Особи з діагностованою артеріальною гіпертензією можуть відзначати погіршення самопочуття, головний біль, нудоту та запаморочення у спекотні дні. З чим це пов’язано?

Високі температури та висока вологість — два фактори, які можуть викликати серйозні наслідки для здоров’я осіб з артеріальною гіпертензією та серцево-судинними захворюваннями.

Експерти пояснюють, що в спеку організм прагне збільшити тепловіддачу. Високі температури та висока вологість можуть сприяти підвищенню припливу крові до шкіри. Компенсаторно підвищується частота серцевих скорочень.

Підвищено ризик несприятливих наслідків для здоров’я в осіб:

віком старше 50 років;

із надмірною масою тіла;

із серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями легень та/або нирок.

Спека та підвищене потовиділення можуть призвести до зневоднення. Зневоднення може зумовлювати порушення різних функцій нашого організму. Особливо високий ризик розвитку зневоднення в осіб похилого віку, пацієнтів із хронічними захворюваннями, а також у тих, хто виконує фізичні вправи або працює на відкритому повітрі. Також факторами ризику зневоднення в спеку є застосування діуретиків, седативних або антигіпертензивних препаратів, дотримання дієти з низьким вмістом кухонної солі або натрію.

Особам з артеріальною гіпертензією слід контролювати артеріальний тиск у спеку. Їм також необхідно вживати багато рідини, щоб уникнути зневоднення, дотримуватися раціонального харчування, уникати перебування на свіжому повітрі в спекотні години, наносити сонцезахисний крем і носити головний убір на відкритому повітрі.

На виникнення яких симптомів, пов’язаних зі спекою, слід звернути увагу?

Ознакою можливого розвитку теплового удару є:

холодний, липкий піт;

надмірне потовиділення або, навпаки, сухість шкіри/відсутність потовиділення;

сплутаність свідомості;

запаморочення;

дезорієнтація;

прискорений пульс;

втома;

головний біль;

м’язові судоми чи спазми;

нудота;

набряки рук чи ніг.

Якщо у вас або вашого близького виникають навіть 1 або 2 з перелічених вище симптомів, перемістіться в прохолодне місце і зверніться за медичною допомогою.

Спека та лікарські засоби

Необхідно правильно зберігати свої лікарські засоби, щоб вони не зазнавали впливу сильної спеки. Деякі препарати можуть розкладатися при зміні температури, у тому числі препарати інсуліну, що застосовується для лікування цукрового діабету.

Зберігайте лікарські засоби у прохолодному, сухому місці. Якщо ви зберігаєте лікарські препарати у ванній кімнаті з душем, на підвіконні або в автомобілі, тримайте їх в оригінальній упаковці, щоб захистити їх від надмірного тепла та вологи.

Які препарати підвищують ризик розвитку негативних реакцій на підвищену температуру та зневоднення?

Антигіпертензивні препарати, включаючи блокатори β-адренорецепторів та діуретики;

антигістамінні чи протинабрякові засоби;

нейролептики.

Обговоріть зі своїм лікарем те, як ви переносите спеку, і те, як ви реагуєте на прийом певних лікарських засобів у таку погоду.

За матеріалами www.medicalxpress.com