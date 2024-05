Волоські горіхи знижують ризик серцево-судинних захворювань?

У нещодавно проведеному на базі Університету Міннесоти (University of Minnesota) дослідженні оцінювали вплив на здоров’я вживання волоських горіхів. Результати спостережень було опубліковано в журналі «Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases».

З точки зору ботаніки, волоські горіхи є насінням фруктів. На деревах волоського горіха ростуть кісточкові плоди, які називаються кістянками. У міру дозрівання фрукт перетворюється на тверду оболонку, всередині якої знаходиться їстівне насіння — волоський горіх.

Експерти рекомендують щодня вживати ¼ склянки (або 6–7 штук) волоських горіхів. У такій порції міститься 190 калорій, 18 г жиру (включаючи 13 г поліненасичених жирів), 4 г вуглеводів, 4 г білка, 2 г харчових волокон, 1 г цукру. Волоські горіхи не містять натрію та холестерину.

Лорен Пелехач Сепе (Lauren Pelehach Sepe), клінічний дієтолог, співробітник Оздоровчого центру Келлмана (Kellman Wellness Center), Нью-Йорк, вважає, що волоські горіхи є одними з найкорисніших. Вона пояснила, що вони містять найбільшу кількість омега-3 поліненасичених жирних кислот (зокрема альфа-ліноленової кислоти), а також багаті на антиоксиданти. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти мають протизапальні властивості, сприяють зниженню рівня тригліцеридів та інгібуванню утворення атеросклеротичних бляшок. Таким чином, вони сприяють зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Як зазначила Л.П. Собі, у дослідженні 2019 р. показано, що волоські горіхи позитивно впливають на мікробіоту кишечнику, сприяють зниженню рівня запалення та ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, оскільки ці горіхи обумовлюють покращення метаболічного профілю, знижується ризик розвитку метаболічних захворювань.

Старший автор дослідження Лін Стеффен (Lyn Steffen), доктор філософії, магістр охорони здоров’я, професор епідеміології та громадської охорони здоров’я в Школі охорони громадського здоров’я Університету Міннесоти (University of Minnesota School of Public Health), розповіла, що вчені використовували дані випробування, присвяченого факторам ризику розвитку серцево-судинних захворювань у молодих людей віком 18–30 років (Coronary Artery Risk Development in Young Adults — CARDIA), яке розпочалося у 1985–1986 рр. і продовжується до сьогодні. У дослідженні взяли участь понад 5000 осіб.

Дослідники проаналізували дані 3023 учасників дослідження CARDIA, період спостереження становив 30 років. Серед них 352 регулярно вживали в їжу волоські горіхи, 2294 включали до раціону інші горіхи, 177 не вживали горіхи.

У дослідженні було показано, що в учасників, які регулярно вживали в їжу волоські горіхи протягом 30 років, ризик розвитку серцево-судинних захворювань був нижчим, ніж у представників інших груп, також у них відзначали нижчий рівень тригліцеридів та глюкози в плазмі крові, індекс маси тіла, артеріальний тиск і меншу окружність талії. Також в осіб, які включали ці горіхи до раціону, спостерігалася вища фізична активність.

