При рецидивному естроген-рецептор-позитивному раку молочної залози (estrogen receptor+ — ER+) у близько 25% випадків розвивається порушення і в подальшому повна відсутність експресії ER. При цьому відсутність експресії рецепторів естрогену в пухлинних клітинах зумовлює розвиток стійкості цих клітин до протиракової гормональної терапії та неконтрольованого росту пухлини.

Група дослідників з Медичного коледжу Бейлора (Baylor College of Medicine) вивчала механізми порушення експресії рецепторів естрогену.

Результати дослідження було опубліковані в журналі «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Автор дослідження доктор Вей-Чін Лін (Weei-Chin Lin), професор медицини, гематології та онкології, а також молекулярної та клітинної біології Медичного коледжу Бейлора, член Комплексного онкологічного центру Дена Л. Дункана (Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center), пояснив, що метою роботи було вивчення механізмів розвитку резистентності раку молочної залози. На його думку, визначення біохімічних механізмів виникнення резистентності потенційно дозволить розробити нові терапевтичні стратегії відновлення експресії рецепторів естрогену та підвищення чутливості ракових клітин до терапії, що проводиться. Співавтором дослідження виступив Ян Сяо (Yang Xiao) з Медичного коледжу Бейлора.

У дослідженні було показано, що два клітинні білки, відомі як 14-3-3τ і Erα36, пов’язані зі зниженням експресії рецепторів естрогену. Лікар В.-Ч. Лін пояснив, що надекспресія 14-3-3 у мишей з раком молочної залози призводить до того, що всі ракові клітини стають ER-негативними.

Також співавтор дослідження Лідія А. Вільгельмс Гаран (Lidija A. Wilhelms Garan), студентка аспірантської програми Медичного коледжу Бейлора з раку та клітинної біології (Baylor’s Cancer and Cell Biology Graduate Program), розробила сфероїдну модель клітин раку молочної залози людини, яка імітує прогресування від ER+ до ER-.

Л. Гаран розповіла, що за допомогою цієї моделі було показано, що підвищення рівня білка 14-3-3τ у ракових клітинах призводить до підвищення рівня білка Erα36 та подальшої втрати експресії рецепторів естрогену.

Крім того, було визначено, що білки AKT та GATA3, молекулярні фактори, які продукує мікрооточення пухлини (фібробласти та імунні клітини), також відіграють роль у розвитку резистентності ракових клітин до гормональної терапії.

В.-Ч. Лін пояснив, що у дослідженні було визначено біохімічні взаємодії білків 14-3-3τ, ERα36, AKT та GATA3, які зумовлюють порушення експресії раковими клітинами рецепторів естрогену.

Л. Гаран зазначила, що білок 14-3-3τ гіперекспресується приблизно у 60% випадків раку молочної залози. Не у всіх пацієнтів з високим рівнем 14-3-3τ розвивається резистентність до терапії, що проводиться. У той же час, на її думку, вплив на рівні білка потенційно може сприяти збереженню рецепторів естрогену.

За матеріалами www.medicalxpress.com