Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїЯк покращити якість сну у жінок у період менопаузи?

Як покращити якість сну у жінок у період менопаузи?

Опубліковано  20.10.2023

Менопауза — природний біологічний процес, який знаменує кінець репродуктивного циклу жінки. Менопауза може супроводжуватися безліччю симптомів, зокрема припливи, занепокоєння та проблеми зі сном. Менопауза зазвичай настає у віці 45–55 років.

Доктор Стефані Фобіон (Stephanie Faubion), директор Клініки жіночого здоров’я Мейо (Mayo Clinic Women’s Health) та медичний директор Північноамериканського товариства менопаузи (North American Menopause Society — NAMS), зазначила, що прості зміни способу життя можуть допомогти жінкам нормалізувати сон у період менопаузи.

Велика кількість жінок у період менопаузи мають труднощі із засипанням через припливи, спеку та нічну пітливість. Це лише деякі із симптомів, з якими стикаються жінки в цей період.

Доктор С. Фобіон повідомила, що нічна пітливість може бути дуже вираженою і стати справді серйозною проблемою. За її словами, гормональні коливання також можуть вплинути на цикл сну і призводити до розвитку безсоння. Зміни настрою та занепокоєння також зумовлюють розвиток порушень сну.

Лікар С. Фобіон пояснила, що гормональна терапія сприяє зменшенню вираженості симптомів менопаузи. Вона наголосила, що встановлення режиму сну та неспання має вирішальне значення для нормалізації сну у жінок у період менопаузи. Прості дії, такі як обмеження вживання кофеїну та часу, що проводиться перед екраном гаджетів, можуть позитивно вплинути на період засинання. Вона також наголосила, що необхідне достатнє фізичне навантаження, але не у вечірній час, а також уникнення прийому важкої їжі перед сном.

Ось основні поради експертів щодо покращення сну в період менопаузи:

  • уникати прийому важкої їжі перед сном;
  • звести до мінімуму вплив світла перед сном;
  • уникати денного сну після 15:00;
  • не займатися спортом перед сном;
  • створити розслаблюючий ритуал перед сном;
  • тримати електронні прилади подалі від спальні;
  • дотримуватися графіка сну.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic 

Опубліковано  20.10.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини