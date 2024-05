Як обмін речовин пов'язаний зі здоров'ям головного мозку

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (World Health Organization), у всьому світі деменцію діагностовано у понад 55 млн осіб.

Дослідження показують, що функціональні та структурні зміни в головному мозку розвиваються за роки до виникнення порушень когнітивних функцій.

Крім того, у дослідженнях продемонстровано, що такі метаболічні фактори, як цукровий діабет та дисліпідемія, а також підвищений артеріальний тиск пов’язані зі зниженням когнітивних функцій та розвитком деменції.

Так, в одному з досліджень було показано, що ризик виникнення найпоширенішої форми деменції — хвороби Альцгеймера — у пацієнтів віком 60 років і старших із метаболічними порушеннями є в 11,48 раза вищим, ніж у осіб без таких порушень.

Вивчення зв’язку між метаболічними факторами ризику та розвитком деменції потенційно може сприяти розробці ефективних методів профілактики цієї патології.

У нещодавньому дослідженні було оцінено зв’язок між метаболічними порушеннями та змінами структури головного мозку за даними магнітно-резонансної томографії (МРТ). Його результати опубліковані в журналі «Diabetes, Obesity, and Metabolism».

У дослідженні проаналізовано дані 26 239 осіб з Британського біобанку (U.K. Biobank), у яких на момент включення в анамнезі не відзначали деменції та інсульту. Вік учасників становив 37-73 роки, 52% з них — жінки.

Було проаналізовано дані МРТ головного мозку учасників, у тому числі: загальний об’єм мозку, об’єм сірої речовини, об’єм гіперінтенсивності білої речовини, об’єм гіпокампа, відкладення заліза. При цьому низькі показники загального об’єму мозку, об’єму сірої речовини та гіперінтенсивності білої речовини були пов’язані зі зниженням когнітивних функцій. Підвищене відкладення заліза в головному мозку асоціювалося з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, яка є найбільш поширеною формою деменції. Зменшення об’єму гіпокампа також було пов’язане з погіршенням пам’яті, вербального навчання, швидкості когнітивної обробки інформації та виконавчої функції. Оцінювали зв’язок зміни вищевказаних показників нейровізуалізації та ряду метаболічних показників, включаючи рівень холестерину, прозапальних маркерів, функцію нирок та печінки, індекс маси тіла (ІМТ), базову швидкість метаболізму, рівень вітаміну D, а також артеріального тиску.

Дослідники виявили, що наявність метаболічних факторів ризику пов’язана з показниками нейровізуалізації, які вказують на зниження когнітивних функцій та підвищений ризик деменції.

Учені виявили, що молодий вік, високий рівень освіти, відсутність куріння, велика кількість відпрацьованих робочих годин та високий рівень фізичної активності були пов’язані з більшим об’ємом гіпокампа та нижчим ризиком уражень головного мозку.

Дослідники зазначили, що рівень відкладення заліза має тенденцію до підвищення з віком, а також у курців та колишніх курців. Учені також встановили, що високий рівень тригліцеридів та маркерів запалення, високий ІМТ, порушення функції печінки та нирок були пов’язані з найбільш вираженими порушеннями структури та об’ємів мозку за даними МРТ.

Також зниження рівня вітаміну D у плазмі крові асоціювалося зі зменшенням загального об’єму головного мозку та об’єму сірої речовини.

Дослідники наголосили на необхідності здорового способу життя, раціонального харчування та регулярної фізичної активності для підтримки здорового метаболізму.

Доктор Рассел Х. Свердлоу (Russel H. Swerdlow), директор Дослідницького центру хвороби Альцгеймера Канзаського університету (University of Kansas Alzheimer’s Disease Research Center), Медичної школи Канзаського університету (University of Kansas School of Medicine), не брав участі в дослідженні, проте пояснив, що, ймовірно, заходи, що стимулюють поліпшення обміну речовин, сприяють зниженню і ризику розвитку деменції.

На думку вчених, на сьогодні необхідні подальші дослідження механізмів взаємозв’язку метаболічних показників та структурно-функціонального стану головного мозку.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com