'язані подагра та метаболічний синдром?
У нещодавньому дослідженні було показано, що метаболічний синдром підвищує ризик розвитку подагри.
Що таке метаболічний синдром? Діагноз метаболічного синдрому встановлюють у разі наявності у пацієнта 3 з 5 симптомів, наведених нижче:
- абдомінальне ожиріння;
- рівень глюкози в крові натщесерце не нижче 100 мг/дл/інсулінорезистентність;
- підвищений артеріальний тиск (130/85 мм/рт. ст. та вище);
- рівень тригліцеридів у крові 150 мг/дл та вище;
- зниження рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності нижче 40 мг/дл у чоловіків та 50 мг/дл у жінок.
Дослідження було проведено вченими з Медичної школи Університету Сунгюнкван (Sungkyunkwan University School of Medicine) у Південній Кореї.
Результати опубліковані в журналі «Arthritis & Rheumatology».
У дослідженні взяли участь майже 1,3 млн чоловіків віком 20–39 років.
Виявлено, що у чоловіків, у яких було діагностовано метаболічний синдром, частіше відзначали подагру. Так, за оцінками експертів, ризик розвитку подагри був вищим у 4 рази в учасників з метаболічним синдромом, ніж у осіб без цього стану.
Водночас ризик розвитку подагри був найбільше підвищеним у чоловіків з гіпертригліцеридемією та абдомінальним ожирінням.
Також було показано, що сильніший зв’язок між розвитком метаболічного синдрому та ризиком виникнення подагри спостерігався у чоловіків віком 20 років, ніж у віці 30 років, а також у учасників з недостатньою або нормальною масою тіла.
При цьому корекція симптомів метаболічного синдрому сприяє зниженню ризику розвитку подагри.
У дослідженні також наголошується на важливості модифікації способу життя для корекції симптомів метаболічного синдрому. Так, пацієнтам з цією патологією рекомендуються регулярні фізичні вправи, раціональне харчування та контроль маси тіла для зниження ризику розвитку подагри.
Отримані у дослідженні дані потенційно можуть сприяти розробці ефективних програм профілактики подагри в осіб з метаболічним синдромом.
Медичні працівники також повинні розглянути можливість моніторингу симптомів подагри та рівня сечової кислоти в плазмі крові у осіб з метаболічним синдромом та за необхідності забезпечити відповідне лікування.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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