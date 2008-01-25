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Новини медицини та фармаціїВиявлено причину розвитку неврологічних симптомів при COVID-19?

Виявлено причину розвитку неврологічних симптомів при COVID-19?

Опубліковано  18.07.2022

У недавньому дослідженні показано можливий механізм ушкоджувальної дії COVID-19 на головний мозок. Результати було опубліковано в журналі «Brain». Тривалий перебіг COVID-19 діагностують у разі, якщо у пацієнта спостерігається низка клінічних симптомів через місяці після перенесеної коронавірусної інфекції, коли у людини не виявляють антигени SARS-CoV-2.

Раніше в дослідженнях було показано, що попередня інфекція COVID-19 пов’язана з різними змінами в центральній нервовій системі, включаючи зменшення загального об’єму головного мозку та зменшення кількості сірої речовини в головному мозку. Крім того, в дослідженнях продемонстровано, що перенесений COVID-19 підвищує ризик розвитку деяких неврологічних та психічних захворювань, включаючи інсульт.

Одним з найбільш поширених симптомів тривалого перебігу COVID-19 є так званий «мозковий туман» (симптомокомплекс, що включає загальмованість, порушення концентрації уваги, ясність мислення, зниження когнітивних здібностей, наприклад, короткочасної пам’яті).

Старший автор дослідження доктор Авіндра Нат (Avindra Nath) — клінічний директор Національного інституту неврологічних розладів та інсульту Національних інститутів охорони здоров’я (National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) at the National Institutes of Health), розповів, що в ході дослідження було виявлено ушкодження кровоносних судин у мозку пацієнтів, що померли внаслідок COVID-19. Він пояснив, що в судинній стінці відмічені відкладення імунних комплексів — молекул, що утворюються при зв’язуванні антитіл з антигенами, що викликало запалення та пошкодження судинної стінки. Крім того, було виявлено пошкодження гематоенцефалічного бар’єра та імбібіція кров’ю тканини головного мозку, що призводило до посилення запального процесу та пошкодження нейронів. Ймовірно, ушкодження ендотелію судин пояснюється тим, що ці клітини експресують рецептор ACE2. А. Нат висловив припущення, що, враховуючи механізм розвитку ушкодження нейронів, імуномодулювальна терапія потенційно може бути ефективною в лікуванні пацієнтів з неврологічними симптомами при тривалому перебігу COVID-19.

Доктор А. Нат підкреслив, що необхідні подальші дослідження патофізіологічних змін, що розвиваються після перенесеної інфекції, спричиненої COVID-19.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  18.07.2022

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