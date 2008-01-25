У дослідженні, результати якого опубліковані в часописі «American Journal of Lifestyle Medicine», продемонстровано, що лікування, яке базується на зміні способу життя шляхом дотримання дієти із вживанням цільних продуктів, переважно рослинних, сприяє ремісії цукрового діабету II типу.

У серії спостережень, проведених в оздоровчому центрі у штаті Вірджинія, США, встановлено, що вибірка із 59 учасників кардіологічної програми оздоровлення з цукровим діабетом ІІ типу, середній вік яких становив 71,5 року та варіював у діапазоні 41–89 років, досягла значущого контролю рівня глюкози у крові, а 37% (22 пацієнти) — повної ремісії цукрового діабету ІІ типу.

Ремісія була визначена дослідниками як рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) у пацієнта менше ніж 6,5% протягом щонайменше 3 міс без проведення хірургічного втручання, використання допоміжних пристроїв або активної фармакотерапії для зниження рівня глюкози у крові.

Пацієнти дотримувалися дієти із низьким вмістом жирів, багатої на цільні продукти, переважно рослинні, а також вони отримували стандартне фармакотерапевтичне лікування цукрового діабету II типу. Поліпшення контролю рівня глюкози у крові супроводжувалося значним зниженням індексу маси тіла. Також у ході дослідження повідомлялося про середнє зниження дози цукрознижувальних препаратів після зміни способу життя пацієнтами.

У попередніх дослідженнях було показано, що дієта із переважанням цільних продуктів, переважно рослинних, здатна покращити результати терапії цукрового діабету II типу, але в цих дослідженнях суттєво обмежувалася кількість калорій у раціоні, часто шляхом або застосування рідких замінників їжі, або за рахунок голодування.

Це дослідження, що опубліковано у співпраці із Американським коледжем медицини способу життя (American College of Lifestyle Medicine (ACLM)), унікальне тим, що у ньому ремісія цукрового діабету II типу виступала як основна первинна точка ефективності. Також у цьому дослідженні отримано нову інформацію про можливість досягнення ремісії цієї патології шляхом простого вживання здорової їжі.

«Поширеність цукрового діабету постійно підвищується, як і визнання медичним співтовариством того факту, що дієта як первинне терапевтичне втручання здатна забезпечити довготривалу ремісію в осіб із цукровим діабетом II типу», — зазначив член Американської колегії кардіологів, доктор медицини Гунадхар Паніграхі (Gunadhar Panigrahi, MD, FACC), перший автор дослідження.

«Ця серія спостережень ще раз підтверджує ефективність дієти із вживанням цільних продуктів, переважно рослинних, як первинного терапевтичного втручання для досягнення ремісії цукрового діабету II типу, а також необхідність підвищення освітнього рівня як пацієнтів, так і лікарів щодо успішного використання принципів медицини способу життя та застосування дієти в повсякденній медичній практиці», — додав він.

За матеріалами medicalxpress.com