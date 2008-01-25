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Новини медицини та фармаціїЯк підвищити ефективність трансплантації печінки у пацієнтів з гепатоцелюлярною карциномою?

Як підвищити ефективність трансплантації печінки у пацієнтів з гепатоцелюлярною карциномою?

Опубліковано  29.07.2022

У нещодавньому дослідженні, проведеному на базі медичного комплексу Маун Сінай (Mount Sinai), показано, що передтрансплантаційна терапія при гепатоцелюлярній карциномі, спрямована на зменшення об’єму пухлини, підвищує ефективність трансплантації печінки. Результати спостережень опубліковано в журналі «Jama Surgery».

Відбір для трансплантації печінки пацієнтів з гепатоцелюлярною карциномою здійснюється відповідно до міланських критеріїв. Згідно з цими критеріями трансплантацію слід проводити пацієнтам з однією пухлиною діаметром 5 см або менше або з трьома пухлинами діаметром 3 см або менше кожна, без макроваскулярної інвазії та метастазування. Надалі було запроваджено ще один аспект поточних критеріїв: зниження стадії — тобто проведення протипухлинної терапії з метою зменшення розмірів пухлини в пацієнтів з вихідними пухлинами більшого, ніж зазначений у міланських критеріях, розміру.

У дослідження було включено 2645 дорослих пацієнтів, яким проведено трансплантацію печінки з приводу гепатоцелюлярної карциноми в п’яти академічних медичних центрах США в період з січня 2001 р. до грудня 2015 р. Аналіз даних проводився в період з травня 2019 р. до червня 2021 р. Було проведено порівняння 10-річної виживаності та частоти розвитку рецидивів у трьох групах пацієнтів. У пацієнтів 1-ї групи (n=341) стадія захворювання була знижена до відповідності міланським критеріям. У пацієнтів 2-ї групи (n=2122) розміри пухлини від початку відповідали міланським критеріям. У пацієнтів 3-ї групи (n=182) стадія не була знижена шляхом проведення передтрансплантаційної протипухлинної терапії, і вони не відповідали міланським критеріям.

Зазначено, що 10-річна виживаність після трансплантації та частота розвитку рецидивів становили, відповідно, 52,1 та 20,6% у пацієнтів 1-ї групи; 61,5 та 13,3% у представників 2-ї групи; та 43,3 та 41,1% в учасників 3-ї групи.

Париса Табриціан (Parissa Tabrizian), доктор медичних наук, співавтор дослідження та доцент хірургії в Медичній школі Ікана в Маунт Сінай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), пояснила, що в дослідженні показано явну клінічну перевагу проведення передтрансплантаційної протипухлинної терапії у пацієнтів, розміри пухлини у яких не відповідають міланським критеріям.

Хосеп Лловет (Josep Llovet), доктор медичних наук, провідний автор дослідження, засновник та директор Програми боротьби з раком печінки (Liver Cancer Program) у медичній системі Маунт Сінай (Mount Sinai Health System), підкреслив, що, враховуючи отримані результати, необхідно рекомендувати передтрансплантаційну терапію для зменшення розміру пухлини у пацієнтів із гепатоцелюлярною карциномою, які не відповідають міланським критеріям.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  29.07.2022

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