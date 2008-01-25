Вживання пива може призвести до зниження когнітивних здібностей?
У нещодавньому великому обсерваційному дослідженні виявлено зв’язок між помірним вживанням алкоголю, маркерами накопичення заліза в головному мозку та зниженням когнітивних функцій.
Дослідники висловили припущення, що споживання алкоголю призводить до відкладення заліза в головному мозку. Раніше в дослідженнях було показано, що відкладення заліза в головному мозку призводить до зниження когнітивних функцій.
Дослідники проаналізували дані 20 729 осіб з Британського Біобанку (UK Biobank). 48,6% були жінками, середній вік становив 55 років.
Співавтор дослідження, доктор Аня Топівала (Anya Topiwala), співробітник кафедри психіатрії Оксфордського університету у Великій Британії (Department of Psychiatry at the University of Oxford in the U.K.), пояснила, що раніше надмірне відкладення заліза в головному мозку було виявлено у чоловіків з алкогольною залежністю. Підвищений вміст заліза в головному мозку проявляє шкідливу дію на нейрони і призводить до зниження пам’яті.
Результати дослідження було опубліковано в журналі «PLOS Medicine».
Учасники дослідження самостійно повідомляли про вживання алкоголю в анкетах, когнітивні функції оцінювали за допомогою серії неврологічних тестів.
Середнє споживання алкоголю учасниками становило близько 17,5 одиниць на тиждень. Це еквівалентно трохи більше ніж 7 банкам пива, близько 8,5 середніх склянок вина або трохи менше 18 чарок міцного алкоголю (джина, рому, горілки, віскі, текіли або самбуки). Учасники, що ніколи не п’ють, становили 2,7% від загальної вибірки.
Дослідники оцінювали рівень відкладення заліза в головному мозку за допомогою магнітно-резонансної томографії. Було виявлено, що в осіб, які випивають 7 і більше порцій алкоголю на тиждень (помірний рівень споживання), виявляють маркери підвищеного накопичення заліза в головному мозку. Також було зазначено, що в осіб з підвищеним рівнем заліза в головному мозку виявляли порушення когнітивних функцій.
Доктор Хоссейн Ардехалі (Hossein Ardehali), професор медицини та кардіології в Медичній школі Фейнберга Північно-Західного університету (Northwestern University’s Feinberg School of Medicine), не брав участі в дослідженні. Він пояснив, що відома пряма цитотоксична дія алкоголю на головний мозок. У дослідженні виявлено ще один потенційний механізм шкідливої дії алкоголю на головний мозок.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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