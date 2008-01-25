Як ендометріоз впливає на організм жінки?

За оцінками експертів, ендометріоз діагностується у близько 10% жінок репродуктивного віку у США. Ендометріоз найчастіше проявляється виснажливим больовим синдромом і може призвести до безпліддя. У той же час на сьогодні існує гіподіагностика цього захворювання.

При ендометріозі тканина ендометрія розростається поза маткою — в кишечнику та/або яєчниках, а також порожнині малого таза. При нормальному менструальному циклі ендометрій циклічно потовщується та відторгається. Однак при ендометріозі тканина ендометрія після відторгнення «приживається» в інших органах та тканинах. При цьому відторгнення ендометрія під час менструації провокує розвиток запалення, больового синдрому та рубцевих змін в уражених тканинах та органах.

Х’ю Тейлор (Hugh Taylor), доктор медичних наук, голова відділення медицини акушерства, гінекології та репродуктивних наук Єльського університету (Yale Medicine Obstetrics, Gynecology & Reproductive Sciences), США, зазначив, що вираженість больового синдрому при ендометріозі прогресує з часом, як і рубцеві зміни.

Х. Тейлор підкреслив, що ендометріоз досі не завжди виявляється, і багато пацієнток з ендометріозом не отримують необхідного лікування.

Х. Тейлор повідомив, що першим симптомом ендометріозу найчастіше є болісні менструації. Однак цей вид болю медичне співтовариство вважає умовною нормою, і пацієнток з альгоменореєю найчастіше не направляють на обстеження для визначення причини болю. Крім того, багато жінок, особливо молодих, соромляться обговорювати інші можливі симптоми ендометріозу, такі як біль при дефекації або під час статевого акту.

Як ендометріоз впливає на організм у цілому?

У дослідженнях показано, що ендометріоз — це хронічне системне захворювання, що уражує весь організм. Так, Х. Тейлор пояснив, що при ендометріозі розвивається системний запальний процес, а також існують відмінності у вмісті мікро-РНК у жінок з ендометріозом та без цього захворювання.

Раніше вважалося, що ризик ендометріозу підвищений у жінок із недостатньою масою тіла. На сьогодні в дослідженнях показано, що ендометріоз може спричиняти недостатність маси тіла у жінок, а не навпаки.

У нещодавніх дослідженнях встановлено, що у жінок з ендометріозом підвищений ризик серцево-судинних захворювань. Це пов’язано з тим, що ендометріоз призводить до швидшого прогресування атеросклерозу. Також ще одним фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань є гістеректомія, яку найчастіше проводять для лікування ендометріозу.

У дослідженнях показано, що у жінок з ендометріозом підвищений ризик депресії та тривоги.

У дослідженні на мишачій моделі, проведеному доктором Х. Тейлором та його колегами, показано, що у мишей з ендометріозом виявлено зміни в експресії низки генів та провідності нервових імпульсів у головному мозку. Лікар Х. Тейлор зазначив, що у мишей з ендометріозом розвивалася центральна сенситизація болю, тобто підвищена чутливість до больових подразників.

Однією з причин гіподіагностики ендометріозу є те, що він може проявлятися значною кількістю симптомів з боку різних органів і таким чином імітувати різні захворювання.

Наприклад, ендометріоз найчастіше викликає симптоми з боку кишечнику та сечового міхура. У той же час загострення цих симптомів під час менструації, циклічне виникнення симптомів характерні саме для ендометріозу.

Найбільш точний метод діагностики ендометріозу — діагностична лапароскопія. Однак на ранніх етапах часто неможливо візуалізувати осередки ендометрія в уражених органах.

Ендометріоз є прогресуючим захворюванням. Лікар Х. Тейлор повідомив, що циклічний біль, інтенсивність якого підвищується з часом, майже завжди є симптомом ендометріозу.

Які існують методи лікування ендометріозу?

У лікуванні ендометріозу застосовують комбіновані оральні контрацептиви, препарати прогестинів, а також лапароскопічні хірургічні втручання. У той же час на сьогодні не розроблена специфічна медикаментозна терапія ендометріозу.

За матеріалами www.yalemedicine.org