Як підтримати близьку людину з хронічним болем?

Для мільйонів людей життя з хронічним болем може суттєво вплинути на їхню повсякденну діяльність, відносини, роботу та благополуччя. Його зазвичай класифікують залежно від тривалості.

Біль чи дискомфорт, які люди відчувають під час відновлення після травми чи хвороби, поділяють на гострий чи підгострий. Біль, що триває понад 12 тиж, вважають хронічним. Біль може перейти з гострого до хронічного залежно від процесу одужання людини.

Хронічний біль може змусити людину уникати дій, які спричиняють ще більшу вираженість болю. Так, внаслідок гіподинамії можливий розвиток м’язової слабкості, патології суглобів та підвищеної схильності до травм. Така унікальна поведінка також може призвести до психологічної ізоляції та стресу. Заохочення з боку сім’ї, друзів та осіб, які здійснюють догляд, залишатися активними та мотивованими має життєво важливе значення для покращення фізичного здоров’я та психологічного благополуччя.

Центральний сенсибілізуючий біль зумовлює зміни настрою та втоми. Пацієнти з центральним сенсибілізуючим болем можуть відзначати посилення больового синдрому під час фізичної активності.

Важливо, щоб близькі розуміли вплив хронічного болю на повсякденне життя особи. Нездатність спілкуватися з сім’єю та друзями може призвести до розвитку тривоги, виникнення почуття безпорадності та безнадійності.

Корисно заохочувати людей із хронічним болем зберігати відчуття нормальності, продовжувати брати участь у громадській діяльності та дотримуватися звичайного режиму сну. У той самий час активність має загострювати відчуття обмеженості можливостей.

Ось декілька рекомендацій щодо підтримки близької людини з хронічним болем:

зрозуміти природу хронічного болю. Пам’ятайте, що хронічний біль відрізняється від гострого і може тривати довше за очікуваний період відновлення. Існують різні типи хронічного болю і вони впливають на життя вашої близької людини;

заохочуйте рух та фізичну активність. Мотивуйте людину виконувати легкі вправи, розтяжку, навіть якщо це зумовлює певний дискомфорт. Поступове підвищення рівня активності допоможе зменшити вираженість болю;

підтримуйте збалансований порядок дня. Допоможіть встановити регулярний графік сну та забезпечте, щоб людина знаходилася від впливом денного світла протягом дня. Заохочуйте здорові звички, такі як раціональне харчування та відмова від куріння та вживання наркотиків;

зрозумійте, що у людини з хронічним болем його вираженість може варіювати. Заохочуйте участь у громадських заходах та в сімейних обідах чи прогулянках, коли людина цього хоче. Практикуйте терпіння, гнучкість та адаптованість, щоб пристосуватися до потреб та обмежень близької людини з хронічним болем;

забезпечте емоційну підтримку. Хронічний біль може позначитися на психічному здоров’ї людини. Слухайте, коли це необхідно, пропонуйте емоційну підтримку та заохочуйте відкрите спілкування про свої почуття та переживання. Допоможіть людині звернутися по професійну допомогу, якщо це необхідно;

уникайте потураючої поведінки. Хоча важливо виявляти співчуття, уникайте закріплення сидячого чи неактивного способу життя. Заохочуйте незалежність та мотивуйте людину максимально брати участь у повсякденній діяльності;

забезпечте надання належної медичної допомоги;

дізнайтеся більше про конкретний стан, що зумовлює біль у вашої близької людини, доступні методи лікування та стратегії управління болем. Ці знання допоможуть вам краще зрозуміти і підтримати вашу близьку людину. Допоможіть їй знайти медичних працівників, які спеціалізуються на лікуванні хронічного болю;

заохочуйте турботу про себе. Нагадайте людині, що їй слід приділяти пріоритетну увагу турботі про себе, зокрема практикувати методи релаксації, займатися хобі та діяльністю, яка приносить радість та знижує стрес.

Доктор Касім Раза (Qasim Raza), спеціаліст з медицини болю Системи охорони здоров’я клініки Мейо (Mayo Clinic Health System), США, Беррон та О-Клер, Вісконсин, підкреслив, що досвід людей з хронічним болем унікальний, тому дуже важливо адаптувати вашу підтримку до їх індивідуальних потреб.

За матеріалами www.medicalxpress.com