Вживання кави потенційно знижує ризик розвитку цукрового діабету?

У нещодавньому дослідженні було показано, що вживання кави потенційно може сприяти зниженню ризику розвитку цукрового діабету II типу у жінок з гестаційним цукровим діабетом в анамнезі.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «The American Journal of Clinical Nutrition».

Гестаційний цукровий діабет — це особливий тип цукрового діабету, що розвивається у період вагітності. У подальшому житті у жінок з гестаційним цукровим діабетом відзначають підвищений ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу.

Так, у дослідженнях було показано, що регулярне вживання кави, особливо замість напоїв, що містять цукор або штучні підсолоджувачі, пов’язане зі зниженням ризику розвитку цукрового діабету II типу.

Гестаційний цукровий діабет зумовлює підвищення ризику розвитку низки несприятливих наслідків вагітності.

Фахівець з акушерства та гінекології доктор Дженніфер Вонг (Jennifer Wong) з Лікарні Бріджпорт (Bridgeport Hospital) пояснила, що гестаційний цукровий діабет призводить до підвищення ризику патології пологової діяльності, пологових травм, гіпоглікемії новонароджених та підвищеної маси тіла новонароджених. Доктор Дженніфер Меллер (Jennifer Meller), головний лікар компанії Sweetch, не брала участі в дослідженні. Вона пояснила, що зміни гормонального балансу під час вагітності зумовлюють розвиток природної інсулінорезистентності, що сприяє достатньому надходженню глюкози та поживних речовин для плоду, що розвивається. У ряду жінок не відбувається компенсаторне збільшення утворення інсуліну підшлунковою залозою та розвивається цукровий діабет.

До дослідження було включено понад 4500 учасниць. Період спостереження становив у середньому трохи більше 24 років. Було виявлено, що у учасниць, які регулярно вживали кофеїновмісну каву, відзначали нижчий ризик розвитку цукрового діабету II типу, а заміна 1 чашки цукровмісних напоїв на каву в день була пов’язана зі зниженням ймовірності виникнення цієї патології на 17%. Заміна однієї чашки напою, що містить штучні підсолоджувачі, щодня на каву асоціювалася зі зниженням ризику на 9%.

Автором дослідження є Цуйлін Чжан (Cuilin Zhang), доктор філософії, директор Глобального центру здоров’я азіатських жінок (Global Centre for Asian Women’s Health, GloW) та професор кафедри акушерства і гінекології Медичної школи Йонг Лу Лінь Національного університету Сінгапуру (Yong Loo Lin Scho , National University of Singapore). Вона пояснила, що вживання кави (2–5 чашок на день, без цукру та молочних продуктів з високим вмістом жиру) було пов’язане з нижчою ймовірністю розвитку цукрового діабету II типу серед жінок групи високого ризику внаслідок перенесеного раніше гестаційного цукрового діабету. Також зниженню ризику розвитку цукрового діабету II типу сприяє заміна солодких напоїв на каву.

Обмеженням дослідження було те, що воно ґрунтувалося на самозвітах про вживання кави та солодких напоїв. Також не враховувалися способи приготування кави. Більшість учасниць були медсестрами європеоїдної раси.

Доктор Ц. Чжан наголосила, що необхідні подальші дослідження впливу кави на здоров’я людини, у тому числі на вуглеводний обмін.

Доктор Дж. Меллер для профілактики розвитку цукрового діабету II типу жінкам з гестаційним цукровим діабетом в анамнезі рекомендує:

годування грудьми. На сьогодні механізм не вивчений, але в дослідженнях показано, що годування грудьми сприяє зниженню ризику розвитку цукрового діабету у жінок;

раціональне харчування;

підтримання нормальної маси тіла та окружності талії;

регулярні фізичні вправи.

У дослідженнях показано, що ведення здорового способу життя сприяє зниженню ризику розвитку цукрового діабету на 30–50%.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com