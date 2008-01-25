Як покращити якість сну у жінок у період менопаузи?

Менопауза — природний біологічний процес, який знаменує кінець репродуктивного циклу жінки. Менопауза може супроводжуватися безліччю симптомів, зокрема припливи, занепокоєння та проблеми зі сном. Менопауза зазвичай настає у віці 45–55 років.

Доктор Стефані Фобіон (Stephanie Faubion), директор Клініки жіночого здоров’я Мейо (Mayo Clinic Women’s Health) та медичний директор Північноамериканського товариства менопаузи (North American Menopause Society — NAMS), зазначила, що прості зміни способу життя можуть допомогти жінкам нормалізувати сон у період менопаузи.

Велика кількість жінок у період менопаузи мають труднощі із засипанням через припливи, спеку та нічну пітливість. Це лише деякі із симптомів, з якими стикаються жінки в цей період.

Доктор С. Фобіон повідомила, що нічна пітливість може бути дуже вираженою і стати справді серйозною проблемою. За її словами, гормональні коливання також можуть вплинути на цикл сну і призводити до розвитку безсоння. Зміни настрою та занепокоєння також зумовлюють розвиток порушень сну.

Лікар С. Фобіон пояснила, що гормональна терапія сприяє зменшенню вираженості симптомів менопаузи. Вона наголосила, що встановлення режиму сну та неспання має вирішальне значення для нормалізації сну у жінок у період менопаузи. Прості дії, такі як обмеження вживання кофеїну та часу, що проводиться перед екраном гаджетів, можуть позитивно вплинути на період засинання. Вона також наголосила, що необхідне достатнє фізичне навантаження, але не у вечірній час, а також уникнення прийому важкої їжі перед сном.

Ось основні поради експертів щодо покращення сну в період менопаузи:

уникати прийому важкої їжі перед сном;

звести до мінімуму вплив світла перед сном;

уникати денного сну після 15:00;

не займатися спортом перед сном;

створити розслаблюючий ритуал перед сном;

тримати електронні прилади подалі від спальні;

дотримуватися графіка сну.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic