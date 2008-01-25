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Новини медицини та фармаціїЯк часто діагностуються аутоімунні захворювання?

Як часто діагностуються аутоімунні захворювання?

Опубліковано  11.05.2023

У нещодавньому дослідженні продемонстровано, що аутоімунні захворювання сьогодні діагностуються у близько 1 людини з 10.

До цього популяційного дослідження було включено 22 млн учасників.

Результати дослідження опубліковані у виданні «The Lancet». У ньому також проаналізовано соціально-економічні, сезонні та регіональні відмінності у частоті розвитку аутоімунних захворювань.

Аутоімунні захворювання розвиваються, коли нормальна роль імунної системи у захисті від інфекцій порушується, внаслідок чого імунна система помилково атакує нормальні здорові клітини в організмі.

На сьогодні відомо понад 80 аутоімунних захворювань, включаючи ревматоїдний артрит, цукровий діабет І типу, розсіяний склероз.

За оцінками експертів, останніми роками збільшилася кількість випадків розвитку низки аутоімунних захворювань, включаючи цукровий діабет I типу.

Точні причини розвитку аутоімунних захворювань на сьогодні невідомі. Ведуться дослідження визначення ролі генетичної схильності та чинників довкілля у розвитку генетичних захворювань.

Дослідження проведено консорціумом експертів у галузі епідеміології, біостатистики, ревматології, ендокринології та імунології з Левенського католицького університету (KU Leuven), Університетського коледжу Лондона (University College London), Університету Глазго (University of Glasgow), Імперського, Кардіффського університету (Cardiff University), Університету Лестера (University of Leicester) та Оксфордського університету (University of Oxford).

У дослідженні проаналізовано анонімні електронні медичні карти 22 млн жителів Великобританії, які включали дані про 19 найбільш поширених аутоімунних захворювань. Так, дослідники оцінили дані про зміни частоти розвитку аутоімунних захворювань з часом, категорії найвищого ризику розвитку цих захворювань та ймовірність розвитку кількох аутоімунних захворювань в одного пацієнта.

Встановлено, що аутоімунні захворювання відзначаються у близько 10% населення загалом — 13% жінок і 7% чоловіків. Також відзначено наявність соціально-економічних, сезонних та регіональних відмінностей у частоті розвитку аутоімунних захворювань. Дослідники виявили низку потенційно модифікованих факторів ризику розвитку аутоімунних захворювань, включаючи куріння, ожиріння або стрес.

У дослідженні показано, що в деяких випадках у людини з одним аутоімунним захворюванням ймовірність розвитку другого аутоімунного захворювання є вищою, ніж у людини без такого захворювання.

Перший автор статті — доктор Наталі Конрад (Nathalie Conrad), учасник програми Deep Medicine, співробітник відділення жіночого та репродуктивного здоров’я Наффілда (Nuffield Department of Women’s & Reproductive Health) Оксфордського університету, зазначила, що деякі аутоімунні захворювання мають загальні фактори ризику, такі як генетична схильність чи екологічні тригери. Так, найчастіше розвиваються разом аутоімунні ендокринні та ревматологічні захворювання. У той же час розсіяний склероз відрізнявся низькою частотою поєднаного виникнення з іншими аутоімунними захворюваннями. Доктор М. Конрад також є співробітником Левенського католицького університету та Університету Глазго.

Старший автор статті, професор Джеральдін Кембрідж (Geraldine Cambridge), співробітник Університетського коледжу Лондона, наголосила, що на сьогодні необхідні подальші дослідження для розробки таргетних заходів профілактики розвитку аутоімунних захворювань.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  11.05.2023

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