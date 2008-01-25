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Новини медицини та фармаціїВонопразан — новий препарат для ерадикації Helicobacter pylori

Вонопразан — новий препарат для ерадикації <i>Helicobacter pylori</i>

Опубліковано  04.11.2021

За даними 3 рандомізованих контрольованих досліджень III фази, проведених у США та Європі, доведено ефективність перорального калій-конкурентного блокатора секреції соляної кислоти вонопразану для лікування пацієнтів із захворюваннями, асоційованими з Helicobacter pylori (Н. pylori). Комбіноване лікування із застосуванням вонопразану перевершує стандартну потрійну терапію на основі інгібітора протонної помпи (ІПП), забезпечуючи більш високу швидкість ерадикації збудника.

Вонопразан знаходиться на розгляді Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) для схвалення з позначенням Fast Track (з метою прискореного проходження процедури схвалення) у поєднанні з амоксициліном та кларитроміцином (потрійна терапія) або тільки з амоксициліном (подвійна терапія) для лікування захворювань, асоційованих з H. pylori. Препарат було схвалено в Японії для лікування пацієнтів з виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки, рефлюкс-езофагітом, для вторинної профілактики ушкодження слизової оболонки шлунка, викликаного низькими дозами ацетилсаліцилової кислоти або нестероїдними протизапальними препаратами (НПВП), а також для ерадикації H. pylori як препарат для початкової терапії.

Деталі досліджень

У дослідження були включені 1046 пацієнтів, які раніше не отримували лікування, з диспепсією, у яких встановлено діагноз некровоточивої пептичної виразки, виразкової хвороби в анамнезі або які тривало приймають НПЗП. Хворих було рандомізовано для отримання потрійної терапії на основі ІПП: лансопразол, амоксицилін, кларитроміцин, а також потрійної терапії, що включала вонопразан, амоксицилін, кларитроміцин, або подвійної терапії: вонопразан та амоксицилін. Період лікування становив 14 днів, потім через 4 тиж після терапії проводили дихальний тест із сечовиною 13C.

Серед пацієнтів — носіїв штамів H. pylori, які не були стійкими до кларитроміцину, у групі потрійної терапії на основі ІПП рівень ерадикації становив 78,8%, порівняно з 84,7% у групі потрійної терапії з вонопразаном та 78,5% у групі подвійної терапії з вонопразаном. В обох групах лікування вонопразаном результат не поступався такому при застосуванні потрійної терапії на основі ІПП. Серед пацієнтів зі стійкими до кларитроміцину штамами H. pylori у модифікованій популяції, що отримувала лікування, 31,9% досягли ерадикації за допомогою потрійної терапії ІПП порівняно з 65,8% у групі потрійної терапії з вонопразаном та 69,6% у групі подвійної терапії з вонопразаном.

Дані щодо безпеки препарату були аналогічними для всіх трьох груп: пов’язані з лікуванням побічні ефекти спостерігали у 34,5% групи потрійної терапії ІПП (1,2% припинили лікування), 34,1% групи потрійної терапії з вонопразаном (2,3% припинили лікування) та 29,9% у групі подвійної терапії з вонопразаном (0,9% припинили лікування).

Подолання резистентності збудника

На думку Вільяма Чея (William Chey, MD), професора медицини та директора лабораторії фізіології шлунково-кишкового тракту в академічному медичному центрі Університету охорони здоров’я Мічигана (Michigan Medicine), ефективність потрійної терапії на основі кларитроміцину знизилася до менше ніж 80% у США та Європі за останні кілька десятиліть, переважно через резистентність H. pylori до антибіотиків.

Вонопразан більш стабільний у кислому середовищі, ніж ІПП, та забезпечує більш сильне та стійке підвищення рН шлункового вмісту. Це має важливе клінічне значення з двох причин: перша полягає в тому, що деякі антибіотики нестабільні в кислому середовищі, і тому вонопразан може безпосередньо впливати на їх антибактеріальний ефект. Друга причина полягає в тому, що більшість антибіотиків краще діють на бактерії, які активно розмножуються, а H. pylori краще розмножується у середовищі з низькою кислотністю. Таким чином, збільшується біодоступність призначених антибактеріальних препаратів.

У. Чей висловив думку про те, що поки вонопразан не схвалено FDA, слід віддавати перевагу квадротерапії з вісмутом або потрійній терапії на основі рифабутину, а не потрійній терапії на основі ІПП.

Кімберлі Харер (Kimberly Harer), викладач клінічної практики в Університеті охорони здоров’я Мічигану (University of Michigan Health System), наголосила на необхідності розробки більш ефективних схем ерадикації H. pylori, особливо з огляду на резистентність збудника до кларитроміцину.

За матеріалами www.medscape.com

Опубліковано  04.11.2021

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