Як підтримати людину з посттравматичним стресовим розладом?

Найчастіше ми не знаємо, як підтримати близьку людину з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), не заподіявши їй дискомфорту.

Експерти клініки Мейо (Mayo Clinic), США, пояснили, що таке ПТСР та яку підтримку можна надати особам із цим порушенням.

ПТСР — це реакція на травму, що виникає, коли нервова система, покликана захищати вас від небезпеки, проявляється у реакції «бий чи біжи». ПТСР може розвинутися в осіб, які пережили, стали свідками або дізналися про подію, пов’язану із заподіянням шкоди, загрозою смерті або серйозною травмою.

До розвитку ПТСР можуть призвести переживання таких подій, як стихійні лиха, нещасні випадки, загрози зброєю, бойові дії, жорстоке поводження чи отримання небезпечного для життя медичного діагнозу.

Симптоми ПТСР

У деяких осіб тривожні симптоми фіксують протягом короткого періоду після події, що травмує, але з часом і при догляді за собою вираженість симптомів зменшується і вони перестають турбувати. Водночас у частини осіб із гострою реакцією на стрес симптоми згодом стають більш вираженими та починають заважати повсякденній діяльності та особистим відносинам — розвивається ПТСР.

Загалом симптоми ПТСР зазвичай групують у 4 категорії:

нав’язливі думки: повторювані і небажані спогади про травмуючу подію можуть призвести до значного емоційного стресу або фізичних реакцій. Можливі нічні кошмари, в яких людина знову переживає травмуючу подію;

уникнення: особи з ПТСР можуть уникати розмов про подію або місць, занять чи людей, які нагадують їм про цю подію;

порушення настрою та мислення: безнадійність, негативні думки про себе чи інших, відстороненість від близьких, відсутність інтересу до діяльності, емоційне оніміння та труднощі у взаєминах з іншими людьми;

реактивність: ці симптоми можуть включати легкість переляку, постійну готовність до небезпеки і непереборне почуття провини або сорому. Людина може бути дратівливою, ймовірні спалахи гніву. Можуть виникнути порушення сну чи концентрації уваги. У деяких випадках можлива саморуйнівна поведінка, наприклад, зловживання алкоголем або вживання заборонених наркотиків.

Можливо, що у людини буде лише частина з перелічених вище симптомів.

Лікування ПТСР

Цей стан піддається терапії. При цьому для осіб з ПТСР важлива підтримка сім’ї та друзів.

Лікування включає вплив як на фізичні, так і на психічні аспекти здоров’я. Плани лікування, розроблені медичним працівником, адаптуються до індивідуальних потреб пацієнта.

Так, застосовують методики, спрямовані на зниження збудливості нервової системи, що сприяють відновленню контролю над фізичними реакціями на подразники.

Наприклад, застосовують методи заземлення, усвідомленого дихання та тілесно-орієнтованої терапії. Так, коротке та поверхневе дихання може бути ознакою реакції нервової системи на тригер. Терапія допомагає виявити цю реакцію та навчитися повільно дихати, що може заспокоїти фізичні реакції.

Когнітивна обробка інформації сприяє переосмисленню негативних патернів поведінки. Інші методи лікування, такі як експозиційна терапія, десенсибілізація та обробка рухів очей, також ефективні в терапії ПТСР.

Лікарські засоби застосовують у поєднанні з психотерапією.

Позитивна підтримка

Слід обговорити свої побоювання з близькою людиною з ПТСР, розповісти про свої спостереження щодо змін у її поведінці. Вислухати її без осуду і не применшувати її почуттів. Запропонуйте їй звернутися за професійною допомогою, щоб пройти ретельне обстеження та оцінити симптоми. Вивчіть доступну інформацію про ПТСР, щоб зрозуміти, що вона відчуває і чому може реагувати таким чином. Пам’ятайте, що реакція кожної людини на травмуючу подію обґрунтована, і її травму не слід порівнювати з травмою іншої людини.

ПТСР не є ознакою слабкості. Це нормальна реакція на травмуючі події.

За матеріалами www.medicalxpress.com