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Новини медицини та фармаціїВживання алкоголю підвищує ризик розвитку інсульту?

Вживання алкоголю підвищує ризик розвитку інсульту?

Опубліковано  01.11.2022

У нещодавньому глобальному дослідженні факторів ризику розвитку інсульту, проведеному під керівництвом дослідників з Університету Голуея (University of Galway), було показано зв’язок між високим і помірним вживанням алкоголю та підвищенням ймовірності виникнення інсульту головного мозку. При цьому не було виявлено зв’язку між низьким вживанням алкоголю та ризиком розвитку цієї патології.

Міжнародне дослідження INTERSTROKE включало дані близько 26 000 осіб. У ньому взяли участь представники різних етнічних груп із 27 країн.

Професор Мішель Канаван (Michelle Canavan), консультант-геріатр, підкреслив, що дослідження включало учасників з країн з високим, середнім та низьким рівнем доходу, з різним рівнем освіти та профілем серцево-судинного ризику.

Керували дослідженням Мартін О’Доннелл (Martin O’Donnell), професор нейроваскулярної медицини Університету Голуея і лікар-консультант з лікування пацієнтів з інсультом у лікарнях Університету Голуея, та професор Салім Юсуф (Salim Yusuf) з Науково-дослідного інституту здоров’я населення Університету Макмастера (Population Health Research Institute at McMaster University), Канада.

Загалом виділяють ішемічний (найчастіше — тромботичний) і геморагічний (внутрішньомозковий крововилив) інсульт. Професор М. О’Доннелл пояснив, що інсульт є провідною причиною летальних наслідків та стійкої втрати працездатності в усьому світі. У дослідженні INTERSTROKE було проаналізовано ключові фактори ризику розвитку інсульту в різних регіонах світу. Потенційно ці дані сприятимуть розробці заходів профілактики цієї патології.

Ендрю Сміт (Andrew Smyth), професор клінічної епідеміології в Університеті Голуея, директор Ради клінічних досліджень у галузі охорони здоров’я в Голуеї (Health Research Board-Clinical Research Facility Galway) та консультант-нефролог у лікарнях Університету Голуея, — провідний автор цього дослідження. Е. Сміт зазначив, що загалом у дослідженні було показано, що високе та помірне вживання алкоголю пов’язане з підвищеним ризиком розвитку інсульту. У той же час несприятливий вплив вживання 7 порцій алкоголю 1 раз на тиждень, ймовірно, є більш вираженим, ніж при вживанні 1 порції алкоголю щодня протягом тижня.

Так, епізодичне вживання високих доз алкоголю (понад 5 порцій на день не рідше ніж 1 раз на місяць) пов’язане з підвищенням ризику розвитку всіх типів інсульту на 39%; підвищенням ймовірності виникнення ішемічного інсульту на 29% та геморагічного інсульту — на 76%.

Високе споживання спиртних напоїв (понад 14 порцій алкоголю на тиждень для жінок та більше 21 порції для чоловіків) пов’язане з підвищенням ризику розвитку інсульту на 57%.

Також виявлено відмінності залежно від типу алкоголю. Наприклад, переважне вживання пива було пов’язане з підвищенням ризику розвитку всіх типів інсульту на 21%, а геморагічного інсульту — на 73%.

Було показано, що ризик розвитку інсульту в осіб, які раніше вживали алкоголь, а потім припинили, дорівнює такому в осіб, які не вживають алкоголю.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Neurology».

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  01.11.2022

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