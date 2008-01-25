Ячмінь: причини, симптоми, терапія

Що таке ячмінь?

Ячмінь (гордеолум) — гостре запалення сальної залози краю повіки. У хворого зазвичай відзначається болісне еритематозне запалення повіки. Ячмінь часто утворюється на зовнішній повіці, але також можлива його поява на внутрішній повіці. Гордеолум легко сплутати при діагностиці з халязіоном (круглим ущільненням у товщі хряща, що виникає внаслідок хронічного проліферативного запалення мейбомієвої залози).

Очний ячмінь — види

Є такі види ячменю (гордеолуму):

зовнішній ячмінь — утворюється на лінії росту вій внаслідок нагноєння залози Цейса;

внутрішній ячмінь — утворюється всередині повіки внаслідок нагноєння в ділянці мейбомієвих залоз.

Причини виникнення ячменю

Гордеолум викликає Staphylococcus aureus, який уражає волосяний фолікул вії. Зовнішній ячмінь викликається закупоркою сальних (Цейса) або потових (Молля) залоз. Закупорка відбувається на лінії росту вій і є болючою червоною опухлою ділянкою, яка перетворюється на пустулу. Внутрішній ячмінь викликається закупоркою мейбомієвих залоз, а пустула утворюється на внутрішній поверхні повік. Ячмінь може локалізуватися як на верхніх, так і на нижніх повіках.

Згідно з результатами дослідження серед пацієнтів з рецидивним ячменем частіше відзначаються особи віком 20 років із супутньою інвазією демодексом. Зараження демодексом може спричинити рецидив ячменю у дорослих та дітей. Якщо ячмінь рецидивує протягом короткого періоду на зовнішній повіці з переднім блефаритом, слід виконати епіляцію вій для виявлення кліщів Demodex (Sung Yeon Jun et al., 2021).

До підвищеного ризику розвитку гордеолуму схильні пацієнти з блефаритом, себорейним дерматитом, розацеа, цукровим діабетом та підвищеним рівнем ліпідів (Bragg K.J. et al., 2022).

Гордеолум виникає через згущення, висихання або стаз секрету залоз Цейса, Молля або мейбомієвих залоз. Залози Цейса і Молля — циліарні залози ока. Залоза Цейса виділяє шкірне сало, яке має антисептичні властивості і може запобігти росту бактерій. Залоза Молля виробляє імуноглобулін А, муцин 1 та лізосоми, які необхідні для імунного захисту ока від бактерій. Коли ці залози закупорюються чи блокуються, захисні сили очей порушуються. Стаз може призвести до бактеріальної інфекції, найпоширенішим збудником якої є золотистий стафілокок. Після виникнення локалізованої запальної реакції з інфільтрацією лейкоцитами розвиваються гнійна кишеня або абсцес.

Симптоми ячменю

Хворий скаржиться на:

локальне почервоніння повік;

припухлість, біль;

можливість виділення гною.

Пацієнт зазвичай повідомляє про повільну появу болючої, червоної та набряклої повіки без наявності в анамнезі потрапляння стороннього тіла в око або травми. Гострота зору може бути порушена, якщо розмір ячменю тисне на рогівку.

Стадії хвороби

Розрізняють кілька стадій ячменю:

інфільтрація — характеризується свербежем, набряклістю, гіперемією повіки в ділянці запалення (триває до 3 діб);

нагноєння — характеризується утворенням капсули з гнійним вмістом (до 2–3 діб);

прорив капсули з гноєм — самостійно або після розтину капсули хірургом (до 2 діб);

загоєння — характеризується формуванням кірочки на місці виразки з подальшим відновленням шкіри (до 6–7 діб).

Діагностика гордеолуму

Для діагностики ячменю на повіці лікар може провести бічне фокальне освітлення, візометрію чи біомікроскопію (Протокол надання медичної допомоги хворим з ячменем).

