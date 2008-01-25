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Новини медицини та фармаціїВплив спекотної погоди на артеріальний тиск та стан серцево-судинної системи

Вплив спекотної погоди на артеріальний тиск та стан серцево-судинної системи

Опубліковано  27.07.2023

Особи з діагностованою артеріальною гіпертензією можуть відзначати погіршення самопочуття, головний біль, нудоту та запаморочення у спекотні дні. З чим це пов’язано?

Високі температури та висока вологість — два фактори, які можуть викликати серйозні наслідки для здоров’я осіб з артеріальною гіпертензією та серцево-судинними захворюваннями.

Експерти пояснюють, що в спеку організм прагне збільшити тепловіддачу. Високі температури та висока вологість можуть сприяти підвищенню припливу крові до шкіри. Компенсаторно підвищується частота серцевих скорочень.

Підвищено ризик несприятливих наслідків для здоров’я в осіб:

  • віком старше 50 років;
  • із надмірною масою тіла;
  • із серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями легень та/або нирок.

Спека та підвищене потовиділення можуть призвести до зневоднення. Зневоднення може зумовлювати порушення різних функцій нашого організму. Особливо високий ризик розвитку зневоднення в осіб похилого віку, пацієнтів із хронічними захворюваннями, а також у тих, хто виконує фізичні вправи або працює на відкритому повітрі. Також факторами ризику зневоднення в спеку є застосування діуретиків, седативних або антигіпертензивних препаратів, дотримання дієти з низьким вмістом кухонної солі або натрію.

Особам з артеріальною гіпертензією слід контролювати артеріальний тиск у спеку. Їм також необхідно вживати багато рідини, щоб уникнути зневоднення, дотримуватися раціонального харчування, уникати перебування на свіжому повітрі в спекотні години, наносити сонцезахисний крем і носити головний убір на відкритому повітрі.

На виникнення яких симптомів, пов’язаних зі спекою, слід звернути увагу?

Ознакою можливого розвитку теплового удару є:

  • холодний, липкий піт;
  • надмірне потовиділення або, навпаки, сухість шкіри/відсутність потовиділення;
  • сплутаність свідомості;
  • запаморочення;
  • дезорієнтація;
  • прискорений пульс;
  • втома;
  • головний біль;
  • м’язові судоми чи спазми;
  • нудота;
  • набряки рук чи ніг.

Якщо у вас або вашого близького виникають навіть 1 або 2 з перелічених вище симптомів, перемістіться в прохолодне місце і зверніться за медичною допомогою.

Спека та лікарські засоби

Необхідно правильно зберігати свої лікарські засоби, щоб вони не зазнавали впливу сильної спеки. Деякі препарати можуть розкладатися при зміні температури, у тому числі препарати інсуліну, що застосовується для лікування цукрового діабету.

Зберігайте лікарські засоби у прохолодному, сухому місці. Якщо ви зберігаєте лікарські препарати у ванній кімнаті з душем, на підвіконні або в автомобілі, тримайте їх в оригінальній упаковці, щоб захистити їх від надмірного тепла та вологи.

Які препарати підвищують ризик розвитку негативних реакцій на підвищену температуру та зневоднення?

  • Антигіпертензивні препарати, включаючи блокатори β-адренорецепторів та діуретики;
  • антигістамінні чи протинабрякові засоби;
  • нейролептики.

Обговоріть зі своїм лікарем те, як ви переносите спеку, і те, як ви реагуєте на прийом певних лікарських засобів у таку погоду.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  27.07.2023

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