Як допомогти дитині скоротити час за екранами гаджетів?

Діти для розваг та освіти проводять велику кількість часу за екранами гаджетів. Водночас дуже важливо проводити частину дитячого дозвілля, не використовуючи сучасної техніки.

У багатьох сім’ях щодня ведеться боротьба за те, щоб відірвати дітей від екранів та уникнути «технічних істерик».

У нещодавньому дослідженні проаналізовано, як батькам та опікунам допомогти дітям перейти від екранної діяльності до неекранної — дослідники назвали цей процес «технологічним переходом».

Чому цей перехід такий складний?

Переходи від гаджетів до не пов’язаних із ними занять багато в чому схожі на інші переходи, які діти переживають протягом доби. До них належать зупинка гри, щоб одягнутися, закінчити снідати і сісти в машину або завершити катання на гойдалці, аби залишити парк. Дитині виконувати всі ці переходи може бути непросто, оскільки вони пов’язані з навичками саморегуляції, які діти вивчають та розвивають у міру дорослішання.

Перехід від екранної діяльності до неекранної — це те, що багато дітей роблять частіше, ніж 1 раз на добу. Часто такий перехід може здатися дітям та їхнім опікунам складнішим, ніж інші переходи, оскільки пристрої можуть бути дуже цікавими, а розробники та медіадизайнери активно працюють над тим, щоб ми були якнайдовше біля екранів гаджетів (подумайте про те, як потокові сервіси автоматично починають відтворювати наступне шоу та відображають усі аналогічні варіанти для перегляду).

Дослідники працюють над масштабним проєктом із розробки онлайн-інструменту, враховуючи поради для батьків щодо використання цифрових технологій зі своїми дітьми.

У дослідженні проаналізовано методи, як підтримати дітей під час переходу на нові технології. Вивчені різні способи, щоб відучити дітей від проведення часу тільки за екранами гаджетів.

Протягом 12 тиж групі з 14 батьків дослідники пропонували ідеї та поради щодо підтримки переходу, а потім аналізували результати. Ці ресурси включали контент із батьківського вебсайту федерального уряду Австралії Raising Children Network та ABC Kids.

На підставі отриманих даних сформульовано такі поради:

1. Підготуйте своїх дітей.

Ми б засмутилися, якби дивилися фільм, а хтось раптово зупинив його на середині без попередження. Як і дорослі, діти можуть почуватися дуже роздратованими та засмученими, коли їх пристрій раптово відбирають, особливо коли вони насолоджуються грою або дивляться контент, який їм подобається. Тому слід підготувати дітей та повідомити, коли закінчиться їхній час біля екрана. Це допомагає дітям дізнатися, скільки часу вони проведуть із пристроєм і чи зможуть завершити заняття, яке їм до вподоби. Також слід розповісти дітям, які дії послідують за цим. Наприклад, це може відбуватися так: «Коли ти закінчиш цю гру, настане час їсти» або «Після того, як ти подивишся це шоу, ми підемо в парк».

2. Повторіть дії, які ви побачили на екрані гаджета, «в реальному житті». Дуже правильно звертати увагу на інтереси дітей, орієнтуючись на їхні уподобання у віртуальному світі, це допоможе їм перейти від технологій до нецифрової діяльності. Наприклад, деякі батьки після перегляду мультика про пожежника грали з дітьми в будівництво пожежної частини або йшли на екскурсію до пожежної частини. Також можна періодично вмикати музику, яка подобається дітям, включаючи її під час неекранних занять.

3. Надайте дитині вибір. Батьки керують багатьма аспектами життя дітей: коли йти до школи або дитячого садка, що їм слід носити і чи використовувати ремінь безпеки в машині. Багато з цих дій не підлягає обговоренню. Однак дуже важливо, коли у дитини є вибір. Так, наприклад, під час підготовки до переходу від використання планшета/телевізора можна дитині запропонувати вибір. Наприклад, запитати так: «Ти хотів би подивитися 2 чи 4 серії цього шоу?» або «Чи хочеш ти включити таймер або краще буде, щоб я сказав тобі, коли час грати закінчиться?». Ці стратегії допомагають дітям відчути, що вони мають вибір щодо того, як довго вони будуть використовувати гаджети.

За матеріалами www.medicalxpress.com