Іноді внутрішній ячмінь може спричинити подразнення рогівки. Лікар може зафарбувати око флуоресцеїном, щоб переконатися у відсутності пошкодження рогівки (Pflipsen M. et al., 2016).

Як лікувати ячмінь?

Як і чим лікувати ячмінь? Початкове лікування ячменю на нижній або верхній повіці спрямоване на відтік гною з абсцесу та усунення обструкції мейбомієвих залоз.

Очні краплі, які може призначити лікар при ячмені:

тобраміцин у формі крапель очних 3 мг/мл для дітей віком старше 1 року та дорослих — закапувати по 1 краплі в кон’юнктивальний мішок ока 2 рази на добу протягом тижня;

тобраміцин з дексаметазоном у формі крапель очних 5 мл для дітей віком старше 2 років і дорослих — рекомендовано по 1–2 краплі в уражене око кожні 4–6 год протягом тижня;

моксифлоксацин у формі крапель очних 5 мг/мл у флаконі з кришкою-крапельницею 5 мл — по 1 краплі 3 рази на добу протягом 5–8 днів;

офлоксацин у формі крапель очних 3 мг/мл у флаконі з кришкою-крапельницею 5 мл — у перші 2 дні рекомендовано закапувати 1–2 краплі кожні 2–4 год, а потім — 4 рази на добу. Тривалість лікування трохи більше 10 днів;

левофлоксацин у формі крапель очних 3 мг/мл або 5 мг/мл по 0,3 мл у тюбику-крапельниці або по 5 мл у флаконі-крапельниці для дітей віком старше 1 року та дорослих — у перші 2 доби по 1–2 краплі в уражене око кожні 2 год, 3–5 діб — 4 рази на добу;

дексаметазон у формі крапель очних, суспензії 0,1% у флаконі-крапельниці 5 мл — закапувати по 1–2 краплі 2 рази на добу (при незначному набряку, що викликає тиск на рогівку).

Мазі, які може призначити лікар при ячмені:

тобраміцин з дексаметазоном у формі очної мазі 3,5 г рекомендовано нанести за повіку в ділянці інфільтрації кожні 4–6 год протягом тижня;

офлоксацин у формі очної мазі 0,3% по 3 г у тубі — наносити за повіку в ділянці інфільтрації кожні 4–6 год протягом тижня.

Якщо інфекція поширюється та прогресує до періорбітального чи орбітального целюліту, рекомендовано призначати системні антибіотики. Можуть потребуватися розріз і дренування абсцесу, що персистує, під місцевою анестезією (Bragg K.J. et al., 2022). При рецидивному процесі показано аутогемотерапію, прийом вітамінів групи B (Протокол надання медичної допомоги хворим з ячменем). Ліки від ячменю можна застосовувати лише за призначенням лікаря.

Як лікувати ячмінь в домашніх умовах?

Офтальмолог може рекомендувати використовувати сухе тепло. Теплі компреси спрямовані на розм’якшення гранулематозної тканини та полегшення дренажу. Зазвичай їх застосовують 5–10 хв кілька разів на добу, доки ячмінь на нижній повіці не саморозрішиться (Lindsley K. et al., 2017). У багатьох випадках ячмінь у дитини під оком або дорослого може спонтанно дренуватися без будь-якого лікування.

Профілактика

Для профілактики гордеолуму рекомендовано:

дотримуватися правил особистої гігієни;

своєчасну терапію інфекційних захворювань;

користуватися засобами демакіяжу для змивання декоративної косметики.

Ускладнення ячменю

Якщо не дотримуватися рекомендацій лікаря, гордеолум може спричинити такі ускладнення:

кон’юнктивіт;

халязіон (кістозне утворення на внутрішній частині повіки);

флегмону очниці;

тромбоз чи тромбофлебіт;

запалення оболонок мозку;

сепсис.

Як швидко вилікувати ячмінь? Щоб швидше вилікувати ячмінь, рекомендовано вчасно прийти на прийом до офтальмолога, не займатися самолікуванням та дотримуватися рекомендацій лікаря.