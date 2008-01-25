Як пов'язані аденоїдектомія та ризик розвитку запального артриту?

У нещодавньому дослідженні встановлено, що наявність старших братів і сестер та видалення мигдаликів у дитинстві пов’язані з підвищеним ризиком розвитку анкілозуючого спондиліту типу хронічного запального артриту.

Результати дослідження опубліковані в журналі «RMD Open».

В отриманих у дослідженні даних підтверджено гіпотезу про те, що дитячі інфекції відіграють роль у розвитку анкілозуючого спондилоартриту — захворювання, яке характеризується запаленням хребта, суглобів та сухожиль, що призводить до болю, скутості та зниження працездатності.

Хоча генетична схильність є основною причиною розвитку захворювання, вважають, що певне значення мають і фактори навколишнього середовища, які вплинули на дитину в ранньому віці.

У дослідженні проаналізовано дані з національних реєстрів населення Швеції (national Swedish population registries).

Дослідженням охоплено 5612 пацієнтів з діагностованим анкілозуючим спондилітом, які звернулися за медичною допомогою з приводу цього захворювання в період із січня 2001 до грудня 2022 р.

Контрольну групу сформовано з пацієнтів без анкілозуючого спондиліту, порівняні за статтю, роком народження та регіоном проживання.

До факторів ризику, що вплинули на пацієнтів у ранньому віці, належали:

вік матері на момент пологів, її маса тіла (ІМТ) на ранніх термінах вагітності та статус куріння;

тривалість вагітності;

маса тіла дитини під час народження;

багатоплідність;

кесарів розтин;

материнські інфекції під час вагітності;

сезон народження;

кількість братів та сестер;

серйозні дитячі інфекції, перенесені у віці від народження до 15 років;

видалення мигдалин та/або апендикса у віці до 16 років.

Встановлено, що низка проаналізованих факторів пов’язана з підвищеним ризиком розвитку анкілозуючого спондилоартриту:

наявність одного або кількох старших братів та сестер (підвищений ризик на 12–15%), але не братів та сестер загалом;

серйозні дитячі інфекції пов’язані із підвищенням ризику на 13%;

видалення мигдаликів у віці до 16 років пов’язане з підвищенням ризику на 30%;

багатоплідні пологи, на відміну одноплідних, пов’язані з підвищеним на 23% ризиком;

народження у літні чи осінні місяці пов’язане зі значно нижчим ризиком, ніж народження у зимові місяці.

Дослідники пояснили, що, можливо, підвищення ризику розвитку запального артриту в осіб, які мають старших братів і сестер, пов’язано з тим, що немовлята, які мають старших братів і сестер, більш схильні до інфекційних захворювань у ранньому віці, ніж немовлята, у яких їх немає. Отже, дослідники підкреслили важливу етіологічну роль у розвитку анкілозуючого спондиліту перенесених у ранньому дитячому віці інфекційних захворювань.

За матеріалами www.medicalxpress.com