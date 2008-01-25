На Конгресі Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology — ESC) 2021 р. представлені висновки про те, що вживання алкоголю в підлітковому та юнацькому віці асоційоване з розвитком підвищеної артеріальної жорсткості, показника, що є передвісником серцево-судинних захворювань.

Автор дослідження Хьюго Уолфорд (Hugo Walford), студент Університетського коледжу Лондона, Великобританія (University College London, UK), пояснює, що існують дані, які свідчать про підвищення жорсткості судин, пропорційне кількості вживаного алкоголю. Тобто, чим більше ви п’єте алкогольних напоїв, тим жорсткішими стають артерії. При цьому підвищення жорсткості судин не пояснюється іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань. Це дозволяє говорити про те, що вживання алкоголю в підлітковому і юнацькому віці має прямий негативний вплив на здоров’я судин.

З віком артерії втрачають еластичність і їх стінка стає більш жорсткою. Висока жорсткість артерій призводить до підвищення ризику розвитку захворювань серця та інсульту. Певні фактори, що модифікуються, такі як наявність шкідливих звичок, можуть привести до більш раннього підвищення жорсткості артерій. У результаті попереднього дослідження було продемонстровано, що куріння тютюну і вживання алкоголю в підлітковому віці асоціюються з підвищенням жорсткості артерій.

Саме в юнацькому віці найбільш часто люди починають вживати алкоголь і курити. Тому це дослідження було зосереджено на зміні жорсткості артерій і зв’язку цього процесу зі шкідливими звичками в осіб віком 17–24 років. До спостереження було залучено 1655 учасників Ейвонського лонгітюдінального дослідження батьків і дітей (Avon Longitudinal Study of Parents And Children — ALSPAC) віком 17–24 років. Інтенсивність вживання алкоголю і куріння вимірювали двічі: у віці 17 і 24 років, потім було виведено середнє значення отриманих показників для кожного учасника дослідження. Вживання алкоголю було класифіковано як «ніколи», «середнє» (4 порції або менше за один день) і «високе» (більше 5 порцій за день). Куріння класифікувалося як «ніколи», «в минулому», «середнє» (менше 10 сигарет на день) та «інтенсивне» (10 або більше сигарет на день).

Жорсткість артерій оцінювали також двічі — у віці 17 і 24 років за допомогою неінвазивного методу: визначення швидкості поширення пульсової хвилі за допомогою датчиків, встановлених на сонній і стегновій артеріях. Цей показник є надійним і незалежним предиктором ризику розвитку серцево-судинних захворювань, особливо у молодих людей.

Дослідники вивчили взаємозв’язок між курінням і вживанням алкоголю і змінами жорсткості артерій у віці 17–24 років. Аналізи були скориговані з урахуванням віку, статі та соціально-економічного статусу, а також наступних показників у віці 24 років: індексу маси тіла, артеріального тиску, рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності, глюкози і С-реактивного білку (показник запалення) в плазмі крові.

Вживання алкоголю у віці 17–24 років систематизували як «ніколи», «середнє» і «високе» у 7; 52 і 41% учасників відповідно. Куріння в цей час було систематизовано як «ніколи», «в минулому», «середнє» і «високе» у 37; 35; 23 і 5% учасників відповідно.

Артеріальна жорсткість підвищувалася в середньому на 10,3% у віці 17–24 років, причому у жінок спостерігалося дещо вираженіше збільшення, ніж у чоловіків. Артеріальна жорсткість при цьому підвищувалася пропорційно кількості вживаного алкоголю. В учасників, які курили менше 10 сигарет на день, не спостерігалося поступового підвищення жорсткості артерій. У той час як у високоінтенсивних курців жорсткість артерій підвищувалася сильніше, ніж у тих, що ніколи не палили. Однак це значення досягло статистичної значущості лише у жінок. Зміни жорсткості артерій у віці 17–24 років не розрізнялися між колишніми курцями і тими, хто ніколи не палив.

На думку Х. Уолфорд, результати дослідження вказують на те, що вживання алкоголю веде до пошкодження судин і у хлопців, і у дівчат, куріння ж призводить до пошкодження судин у дівчат, що інтенсивно палять. У тих, хто ніколи не палив або кинув палити, були виявлені аналогічні зміни жорсткості артерій. Це говорить про те, що відмова від паління в молодому віці сприяє відновленню еластичності стінки судин. Дослідник зробив висновок, що вживання алкогольних напоїв, паління і куріння електронних сигарет поширені серед студентів у Великобританії. Молоді люди можуть думати, що вживання алкоголю і паління не мають віддалених наслідків. Однак ці результати показують, що шкідливі звички в молодості в подальшому можуть призвести до захворювань серця та інсульту.

За матеріалами www.medicalxpress.com