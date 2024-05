Згідно з результатами нового дослідження, опублікованими в журналі «Hypertension» (видання Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association)), продукти, багаті на флавоноїди, у тому числі ягоди, яблука, груші та вино, позитивно впливають на рівень артеріального тиску, що частково пояснюється, виходячи з характеристик мікробіома кишечнику.

«Мікробіом кишечнику відіграє ключову роль у метаболізмі флавоноїдів, посилюючи їх кардіозахисні ефекти, і результати цього дослідження демонструють докази того, що зниження артеріального тиску можна досягти за допомогою простих змін щоденного раціону харчування», — зазначив провідний дослідник Едін Кессіді (Aedín Cassidy, Ph .D), доктор філософії, завідувач кафедри і професор у галузі харчування і профілактичної медицини Інституту глобальної продовольчої безпеки Королівського університету в Белфасті, Північна Ірландія (Institute for Global Food Security at Queen’s University in Belfast, Northern Ireland).

Флавоноїди — це сполуки, які містяться у фруктах, ягодах, овочах і продуктах рослинного походження, таких як чай, шоколад і вино, і, як було показано в попередніх дослідженнях, мають безліч корисних для здоров’я властивостей. Флавоноїди розщеплюються мікробіомом кишечнику — бактеріями, виявленими в травному тракті. Недавні дослідження продемонстрували зв’язок між мікробіотою кишечнику, мікроорганізмами травного тракту людини і серцево-судинними захворюваннями, які є основною причиною смерті в усьому світі. Мікробіота кишечнику значно різниться у різних людей, крім того, надходили повідомлення про відмінності в мікробному складі кишечнику у осіб із серцево-судинними захворюваннями і без них.

У зв’язку зі збільшенням кількості досліджень, у яких передбачалося, що флавоноїди можуть знизити ризик розвитку захворювань серця, у цьому дослідженні оцінювали роль мікробіома кишечнику в даному процесі. Дослідники вивчили зв’язок між вживанням продуктів, багатих на флавоноїди, артеріальним тиском і різноманітністю кишкового мікробіома. У дослідженні також з’ясовували, наскільки варіації в мікробіомі кишечнику можуть пояснити зв’язок між вживанням продуктів, багатих на флавоноїди, і артеріальним тиском.

Для цього дослідження була залучена група з 904 дорослих віком 25–82 років, 57% чоловіків з німецького Біобанку PopGen (Germany’s PopGen biobank). Дослідники оцінювали вживання їжі учасниками, мікробіом кишечнику і рівні артеріального тиску разом з іншими клінічним і молекулярним фенотипами при регулярних подальших обстеженнях.

Вживання учасниками продуктів, багатих на флавоноїди, протягом попереднього року було розраховано на основі анкетного опитування про продукти харчування, в якому було детально вказано частоту і кількість з’їдених 112 продуктів.

Мікробіом кишечнику учасників оцінювався за ДНК бактерій в калі, виділених із зразків стулу. Після нічного голодування рівень артеріального тиску учасників вимірювали три рази з трихвилинними інтервалами після початкового п’ятихвилинного періоду відпочинку. Дослідники також зібрали інформацію про спосіб життя учасників, включаючи стать, вік, статус, шкідливі звички, застосування препаратів і фізичну активність, а також сімейний анамнез ішемічної хвороби серця, кількість щодня споживаних калорій і клітковини, а також вимірювали зріст і масу тіла кожного учасника, розраховували індекс маси тіла.

У результаті аналізу регулярності споживання флавоноїдів, мікробіома кишечнику і рівня артеріального тиску було встановлено:

у учасників дослідження, які вживали найбільше продуктів, багатих на флавоноїди, включаючи ягоди, червоне вино, яблука і груші, відзначали більш низький рівень систолічного артеріального тиску, а також більшу різноманітність кишкового мікробіома в порівнянні з тими, хто вживав мінімальну кількість продуктів, що містять флавоноїди;

до 15,2% зв’язку між продуктами, багатими на флавоноїди, і систолічним артеріальним тиском можна пояснити різноманітністю мікробіома кишечнику учасників;

вживання 1,6 порції ягід на день (одна порція дорівнює 80 г або 1 чашці) було пов’язане із середнім зниженням рівня систолічного артеріального тиску на 4,1 мм рт. ст.;

вживання 2,8 келихів (125 мл вина в 1 келиху) червоного вина на тиждень було пов’язане зі зниженням рівня систолічного артеріального тиску в середньому на 3,7 мм рт. ст., з яких 15% можна пояснити складом мікробіома кишечнику.

«Наші результати показують, що в майбутніх дослідженнях слід розглядати учасників відповідно до їх метаболічного профілю, щоб більш точно вивчити роль метаболізму і мікробіома кишечнику в регулюванні впливу флавоноїдів на артеріальний тиск, — підкреслив Е. Кессіді. — Краще розуміння суто індивідуальної мінливості метаболізму флавоноїдів може дуже добре пояснити, чому деякі люди отримують більше переваг від продуктів, багатих на флавоноїди, для захисту серцево-судинної системи, ніж інші».

У той час як це дослідження дає підстави припустити наявність потенційних переваг вживання червоного вина, Американська кардіологічна асоціація вказує, що якщо людина не вживає алкоголь, їй не слід починати це робити. Якщо вона все ж п’є його, то слід поговорити зі своїм лікарем про переваги та ризики помірного вживання спиртних напоїв. Згідно із заявою Американської кардіологічної асоціації, вживання алкоголю може бути складовою частиною здорового харчування, якщо пити його в помірних кількостях (не більше одного алкогольного напою на день для жінок і 2 алкогольних напоїв на день для чоловіків). Ця рекомендація стосується тільки невагітних і дорослих, і лише випадків, коли відсутній ризик для здоров’я, ймовірність взаємодії препаратів та алкоголю або загроза особистій безпеці і в робочих ситуаціях.

Автори відзначають, що учасники дослідження були обрані із загальної популяції, а також не мали інформації про передбачувану гіпотезу. Однак існували чинники, які не вивчали в процесі дослідження і які можуть істотно вплинути на його результати, хоча вчені дійсно провели детальне коригування свого аналізу для широкого діапазону дієт і факторів способу життя. Автори зазначили, що в центрі уваги цього дослідження були конкретні продукти, багаті на флавоноїди, а не всі продукти і напої, що містять ці речовини.

За матеріалами www.medicalxpress.com