Як підтримати здоров'я серця жінкам у період менопаузи?

Лікарі Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association — AHA) пропонують кілька порад щодо профілактики серцево-судинних захворювань у період менопаузи.

Брук Аггарвал (Brooke Aggarwal), доцент кафедри кардіології Медичного центру Колумбійського університету (Columbia University Medical Center) у Нью-Йорку, США, пояснила, що у значної частини жінок період постменопаузи становить до 40% їхнього життя.

Б. Аггарвал, волонтер руху AHA «Go Red for Women» (спрямованого на підвищення поінформованості про серцево-судинні захворювання у жінок), пояснила, що важливо приділяти увагу здоров’ю серця та головного мозку на всіх етапах життя. Вона також наголосила на важливості підтримки ключових показників здоров’я в межах норми.

Артеріальний тиск, рівень глюкози в плазмі крові та індекс маси тіла слід контролювати щорічно. Якщо показник відрізняється від норми — необхідно контролювати його значення частіше.

Не менш важливо контролювати рівень холестерину у плазмі крові. При цьому рекомендований рівень холестерину залежить від наявних у пацієнта факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Важливо дотримуватися здорового раціону харчування. За оцінками експертів, найбільш корисними для серцево-судинної системи є раціон харчування DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) та дієта середземноморського типу. Ці дієтичні програми включають вживання значної кількості овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, корисних жирів та нежирних білкових продуктів. Вони також включають невелику кількість солі, цукру, алкоголю та оброблених харчових продуктів.

Фізичні вправи також є важливими. Збалансована програма тренувань має включати силові тренування та тренування з обтяженнями, вправи на витривалість, баланс та гнучкість. За оцінками експертів, фізичні вправи сприяють підвищенню мінеральної щільності кісток та м’язової маси. При цьому у жінок у період менопаузи знижуються м’язова маса та мінеральна щільність кісток.

Також важливо приділяти першочергову увагу сну. У період менопаузи багато симптомів можуть вплинути на хороший нічний сон. До них належать нічна пітливість, безсоння та необхідність частіше вставати в туалет. У той же час повноцінний нічний сон сприяє нормальному функціонуванню імунної системи, підтримці гарного настрою, енергійності, більш ясному мисленню та зниженню ризику розвитку хронічних захворювань. Поставте ввечері будильник, що означає час підготовки до сну. Вимикайте вечорами всі електронні пристрої. Зателефонуйте своєму лікареві, якщо у вас є порушення сну.

За матеріалами www.medicalxpress.com